Президент
Донаков проинформировал Президента о состоянии судебного корпуса Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Талгат Донаков доложил Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за 2019 год.
Президент был проинформирован о состоянии судебного корпуса страны, принятых мерах по ужесточению отбора судей и формированию судейского кадрового резерва.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Талгату Донакову ряд конкретных поручений.