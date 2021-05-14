Дополнительные летние поезда запустят в направлении Алаколя

Национальный перевозчик запускает дополнительные летние поезда в направлении озера Алаколь, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Так, сообщается о назначении на летний период нескольких пассажирских поездов в направлении курортной зоны Алаколь:
1) с 17 июня №457/458 сообщением Семей – Достык с периодичностью курсирования через день. Отправление со ст. Семей по нечетным датам, со ст. Достык – по четным датам;
2) с 17 июня №459/460 сообщением Оскемен-1 – Достык с периодичностью курсирования через день. Отправление со ст.Оскемен-1 по нечетным датам, со ст. Достык – по четным датам;
3) с 20 июня №257/258 сообщением Нур-Султан-1 – Достык с периодичностью два раза в неделю. Отправление из Нур-Султана по воскресеньям и четвергам, из Достыка – по понедельникам и пятницам.
Стоит отметить, что в направлении курортной зоны курсируют поезд №54/53 Нур-Султан – Достык с периодичностью два раза в неделю, на летний период – прицепной вагон Нур-Султан – Достык в составе поезда №121/122 Нур-Султан – Семей, а также беспересадочный вагон сообщением Алматы – Достык в составе поезда №21/22 Кызылорда – Семей с переприцепкой на станции Актогай к поезду № 6941/6942 Актогай – Достык.
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105.
Жалобы и обращения по качеству сервиса пассажиры могут адресовать через проводника или начальника поезда для принятия мер, а также обратиться в единый контакт-центр 1433 с указанием даты поездки, номера поезда, вагона и места.