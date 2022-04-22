Дополнительные антикризисные меры

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по дополнительным антикризисным мерам.

Как было отмечено в ходе встречи, Правительство внимательно следит за внешнеэкономическими и геополитическими факторами, влияющими на казахстанских производителей. В связи с этим предложено ввести ряд новых мер поддержки, стимулирующих развитие отечественных компаний и снижающих на них административную нагрузку.

Так, в рамках госзакупок предложено проработать механизмы невключения в Реестр недобросовестных поставщиков тех компаний, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами (закрытием логистических коридоров, срывом поставок и т. д.) при исполнении своих обязательств.

Предлагается также увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей. Кроме того, поддержано предложение по расширению льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства. Поддержав озвученные предложения, Премьер-министр РК поручил заинтересованным ведомствам проработать вопросы их реализации, сообщила пресс-служба главы Правительства РК.