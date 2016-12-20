Дополнительный ж/д рейс Алматы – Новосибирск и обратно запустят в январе 2017 года
В первых числах января 2017 года из Алматы в Новосибирск и обратно запустят дополнительный рейс, передает Kazpravda.kz.
"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что для перевозки пассажиров назначен дополнительный рейс поезда № 301/302 сообщением Алматы-2 – Новосибирск, отправлением из Алматы 2 января 2017 года, из Новосибирска – 4 января 2017 года", – указывается в распространенном сообщением.
Напомним, ранее в подразделении АО "НК "КТЖ" сообщали о введении дополнительных вагонов пассажирских поездов для обеспечения перевозки пассажиров в дни празднования Нового года. С 1 января 2017 года планируется запуск новых скоростных поездов № 11/12 Алматы-2 – Шымкент, которые будут сформированы из вагонов отечественного производства "Тулпар-Тальго" с широким кузовом новой модификации.