Фото: Минпросвещения РК
Образование , Цифровизация

Дополнение или замена учебников? В Минпросвещения дали разъяснения по планшетам для школьников

Планшеты будут дополнением, а не заменой традиционных школьных учебников, отметили в Министерстве просвещения Казахстана, разъясняя нововведение, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, 1 ноября 2022 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах Правительства рассказал, что в реализацию поручения президента страны по решению проблемы тяжелых рюкзаков школьников планируется снабдить первоклассников планшетами. При этом около 200 тысяч первоклашек точно будет обеспечена гаджетами к следующему учебному году.

В Минпросвещения акцентировали: электронные планшеты, которые будут предоставлены учащимся школ, дадут дополнительные возможности для обучения школьников, а также помогут решить проблему с тяжестью школьных рюкзаков.

«Отметим, что ранее родители поднимали вопрос о равном доступе школьников к цифровым образовательным ресурсам, электронным дневникам, образовательным платформам, особенно в сельской местности, и физической нагрузке на детей из-за тяжелых рюкзаков.

При этом детям, как и прежде, будут предоставлены традиционные печатные учебники, наряду с планшетами, где будут установлены электронные дневники, учебники и цифровые образовательные ресурсы», – обозначили в Минпросвещения.

Соответственно, у детей появляется дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажерам, заданиям,  а также возможность использовать в школе печатные учебники, оставлять их там же, а для выполнения домашних заданий и дополнительного обучения пользоваться электронными устройствами. Если же школьник не захочет использовать планшет, то он имеет право отказаться и пользоваться только традиционными учебниками, пояснили в министерстве.

«При наличии планшетов, у детей появится дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажерам и заданиям. Для регионов со слабым покрытием Интернета будет предусмотрена возможность офлайн использования с загруженным контентом: цифровыми уроками, заданиями, образовательными ресурсами и учебниками. Совместно с МЦРИАП планируем обеспечить учащихся электронными устройствами. Если по каким-либо причинам ребенок не захочет пользоваться планшетами, то он, как и всегда, может пользоваться традиционными учебниками и доступом к образовательным ресурсам из стационарных устройств. То есть планшеты – не замена учебников, это дополнительный ресурс для обучения. Выбор остается за родителями и школьниками», – отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

 

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