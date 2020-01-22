Президент
Донаков проинформировал Президента о состоянии судебного корпуса Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Талгат Донаков доложил Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за 2019 год.



Президент был проинформирован о состоянии судебного корпуса страны, принятых мерах по ужесточению отбора судей и формированию судейского кадрового резерва.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Талгату Донакову ряд конкретных поручений.

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Покушения на демократические устои нет!
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
Асфальт сам себя не положит
Отдушка для сероводорода
С учетом антропогенной нагрузки
За дело берется «Кибершериф»
Все для Справедливого Казахстана
Тарифы, налоги, бюджет
Рожден делать добро
Сто лет оды творчества
Гран-при проходит в Астане
«Барыс» снова на коне
Покушения на демократические устои нет!
«Шерстяной» путь
Народная любовь
Крепкая броня
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Указ Президента Республики Казахстан
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Плохие дороги: причин не счесть
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Технологии , Цифровизация
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Президент , Технологии , Цифровизация
Токаев обсудил с основателем ЕРАМ Systems перспективы созда…
Президент , Общество
Президент встретился с представителями IT-сообщества Digita…
Президент , Международное сотрудничество
Президент Казахстана и бывший Премьер-министр Австралии обм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]