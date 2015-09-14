Дорог каждый час Свежий выпуск 476 Рысты АЛИБЕКОВА

На полях АО «Акмола-Феникс»­ уборочная страда в самом разгаре. Началась горячая пора 9 сентября, и при текущей суточной выработке – 2 тыс. га – планируется полностью завершить ее через 10 дней.

– На этом поле сейчас намолачивают и выгружают пшеницу 13 комбайнов «Джон Дир». Также работают 6 отгрузочных единиц и 2 бункера-накопителя. Собираем здесь по 12 центнеров с гектара, – рассказывает о работе хлеборобов журналистскому «десанту», прибывшему в поселок Акмол Целиноградского района Акмолинской области, главный агроном АО «Акмола-Феникс» Денис Плужник.

В общей сложности, по его словам, на полях задействовано 32 комбайна, порядка 15 транс­портных средств, 4 бункера-накопителя. Отгрузка производится на зерноток. После подработки зерно отсыпается на склады для хранения. В нынешнем году акционерное общество построило сушилку производительностью 10 тонн в час, элеватор с мощностью хранения 6 тыс. тонн зерна.

Сельхозпредприятие в текущем году засеяло 28 тыс. га. На сегодня убрана четвертая часть, средняя урожайность составила 7,5 ц/га.

– Погода нас пока не подводит, поэтому уборка идет хорошими темпами, – делится мнением Денис Плужник. Особенностью нынешнего года, по словам главного агронома АО, является то, что вес­ной из-за частых обильных дождей немного сдвинулись сроки посевной, а летом были засуха, суховей, вследствие чего урожайность несколько снизилась. Зато качество зерна – отличное. Летняя погода позволила сформировать зерно с содержанием клейковины до 28–29%.

В ходе пресс-тура, организованного Службой центральных коммуникаций при Президенте РК и Министерством сельского хозяйства, журналисты побывали также на комбикормовом заводе, элеваторе. И это лишь часть производственных объектов хозяйства, основное направление которого – производство мяса птицы. Замкнутый цикл производства позволяет контролировать стоимость продукции на каждом этапе, делать наценки минимальными для того, чтобы в конечном счете выпускать конкурентоспособную продукцию.

…Общую картину уборочной кампании в республике в рамках выездного брифинга СЦК представил вице-министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. По его информации, на сегодня убрано более 5,6 млн га зерновых культур, что больше уровня 2014 года на 674,5 тыс. га, намолочено порядка 6,2 млн тонн зерна (в 2014 году – около 5,2 млн тонн) при средней урожайности 11,1 ц/га, что на 0,6 центнера выше уровня прошлого года. В областях южного региона обмолот зерновых завершен, ведутся работы по уборке кукурузы и риса. Низкая урожайность отмечается в Актюбинской (5,3 ц/га) и Западно-Казахстанской (5,3 ц/га) областях по причине засушливых погодных условий в период вегетации яровых культур.

Для организованного проведения весенне-полевых и уборочных работ холдинг «Каз­Агро» в текущем году направил сельхозтоваропроизводителям 68 млрд тенге.

– Также выделена 421 тысяча тонн горюче-смазочных материалов по льготной цене, не превышающей в среднем 81 тенге за литр, что на 18% ниже рыночной цены, – сообщил вице-министр. – Для сравнения: в прошлом году ГСМ выделялись по цене 108 тенге за литр. По состоянию на 10 сентября отгружено порядка 273 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива.

Как отмечалось на брифинге, готовность парка сельхозтехники находится на уровне 98–99%. В уборке нового урожая задействовано более 14 тыс. единиц высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов.

Что касается возможностей хранения собираемого урожая, то в настоящее время в республике действует 204 лицензированных хлебоприемных предприятия с общей емкостью хранилищ порядка 13,7 млн тонн. При этом за год общая емкость зернохранилищ, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям, увеличилась на 12,4% и составила 12,6 млн тонн. Таким образом, общий объем имеющихся емкостей для хранения зерна составляет 26,3 млн тонн, что больше уровня прошлого года на 1,1 млн тонн. Всех этих емкос­тей достаточно для хранения зерна с учетом нового урожая и остатка прошлых лет.

– По прогнозу Гидрометслужбы, в сентябре температура воздуха в большинстве регионов ожидается выше или около нормы, в целом предполагаемый прогноз погоды создает предпосылки для нормального проведения уборочных работ, – заключил замминистра сельского хозяйства Сапархан Омаров.