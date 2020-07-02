Дополнительные инфекционные койки развернули в Нур-Султане

В Нур-Султане развернули дополнительные инфекционные койки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
"По поручению Главы государства акиматом города на системной основе ведутся работы по расширению койко-мест, предназначенных для лечения пациентов от COVID-19. На базе здания "Рамада Плаза" дополнительно будет создано 500 мест - первого июля уже развернуто 250 мест. На прошлой неделе было развернуто свыше 800 мест: многопрофильная городская больница №1 полностью переведена в инфекционный стационар - 600 мест, также созданы койко-места на базе национального научного медцентра, госпиталя министерства обороны и клинического госпиталя ВОВ", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проводятся работы по приобретению дополнительного количества аппаратов ИВЛ, компьютерной томографии, концентраторов кислорода, ПЦР-тестов, медикаментов и т.д.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены
1 509 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 42 574 заболевших.