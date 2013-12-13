Документ разработан в рамках реа­лизации поручений Главы государства, данных в Обращении к народу Казахстана от 7 июня 2013 года по дальнейшему развитию системы пенсионного обеспечения, и Концепции новой бюджетной политики РК. Как отметила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, законом предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года. При этом из 10% пенсионных отчислений этой категории граждан 4% будет обеспечиваться за счет социальных выплат из средств обязательного социального страхования, а 6% – из бюджетных средств. Также улучшены нормы по определению минимального размера объекта исчисления социальных отчислений, и по назначению социальной выплаты на случай потери работы.

– По нашим прогнозам, данные выплаты получат ежегодно порядка 150 тысяч работающих женщин, – сообщила Т. Дуйсенова.

Также в целях социальной защиты граждан Казахстана, проживающих в городе Байконыре, в законе предусмотрена норма о назначении социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением) на основании листа временной нетрудоспособности, выданного федеральными организациями здравоохранения России. Для стимулирования работодателей к улучшению условий труда предусмотрена норма, в соответствии с которой если работодатель исключит вредные или особо вредные условия труда на производстве, что обязательно должно быть подтверждено результатами аттестации производственных объектов, то он не осуществляет уплату обязательных профес­сиональных пенсионных взносов.

Кроме того, на заседании в первом чтении рассмотрены поправки в законодательство по вопросам закрепления компетенции государственных органов на законодательном и (или) подзаконном уровнях. Основной целью документа является четкое разграничение функций и полномочий государственных органов на законодательном и (или) подзаконном уровнях путем исключения из ряда законодательных актов отдельных функций государственных органов, которые не направлены на регулирование важнейших общественных отношений.

В первом чтении депутаты рассмотрели и проект закона по внесению изменений и дополнений в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства. Целью принятия документа является совершенствование законодательства, регулирующего сферу исполнительного производства.

Палата ратифицировала и ряд международных договоров и соглашений. Так, ратифицирован Протокол о внесении изменения в Договор между Казахстаном и Азербайджаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Депутаты приняли закон о ратификации дополнительного Соглашения к Соглашению о займе между Казахстаном и Европейским банком реконструкции и развития. Согласно документу, сэкономленные в рамках проекта Западная Европа – Западный Китай (при реализации проекта «Актобе – Мартук») средства в сумме 54,5 млн. долларов направят на финансирование реконструкции автодороги Шымкент – Ташкент.

Сенаторы ратифицировали Соглашение о займе между Казахстаном и Азиатским банком развития, который предоставит Казахстану займ на сумму 371,3 млн. долларов на финансирование реконструкции участка автодороги Шетпе – Актау протяженностью 170 км, а также на мероприя­тия по надзору за строительством.

Лаура ТУСУПБЕКОВА