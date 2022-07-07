Допуск населения к отстрелу сайгаков не рассматривается – Минэкологии

Население не будет участвовать в регулировании численности сайгаков. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день создается рабочая группа по определению механизма изъятия с учетом рекомендации института зоологии. Допуск населения к регулированию, или как вы говорите, к отстрелу, не рассматривается. Это во избежание рисков увеличения браконьерства, бесконтрольной охоты», - сообщил журналистам председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев на круглом столе, прошедшем в Нур-Султане.

Он добавил, что согласно рекомендациям Института зоологии, в Казахстане предлагается продлить мораторий на охоту на сайгаков.

В частности, во время круглого стола руководитель лаборатории треологии Института золоогии РК Алексей Грачев предложил продлить действующий запрет на пользование сайгаками до 2025 года, кроме того, в этом году в экспериментальном порядке провести регулирование численности сайгаков силами специализированной организацией уполномоченного органа. Для этого, как пояснил ученый, необходимо подготовить НПА, в том числе, о продления запрета на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории республики до 2025 года, кроме использования в научных целях и проведения регулирования численности.

Ранее сообщалось, что в Минэкологии предлагают регулировать численность сайгаков силами РГКП ПО «Охотзоопром».