Общество
Донорское сердце, привезенное в столицу в сложнейших погодных условиях из Павлодара, успешно пересадили 55-летнему пациенту
Алия Ильясова
Донорское сердце, привезенное в столицу в сложнейших погодных условиях из Павлодара, успешно пересадили 55-летнему пациенту.

Трансплантация – сложнейшее хирургическое вмешательство, поскольку пересадка донорских органов требует немало времени и участия десятков специалистов. А в этот раз, как сообщает пресс-служба столичного Центра сердца, спасение человека, ожидавшего донорский орган, вылилось в целое приключение, потребовавшее героизма и решительности.

Как рассказывает кардиохирург и одна из участников трансплант-команды Асель Медресова, в пятницу вечером бригада Центра вылетела в Павлодар, где находился донор сердца – мужчина 42 лет перенес геморрагический инсульт, то есть кровоизлияние в мозг. Был произведен забор органа, и доктора были готовы лететь обратно в любой момент, потому как важно доставить донорский орган вовремя.

Как назло, в столице погодные условия ухудшились настолько, что командир воздушного судна решил было немного отсрочить полет. Но в случае с транспортировкой донорских органов каждая минута на счету, и борт санитарной авиации вылетел, несмотря на все обстоятельства.

– Вылететь удалось только через 3,5 часа. Спустя час мы подлетели к столице, но не могли приземлиться из-за сильной метели, кружа над аэропортом не меньше 40 минут. Вся команда и экипаж судна сильно переживали, потому что самолет штормило от ветра, топлива на перелет до другой точки посадки было недостаточно, а пациент и команда в Центре с нетерпением ждали донорский орган. Время играло против нас, – поделилась Асель Медресова.

Несмотря на плохую видимость и сильную метель, командир воздушного судна Юрий Новицкий и второй пилот Мурат Бюраев согласовали действия с диспетчерами аэропорта и взяли на себя ответственность за посадку самолета – и, к счастью, все прошло успешно.

Как только бригада, наконец, добралась до клиники, сердце переместили в новую систему сохранения донорских органов, которую разработали во время предыдущей операции по трансплантации серд­ца в стенах центра. Данная инновационная технология помогает увеличить время сохранения донорского органа.

– Разработка решения серьезной проблемы сегодня может привес­ти к революционным решениям других проблем завтра. Поэтому последующее развитие и использование новой технологии по продолжительному сохранению донорских органов является одной из ключевых целей центра, – отметил директор клинико-академического департамента кардиохирургии Центра сердца Тимур Лесбеков.

Эта сложная и даже рискованная поездка прошла не зря: благодаря слаженной работе команд Центра сердца, павлодарской городской больницы № 1 и мужеству экипажа самолета санитарной авиации спасена еще одна жизнь.

Популярное

Все
Шура спел на улице в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Премьер-министр представил нового акима Алматинской области
Новые задачи требуют нового качества госаппарата – глава Сената
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана

Читайте также

Общество
Вкладываться в "новый фонд" при "КазМунайГазе" предлагают м…
Общество
Кайрату Боранбаеву и супругам Сатыбалды снова продлили арест
Общество
Итоги референдума обсудили эксперты на партийной площадке "…
Общество
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]