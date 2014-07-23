Допинг-тест скаковой лошади королевы Елизаветы II дал положительный результат на наркотики

Об этом сообщает сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на радиостанцию BBC.

По данному поводу со специальным заявлением уже выступил королевский Букингемский дворец. "Морфий оказался случайно в корме лошади, - отметил королевский конюший Джон Уоррен. - Сейчас мы связываемся с фирмой, поставляющей корм, с тем, чтобы выяснить, каким образом этот продукт мог попасть в поставленные нам корма".

Морфий, который иногда незаконно используется как для лечения, так и для улучшения результатов скаковых лошадей, запрещен Британским управлением скачек. Конюшни, в которых лошадям дают наркотики и другие запрещенные химические препараты, наказываются административно и финансово. В ряде случаев принимается решение о дисквалификации.

Королевская лошадь стала одной из 5, в тестах которых текущим летом были обнаружены следы морфия. Пробы мочи брались после скачек на знаменитом ипподроме Аскот под Лондоном.

Скачки являются одной из немногих страстей Елизаветы II. Она интересуется ими с подросткового возраста. Монаршая конюшня состоит из 3 десятков лошадей. Однако лошади королевы редко добиваются крупных побед на скачках. Исключением является кобыла Эстимейт, которая завоевала в 2013 году главный приз Королевского Аскота и принесла Елизавете II неофициальное звание "королевы ипподрома".

Сейчас она оказалась под подозрением в употреблении допинга.