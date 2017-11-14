Донорство: нужен открытый разговор
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Зауреш Аманжолова, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию
Действительно, в нашей стране в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года запрещено принудительное изъятие тканей и⁄или органов человека и их пересадка, как запрещена купля⁄продажа тканей и⁄или органов человека. Порядок реагирования на нарушения, связанные с трансплантацией органов и тканей человека, предусмотрен в Уголовном кодексе РК (статья 116).