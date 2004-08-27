Дополнительное постановление Конституционного совета Республики Казахстан г. Астана от 25 августа 2004 г.,№ 9

Конституционный совет Республики Казахстан в составе председателя Рогова И. И., членов совета Абишева Х. А., Балтабаева К. Ж., Котова А. К., Омарханова К. А. с участием: секретаря Центральной избирательной комиссии Фооса В. К., заместителя Генерального прокурора республики Даулбаева А. К. рассмотрел в открытом заседании ходатайство Центральной избирательной комиссии об истолковании постановления Конституционного совета от 12 мая 2003 года № 5 «Об официальном толковании пунктов 3 и 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан». Изучив имеющиеся материалы, заслушав докладчика — члена Конституционного совета Котова А. К. и выступления участников рассмотрения,

установил:

Центральная избирательная комиссия в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 35 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Конституционного закона, «О Конституционном совете Республики Казахстан» обратилась в Конституционный совет с ходатайством о дополнительном истолковании постановления Конституционного совета от 12 мая 2003 года № 5 «Об официальном толковании пунктов 3 и 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан», которое принято к рассмотрению. В связи с затруднением в правоприменительной деятельности Центральная избирательная комиссия ходатайствует о дополнительном истолковании положений мотивировочной части вышеназванного постановления о несовместимости мандата депутата Парламента со вступившим в силу обвинительным приговором суда в отношении него и пункта 2 постановляющей части этого постановления совета о том, что непринятие Палатой Парламента постановления о лишении такого депутата мандата «не влечет сохранения или восстановления депутатских полномочий». Из чего ставятся такие вопросы: — означает ли, что вступление в силу обвинительного приговора суда автоматически влечет лишение депутата полномочий с этого момента; — возникает ли при аналогичной ситуации правовая несовместимость факта судимости со статусом зарегистрированного кандидата в депутаты Мажилиса; — следует ли из Конституции и рассматриваемого постановления Конституционного совета необходимость и обязательность отмены решения соответствующей избирательной комиссии о регистрации гражданина в качестве кандидата в депутаты Парламента, если в отношении последнего вступил в законную силу обвинительный приговор суда. Проанализировав поставленные в ходатайстве вопросы, Конституционный совет считает необходимым дополнительно разъяснить следующее. 1. В постановлении Конституционного совета от 12 мая 2003 года № 5 «Об официальном толковании пунктов 3 и 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан» особо обращалось внимание правоприменителя на императивный характер нормы пункта 5 статьи 52 Конституции, что означает безусловную утрату депутатских полномочий при наступлении такого юридического факта, как вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении депутата Парламента. Из этого не следует, что Конституционный совет считает необязательным принятие в таких случаях палатами Парламента соответствующих постановлений. Напротив, совет в этом постановлении указывает, что «уклонение Палаты от принятия постановления о лишении депутата своего мандата по основанию, указанному в пункте 5 статьи 52 Конституции, станет препятствием к исполнению требований подпункта 13) пункта 1 статьи 12 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» о назначении Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан выборов депутатов Парламента вместо выбывших». Исходя из прямого действия нормы пункта 5 статьи 52 Конституции, в случае непринятия палатами Парламента юридически необходимых постановлений при вступлении в законную силу обвинительного приговора в отношении депутата Парламента, сохранения или восстановления депутатских полномочий не происходит. В данной норме, как однозначно констатируется советом в мотивировочной части постановления, Конституция устанавливает правовую несовместимость мандата депутата со вступившим в силу обвинительным приговором суда. 2. Конституция относит вопросы определения порядка выборов депутатов Парламента Республики Казахстан к сфере Конституционного закона (пункт 5 статьи 51 Конституции). В соответствии с нормами Конституции, регулирующими осуществление гражданами пассивного избирательного права, Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» закрепил принцип правовой несовместимости вступившего в законную силу обвинительного приговора суда со статусом кандидата в депутаты Парламента. В пункте 4 статьи 4 этого Конституционного закона установлено обязательное требование: «Не подлежит регистрации в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, в депутаты Парламента Республики Казахстан, в том числе по партийным спискам, маслихатов, а также кандидатом в члены органов местного самоуправления лицо, имеющее судимость, которая ко времени регистрации не погашена или не снята в установленном законом порядке». Соответствие нормам Конституции этого положения Конституционного закона было предметом проверки Конституционного совета по обращению Президента Республики Казахстан. Постановлением от 9 апреля 2004 года № 5 совет признал вышеназванное требование пункта 4 статьи 4 этого Конституционного закона соответствующим Конституции. Повышенные требования Конституционного закона к возможности осуществления гражданами пассивной избирательной правосубъектности направлены на защиту тех конституционных ценностей, в интересах которых Основной Закон допускает ограничения прав граждан. Эти требования, как отмечается в постановлении совета от 9 апреля 2004 года № 5 «О проверке Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» на соответствие Конституции Республики Казахстан», обоснованны. Конституционный совет обращает внимание на ту природу правовых вещей, что без обвинительного приговора суда не возникает судимости. Так же, как объективно не может быть «не погашенной или не снятой судимости» без изначального ее обретения лицом в итоге вступившего в законную силу обвинительного приговора суда. Судимость — следствие обвинительного приговора. Сутью требования пункта 4 статьи 4 Конституционного закона к претенденту на избрание депутатом Парламента, а также к другим субъектам, осуществляющим пассивное избирательное право, является факт наличия судимости как таковой безотносительно того, когда было установлено или обнаружено это юридическое обстоятельство или когда оно процессуально возникло. По мнению Конституционного совета, условие вышеуказанной нормы — «ко времени регистрации» — лишь показывает, до какой стадии избирательного процесса судимость может быть погашена или снята без правовых последствий для гражданина, осуществляющего пассивное избирательное право. Не снятая или не погашенная ко времени регистрации кандидатом в депутаты Парламента судимость, как условие наступающей в результате этого правовой несовместимости с его статусом, не только исключает, согласно пункту 4 статьи 4 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», возможность быть зарегистрированным, но и предполагает утрату этого качества гражданином, который был зарегистрирован кандидатом в депутаты Парламента до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него. Нормы действующего конституционного права не исключают вероятность привлечения к уголовной ответственности гражданина, зарегистрированного кандидатом в депутаты Парламента, на любой стадии избирательного процесса и, как следствие, — возникновения у него судимости. Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» говорит в пункте 3 статьи 47: «Кандидаты в Президенты, депутаты Парламента со дня их регистрации и до опубликования итогов выборов, а также до их регистрации в качестве Президента, депутата Парламента без согласия Центральной избирательной комиссии не могут быть... привлечены к уголовной ответственности, а также задержаны, кроме случаев задержания непосредственно на месте преступления и совершения тяжкого преступления». Из этого следует, что возникновение судимости возможно и после избрания депутатом Парламента. К депутату Парламента после его регистрации в этом качестве применяется норма пункта 5 статьи 52 Конституции, когда в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда. Об этом и говорится в постановлении совета от 12 мая 2003 года № 5. Тем самым принцип правовой несовместимости факта наличной судимости в результате вступившего в силу обвинительного приговора суда с депутатским мандатом в положениях действующего конституционного права получает формально-юридическую завершенность. 3. Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» предусматривает возможность отмены окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата в депутаты Парламента в случае «несоответствия кандидата требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и настоящим Конституционным законом» (подпункт 3) пункта 6 статьи 89). Центральная избирательная комиссия также принимает решение об исключении лица, включенного в партийный список, из этого списка в случае «несоответствия лица, включенного в партийный список, требованиям, предъявляемым к кандидату Конституцией и настоящим Конституционным законом» (подпункт 4) пункта 9 статьи 89). К требованиям, предъявляемым к кандидату в депутаты Парламента, в том числе по партийным спискам, относится требование пункта 4 статьи 4 Конституционного закона. Утрата гражданином возможности при наличии этого условия быть зарегистрированным кандидатом в депутаты Парламента или аннулирование состоявшейся его регистрации в этом качестве, в случае возникновения или обнаружения судимости на более поздних стадиях избирательного процесса, не исключает необходимость принятия избирательной комиссией решения об отмене регистрации кандидата в депутаты Парламента. Юридически это необходимо для официального установления момента утраты гражданином статуса кандидата в депутаты Парламента, что имеет правовые последствия для него и для избирательной кампании. На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1) пункта 1, пунктами 2 и 3 статьи 35 и статьей 41 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Конституционного закона, «О Конституционном совете Республики Казахстан», Конституционный совет Республики Казахстан1. Разъяснить, что положение пункта 2 постановляющей части постановления Конституционного совета Республики Казахстан от 12 мая 2003 года № 5 «Об официальном толковании пунктов 3 и 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан» не означает, что палатам Парламента республики не обязательно принимать постановление о лишении депутата мандата в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него. Уклонение Палаты Парламента от принятия такого постановления станет нарушением ею прямого действия нормы пункта 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан. 2. Конституционные нормы и положения о требованиях к осуществлению пассивного избирательного права надлежит понимать так, что при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении гражданина, зарегистрированного кандидатом в депутаты Парламента, наступает правовая несовместимость этого юридического факта со статусом кандидата в депутаты Парламента. 3. Из содержания и смысла норм Конституции, постановлений Конституционного совета и норм Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» следует, что решение о регистрации кандидата в депутаты Парламента подлежит отмене соответствующей избирательной комиссией на любой стадии избирательного процесса, если в отношении него вступил в законную силу обвинительный приговор суда. 4. Настоящее постановление окончательно и обжалованию не подлежит, с учетом случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 73 Конституции Республики Казахстан. Дополнительное постановление Конституционного совета неотъемлемо от содержания и назначения его основного постановления и применяется одновременно с ним. 5. Опубликовать настоящее постановление на государственном и русском языках в официальных республиканских печатных изданиях.

Председатель Конституционного совета Республики Казахстан И. Рогов