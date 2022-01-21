Общество Донорское сердце, привезенное в столицу в сложнейших погодных условиях из Павлодара, успешно пересадили 55-летнему пациенту Алия Ильясова

Донорское сердце, привезенное в столицу в сложнейших погодных условиях из Павлодара, успешно пересадили 55-летнему пациенту.



Трансплантация – сложнейшее хирургическое вмешательство, поскольку пересадка донорских органов требует немало времени и участия десятков специалистов. А в этот раз, как сообщает пресс-служба столичного Центра сердца, спасение человека, ожидавшего донорский орган, вылилось в целое приключение, потребовавшее героизма и решительности.



Как рассказывает кардиохирург и одна из участников трансплант-команды Асель Медресова, в пятницу вечером бригада Центра вылетела в Павлодар, где находился донор сердца – мужчина 42 лет перенес геморрагический инсульт, то есть кровоизлияние в мозг. Был произведен забор органа, и доктора были готовы лететь обратно в любой момент, потому как важно доставить донорский орган вовремя.



Как назло, в столице погодные условия ухудшились настолько, что командир воздушного судна решил было немного отсрочить полет. Но в случае с транспортировкой донорских органов каждая минута на счету, и борт санитарной авиации вылетел, несмотря на все обстоятельства.



– Вылететь удалось только через 3,5 часа. Спустя час мы подлетели к столице, но не могли приземлиться из-за сильной метели, кружа над аэропортом не меньше 40 минут. Вся команда и экипаж судна сильно переживали, потому что самолет штормило от ветра, топлива на перелет до другой точки посадки было недостаточно, а пациент и команда в Центре с нетерпением ждали донорский орган. Время играло против нас, – поделилась Асель Медресова.



Несмотря на плохую видимость и сильную метель, командир воздушного судна Юрий Новицкий и второй пилот Мурат Бюраев согласовали действия с диспетчерами аэропорта и взяли на себя ответственность за посадку самолета – и, к счастью, все прошло успешно.



Как только бригада, наконец, добралась до клиники, сердце переместили в новую систему сохранения донорских органов, которую разработали во время предыдущей операции по трансплантации серд­ца в стенах центра. Данная инновационная технология помогает увеличить время сохранения донорского органа.



– Разработка решения серьезной проблемы сегодня может привес­ти к революционным решениям других проблем завтра. Поэтому последующее развитие и использование новой технологии по продолжительному сохранению донорских органов является одной из ключевых целей центра, – отметил директор клинико-академического департамента кардиохирургии Центра сердца Тимур Лесбеков.



Эта сложная и даже рискованная поездка прошла не зря: благодаря слаженной работе команд Центра сердца, павлодарской городской больницы № 1 и мужеству экипажа самолета санитарной авиации спасена еще одна жизнь.

