​Дополняя друг друга

Проведение в Астане Между­народной выставки «ЭКСПО-2017», несомненно, будет вписано золотыми буквами в летопись независимого Казахстана. Вся ее история с момента зарождения в середине XIX века и до настоящих дней свидетельствует о том, что она служит толчком в развитии техники, инженерной мысли и производства в мировом масштабе.

Концентрируя все лучшие достижения человечества, она расширяет границы возможностей человечества, открывает перспективы передового решения международных проблем. Многие достижения в мировой науке и технике, такие как «умные» дома, экологически чистое производство, новые источники энергии, прочно вошли в наш обиход и стали основой устойчивого развития. Все они были впервые представлены именно на выставке «ЭКСПО».

Будучи воплощением прогресса и инновационного развития, выставки становятся гарантией успешного будущего для стран, принимающих их. К примеру, ЭКСПО-2017 стала мощным стимулом творческой активности для казахстанской научной общественности, мотиватором повышения научного потенциала.

Школьники и студенты, изобретатели и известные ученые – все в равной мере боролись за право представить нашу страну на ЭКСПО-2017 и продемонстрировать лучшие научные изыскания в стенах казахстанского павильона. Тема выставки «Энергия будущего» является особенно актуальной, так как все программы развития Казахстана, принятые в последнее десятилетие, направлены на продвижение технологического прогресса, использование новых источников энергии, создание развитой инфраструктуры, производство экологически чистых продуктов и защиту экологически чистой среды.

В Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина уже в течение нескольких лет активно проводятся исследования в области аграрной науки совместно с зарубежными учеными и вузами-партнерами. Еще более широкие перспективы для сотрудничества появились с созданием уникального международного проекта «Один пояс – один путь», возникшего на основе стратегических инициатив КНР по формированию Экономического пояса Шелкового пути. Проект стал важной платформой для углубления международных контактов и инновационной практики, благодаря чему казахстанские ученые-аграрии получили возможность осуществить несколько научных проектов с китайскими коллегами.

В настоящее время КазАТУ им. С. Сейфуллина тесно сотруд­ничает с несколькими ведущими университетами КНР. Это – Северо-Западный университет сельского и лесно­го хозяйства, Синьцзянский сельскохозяйственный университет, Китайская академия сельскохозяйственных наук, Харбинский ветеринарный исследовательский институт, Синьцзянский институт экологии и географии, Синьцзянский институт машино­строения и исследования, Синьцзянский университет экономики и финансов. На базе университета созданы и действуют 4 международных центра: Казахстанско-китайский центр науки и образования, Казахстанско-китайский центр агроинжиниринга, Казахстанско-белорусский учебно-производственный центр подготовки и переподготовки инженерных кадров, Казах­станско-германский центр точечного земледелия.

Ведется работа по реализации китайско-казахстанского проекта «Парк дружбы». Он направлен на интродукцию новых древесных культур и кустарниковых растений, выращенных на засоленных почвах в засушливых регионах КНР для условий сухих степей Северного и Центрального Казахстана. Результаты проекта послужат научной основой лесовыращивания на засоленных, солонцеватых участках земель зеленого поя­са Астаны.

Недавно по приглашению китайских партнеров я участвовал в работе международного саммита, организованного в рамках форума «Один пояс – один путь» и посвященного 60-летию Академии наук сельского хозяйства КНР. На симпозиуме, собравшем ученых-аграриев и руководителей сельскохозяйственных вузов более 40 стран, обсужда­лись тенденции развития аграрной отрасли в условиях глобализации и были предприняты первые шаги для выработки общей позиции по ключевым вопросам развития сельского хозяйства.

На симпозиуме я выступил с докладом о состоянии и перспек­тивах развития аграрной науки и образования в нашей республике. Особо стоит отметить, что многие известные ученые, руководители вузов, предприниматели проявили неподдельный интерес к выставке «ЭКСПО-2017» и изъявили желание участвовать в этом значимом событии.

Пользуясь возможностью, КазАТУ им. С. Сейфуллина выступил с инициативой проведения в Астане заседания Международного образовательного и научного альянса стран Шелкового пути в области сельского хозяйства, приурочив это событие к ЭКСПО-2017. Мероприятие пройдет 2–3 июля и станет знаковым событием не только в истории университета, но и всей аграрной науки страны.

Альянс был создан в прошлом году по инициативе Академии наук сельского хозяйст­ва КНР и собрал в своем составе ректоров университетов, руководителей научно-исследовательских институтов, маститых ученых и исследователей из более чем 40 стран. Его цель – выработка общих решений в области развития сельского хозяйства.

Гости форума, приуроченного к выставке «ЭКСПО-2017», получат возможность не только обсудить перспективы развития аграрной отрасли, но и ближе познакомиться с экономическим, научно-инновационным, культурным и духовным потенциалом нашей страны, что будет способствовать повышению международного имиджа Казахстана, его узнаваемости в мировом сообществе.