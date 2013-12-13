Документ разработан в рамках реализации поручений Главы государства, данных в Обращении к народу Казахстана от 7 июня 2013 года по дальнейшему развитию системы пенсионного обеспечения, и Концепции новой бюджетной политики РК. Как отметила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, законом предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года. При этом из 10% пенсионных отчислений этой категории граждан 4% будет обеспечиваться за счет социальных выплат из средств обязательного социального страхования, а 6% – из бюджетных средств. Также улучшены нормы по определению минимального размера объекта исчисления социальных отчислений, и по назначению социальной выплаты на случай потери работы.
– По нашим прогнозам, данные выплаты получат ежегодно порядка 150 тысяч работающих женщин, – сообщила Т. Дуйсенова.
Также в целях социальной защиты граждан Казахстана, проживающих в городе Байконыре, в законе предусмотрена норма о назначении социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением) на основании листа временной нетрудоспособности, выданного федеральными организациями здравоохранения России. Для стимулирования работодателей к улучшению условий труда предусмотрена норма, в соответствии с которой если работодатель исключит вредные или особо вредные условия труда на производстве, что обязательно должно быть подтверждено результатами аттестации производственных объектов, то он не осуществляет уплату обязательных профессиональных пенсионных взносов.
Кроме того, на заседании в первом чтении рассмотрены поправки в законодательство по вопросам закрепления компетенции государственных органов на законодательном и (или) подзаконном уровнях. Основной целью документа является четкое разграничение функций и полномочий государственных органов на законодательном и (или) подзаконном уровнях путем исключения из ряда законодательных актов отдельных функций государственных органов, которые не направлены на регулирование важнейших общественных отношений.
В первом чтении депутаты рассмотрели и проект закона по внесению изменений и дополнений в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства. Целью принятия документа является совершенствование законодательства, регулирующего сферу исполнительного производства.
Палата ратифицировала и ряд международных договоров и соглашений. Так, ратифицирован Протокол о внесении изменения в Договор между Казахстаном и Азербайджаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.
Депутаты приняли закон о ратификации дополнительного Соглашения к Соглашению о займе между Казахстаном и Европейским банком реконструкции и развития. Согласно документу, сэкономленные в рамках проекта Западная Европа – Западный Китай (при реализации проекта «Актобе – Мартук») средства в сумме 54,5 млн. долларов направят на финансирование реконструкции автодороги Шымкент – Ташкент.
Сенаторы ратифицировали Соглашение о займе между Казахстаном и Азиатским банком развития, который предоставит Казахстану займ на сумму 371,3 млн. долларов на финансирование реконструкции участка автодороги Шетпе – Актау протяженностью 170 км, а также на мероприятия по надзору за строительством.
Лаура ТУСУПБЕКОВА