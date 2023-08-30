Донской ГОК отметил 85-летие

Чествование сотрудников, выступление казхромовцев на одной сцене со звездами эстрады, эффектное шоу и концерт известных казахстанских артистов – финальная пятница лета получилась насыщенной.

По негласной традиции вечер начался с минуты молчания в память о шахтерах, погибших при пожаре на шахте «Казахстанская», и всех погибших ранее.

Накануне работники Донского ГОКа в рекордные сроки запустили в эксплуатацию новую подъемную машину на шахте имени 10-летия Независимости Казахстана. От работы этого агрегата зависит выдача руды на поверхность. Сейчас техника усовершенствована и будет работать быстрее и эффективнее. Тех, кто был задействован в запуске подъемной машины, в этот праздничный день наряду с их коллегами чествовали на стадионе «Горняк», где и прошло главное торжество.

Шоу стартовало с историчес­кого пролога: к важной дате в компании сняли фильм, начинающийся с легенды о батыре и посвященный истории и достижениям горнодобывающего предприятия. Трудовой коллектив поздравило руководство области, Группы ЕRG, «Казхрома» и Донского ГОКа. На сцену пригласили лучших работников, которые получили благодарственные письма акима области, корпоративные награды и ведомственные знаки отличия.

– Этот день по праву считается праздником сильных духом, мужественных и смелых людей. Именно такими качествами характера обладают наши горняки, сотрудники десятков смежных профессий, – поздравил с Днем шахтера председатель наблюдательного совета, член совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов. – Благодаря вашему самоотверженному труду обеспечивается благополучие Донского ГОКа и двух ферросплавных заводов Группы, а значит, тысяч сотрудников и их семей, жителей наших родных городов. Искренняя благодарность вам за преданность делу, за работу на совесть, за ваше мужество.

Первый свой миллион тонн горняки Донского ГОКа добыли еще в 1959 году. С тех пор показатели только росли. За 85 лет славной работы предприятия горняки добыли более 238,2 млн тонн руды. В этом году планируют выдать на-гора более 5 млн тонн.

Сегодня на комбинате работают более 8 тыс. человек. Сотрудникам оказывается хорошая социальная поддерж­ка – медстраховка, образование в вузах за счет компании, бесплатное посещение спортивных секций, помощь пенсионерам, детский летний отдых и многое другое.

– Двадцать шесть лет я работаю под землей, – поделился проходчик шахты имени 10-летия Независимости Казахстана Мурат Исмагулов. – Это часть моей жизни, и дело свое я люб­лю. Очень рад, что наш труд ценят, это уже моя третья награда. У нас действительно одна история, одна дорога и одна цель – мы шахтеры, евразийцы, хромтаучане. На смену поеду в прекрасном настроении!

Торжественное чествование продолжилось концертом с участием звезд Казахстана, хедлайнерами которого стали легендарная музыкальная группа «Дос-Мукасан» и известный певец RaiM. Сотрудники комбината выступили на одной сцене с артистами. Дети сотрудников прочитали трогательные стихи, посвященные шахтерам.

– Праздник прошел на ура – в городе еще не было такого количества звезд высокого уровня сразу, – не скрывает приятных впечатлений жительница Хромтау Анара. – Мой отец узнал о выступлении «Дос-Мукасана» и специально пришел на стадион, хотя не любит массовых мероприятий. Приятно, что ценят людей, сегодня наградили и тех, кого мы знаем.

У предприятия, которое так заботится о достойном настоя­щем своих сотрудников, впереди уверенное будущее.

На выходных в честь дня рож­дения предприятия в Хромтау прошел велопробег – его участники проехали по городским улицам маршрутом, проложенным в виде цифры 85, в цехах наградили лучших, руководитель предприятия Азамат Бектыбаев и профсоюзный лидер Донского ГОКа Елтай Утегулов цветами и подарками поздравили ветеранов.

Значимый для предприятия нынешний юбилейный год стал богатым на события. Незадолго до праздника в Хромтау побывал Премьер-министр страны Алихан Смаилов.

В ходе рабочей поездки он посетил новую фабрику ERG Green. Этот проект – часть масштабной программы, разработанной согласно экологической стратегии ERG «Зеленая металлургия». На фабрике будут перерабатываться исторические залежи шламов, а также отходы действующего производства. Продолжается строительство второй очереди шахты имени 10-летия Независимости Казахстана, в этом году «пошла» попутная руда.

В моногороде действует новый социальный проект: при финансовой поддержке компании НПО открыли в Хромтау бесплатные курсы по нес­кольким направлениям для неработающих жен шахтеров и молодежи. Это поможет им начать свое дело.

Запущен новый сезон «Tugan qala – Родной город». Суть этого проекта, инициированного компанией ERG, состоит в том, что каждый житель шахтерского городка может предложить свою идею по улучшению инфраструктуры. Благодаря таким идеям уже появилось 29 объектов благоустройства.