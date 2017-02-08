​Допинг под контролем

По информации оргкомитета Универсиады, в общей сложности в Алматы функционирует 10 станций допинг-контроля. Их мониторингом занимается командный центр допинг-контроля при Медицинском центре в Атлетической деревне. Коорди­нацию работы осуществляет главный специалист Антидопинговой службы Венера Абдулла. Она в этой системе с 2009 года, имеет богатый опыт работы на Азиатских и Олимпийских играх.

В качестве инспекторов допинг-контроля работают опытные сотруд­ники Национального антидопингового центра Республики Казахстан, также привлечены квалифицированные специалисты из стран Центральной Азии.

Пробы отбираются у спортсменов в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса, международных стандартов по тестированию, правилами FISU. Все анализы проводятся в соответствии с требованиями технического документа WADA по спортспецифическому анализу, согласованному с медицинским комитетом FISU.