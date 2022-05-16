Фото пресс-службы Сената Парламента РК
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Доносить суть поправок в Конституцию простым языком призвал глава Сената

На заседании бюро Сената Парламента председатель Палаты Маулен Ашимбаев акцентировал внимание депутатов на необходимости продолжения информационной работы по продвижению и обсуждению в регионах Конституционной реформы и предстоящего референдума по поправкам в Конституцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Сенаторы должны использовать все инструменты и площадки для встреч с гражданами по разъяснению сути предлагаемых изменений в Конституцию. На прошлой неделе депутаты выехали в регионы и провели ряд встреч. Эту работу нужно продолжать. Изменения в Основной Закон касаются каждого гражданина нашей страны. Поэтому важно простым и понятным языком говорить с людьми о проводимых реформах и предлагаемых изменениях в Конституцию, а также без заорганизованности и формализма провести содержательные и информативные встречи», - сказал Маулен Ашимбаев.

Также участники утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 19 мая 2022 года.

На заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть проекты законов «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов» и «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года».

Кроме того, члены Бюро распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.

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