Дополнительные меры по повышению безопасности в школах примут в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил принять ряд мер после нападения на школьников в городе Петропавловске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

«Это неординарный случай. Он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети», – обозначил Алихан Смаилов.

По его словам, этот случай показал, что даже внутри школы есть риски.

«Необходимо вновь пересмотреть стандарты безопасности и провести проверку всех учебных заведений. Кроме того, нужно увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля при входе в школы. Министерству внутренних дел внести согласованные предложения по повышению безопасности учеников. Министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших детей», – поручил глава Кабмина.

Министерству информации и общественного развития совместно с министерствами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций он поручил разработать тематические уроки безопасности, через которые дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях.

Напомним, 13 февраля в городе Петропавловске один из учеников 9 класса пронес в школу топор и нож и напал на старшеклассников, пострадали трое детей.