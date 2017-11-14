​Донорство: нужен открытый разговор

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Зауреш Аманжолова, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию

Действительно, в нашей стране в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентяб­ря 2009 года запрещено принудительное изъятие тканей и⁄или органов человека и их пересадка, как запрещена купля⁄продажа тканей и⁄или органов человека. Порядок реагирования на нарушения, связанные с трансплантацией органов и тканей человека, предусмот­рен в Уголовном кодексе РК (статья 116).

У нас установлен определенный метод регулирования воп­росов трансплантации, для чего создан Республиканский координационный центр по трансплантации. Определены стационары в регионах, которые проводят поиск доноров в соответствии с приказом Минис­терства здравоохранения РК от 25 ноября 2009 года № 780 «Об утверждении правил исследования на биологическую безо­пасность, консервирования и транспортировки тканей и (или) органов (части органов), крови и ее компонентов, предназначенных для ввоза и вывоза».

Весь спектр оказания медицинских услуг от момента изъя­тия органа до пересадки и реа­билитации с последующим наблюдением проводится за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Некоторых пациентов, например, детей или больных с тяжелой сопутствующей патологией направляют для пересадки органов и тканей по квоте МЗ РК в зарубежные клиники.

Регулирующие эти вопросы законы республики надежны, поскольку принимались после скрупулезного изучения законодательства других стран и обсуждения внутри страны. Между тем любой закон по прошествии некоторого времени нуждается в пересмотре, совершенствовании, дополнениях и изменениях. Основанием служат поступившие предложения от специалистов, работающих в этой отрасли. Иногда им приходится сталкиваться с неучтенными в законе моментами, подчас обнаруживаются новые подходы в мировой практике, есть научно доказанные изменения. Бывают и жалобы со стороны граждан. Также в законодательный орган поступают предложения от профильных ведомств и организаций. Действующие в РК нормы, безусловно, имеют определенный статус и не могут быть идентичны нормам других стран. На это влияют национальные, этнические особенности, а также экономический, культурно-образовательный уровень страны и достижения в области высокотехнологической медицины.

Нам необходимо развивать трансплантологию для детей, проводя большую разъяснительную работу. Надо показывать достижения современной медицины в области трансплантологии, говорить о пациентах, получивших вторую жизнь с трансплантированными органами, рассказывать о донорах и их родственниках, которые согласились на безвозмездную передачу органов и тканей.

В законе у нас четко расписан запрет на куплю-продажу органов, и это правильно, поскольку государство беспокоится о сос­тоянии здоровья населения. Если есть факты, гласящие о желании людей продать свой орган или его часть, то здесь можно вести речь о недопонимании закона. В том числе об игнорировании последствий для собственного здоровья. Ответственность лежит как на продавце, так и на покупателе.

Подчас люди опасаются, что врачи намеренно могут «не долечить» пациента, чтобы «забрать» его органы. Но, во-первых, в медицину идут, чтобы лечить людей. Главное здесь то, что врачи всегда борются за жизнь человека до последней секунды. А во-вторых, в нормах закона четко расписано: после констатации смерти мозга наступает период наблюдения (все остальные органы поддерживаются искусственно, например, аппаратом искусственной вентиляции легких), и вопрос о возможности забора донорского органа решается консилиумом врачей.

Также я не соглашусь с бытующим мнением о том, что нелегальному донорству у нас в стране дан «зеленый свет». Это нарушение закона! Тем не менее надо знать: нынче казахстанцы остро нуждаются в органах для трансплантации. В «листе ожидания» состоят 3 500 взрослых и 77 детей. Из них большинство пациентов нуждаются в пересадке почек. По регионам, согласно данным за октябрь, лидируют Алматы, ЮКО и Астана.

Лично я поддерживаю донорство. Это – спасение жизней! За это будут благодарны и пациенты, и их родственники. Транс­плантация органа – единственный метод лечения, который дает шанс на жизнь пациенту с терминальной органной недостаточностью.

Однако люди часто приводят религию в качестве аргумента против посмертного донорства органов. И это по-прежнему решающий фактор в принятии решения. Люди ссылаются на то, что ислам, христианство или иудаизм не поощряют какую-либо модификацию тела. Однако в последние годы духовенство несколько изменило свое отношение к трансплантологии и признало ее благом для человека. С оговоркой о том, что донорство должно быть добровольным, а процесс передачи донорского органа прозрачным и регламентированным законом.

Я горжусь достижениями нашей медицины в области транс­плантологии и преклоняюсь перед нашими докторами, выполняющими такие сложнейшие операции, которые длятся порой до 20 часов. Операция по трансплантации требует ответственности, высокого профессионализма, решительности, самоотдачи и выносливости.

Мы, депутаты Мажилиса Парламента РК, постоянно поднимаем вопросы сохранности здоровья населения. Я депутат и VI созыва, за этот период проведены парламентские слушания, на которых рассматривался вопрос об обеспечении медикаментами пациентов, перенесших трансплантацию. Считаю, необходимо организовать широкое обсуждение поднятой газетой темы о трансплантации, а также о презумпции согласия. Обсуждать донорство следует вдумчиво, пригласив к разговору представителей заинтересованных органов как государственного, так и негосударственного секторов, а также гражданского общества и духовенства. 

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