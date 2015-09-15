Дорог каждый час

На полях АО "Акмола-Феникс" уборочная страда в самом разгаре. Началась горячая пора 9 сентября, и при текущей суточной выработке – 2 тыс. га – планируется полностью завершить ее через 10 дней.
– На этом поле сейчас намолачивают и выгружают пшеницу 13 комбайнов "Джон Дир". Также работают 6 отгрузочных единиц и 2 бункера-накопителя. Собираем здесь по 12 центнеров с гектара, – рассказывает о работе хлеборобов журналистскому "десанту", прибывшему в поселок Акмол Целиноградского района Акмолинской области, главный агроном АО "Акмола-Феникс" Денис Плужник.
В общей сложности, по его словам, на полях задействовано 32 комбайна, порядка 15 транспортных средств, 4 бункера-накопителя. Отгрузка производится на зерноток. После подработки зерно отсыпается на склады для хранения. В нынешнем году акционерное общество построило сушилку производительностью 10 тонн в час, элеватор с мощностью хранения 6 тыс. тонн зерна.
Сельхозпредприятие в текущем году засеяло 28 тыс. га. На сегодня убрана четвертая часть, средняя урожайность составила 7,5 ц/га.
– Погода нас пока не подводит, поэтому уборка идет хорошими темпами, – делится мнением Денис Плужник. Особенностью нынешнего года, по словам главного агронома АО, является то, что весной из-за частых обильных дождей немного сдвинулись сроки посевной, а летом были засуха, суховей, вследствие чего урожайность несколько снизилась. Зато качество зерна – отличное. Летняя погода позволила сформировать зерно с содержанием клейковины до 28–29%.
В ходе пресс-тура, организованного Службой центральных коммуникаций при Президенте РК и Министерством сельского хозяйства, журналисты побывали также на комбикормовом заводе, элеваторе. И это лишь часть производственных объектов хозяйства, основное направление которого – производство мяса птицы. Замкнутый цикл производства позволяет контролировать стоимость продукции на каждом этапе, делать наценки минимальными для того, чтобы в конечном счете выпускать конкурентоспособную продукцию.
…Общую картину уборочной кампании в республике в рамках выездного брифинга СЦК представил вице-министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. По его информации, на сегодня убрано более 5,6 млн га зерновых культур, что больше уровня 2014 года на 674,5 тыс. га, намолочено порядка 6,2 млн тонн зерна (в 2014 году – около 5,2 млн тонн) при средней урожайности 11,1 ц/га, что на 0,6 центнера выше уровня прошлого года. В областях южного региона обмолот зерновых завершен, ведутся работы по уборке кукурузы и риса. Низкая урожайность отмечается в Актюбинской (5,3 ц/га) и Западно-Казахстанской (5,3 ц/га) областях по причине засушливых погодных условий в период вегетации яровых культур.
Для организованного проведения весенне-полевых и уборочных работ холдинг "КазАгро" в текущем году направил сельхозтоваропроизводителям 68 млрд тенге.
– Также выделена 421 тысяча тонн горюче-смазочных материалов по льготной цене, не превышающей в среднем 81 тенге за литр, что на 18% ниже рыночной цены, – сообщил вице-министр. – Для сравнения: в прошлом году ГСМ выделялись по цене 108 тенге за литр. По состоянию на 10 сентября отгружено порядка 273 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива.
Как отмечалось на брифинге, готовность парка сельхозтехники находится на уровне 98–99%. В уборке нового урожая задействовано более 14 тыс. единиц высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов.
Что касается возможностей хранения собираемого урожая, то в настоящее время в республике действует 204 лицензированных хлебоприемных предприятия с общей емкостью хранилищ порядка 13,7 млн тонн. При этом за год общая емкость зернохранилищ, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям, увеличилась на 12,4% и составила 12,6 млн тонн. Таким образом, общий объем имеющихся емкостей для хранения зерна составляет 26,3 млн тонн, что больше уровня прошлого года на 1,1 млн тонн. Всех этих емкостей достаточно для хранения зерна с учетом нового урожая и остатка прошлых лет.
– По прогнозу Гидрометслужбы, в сентябре температура воздуха в большинстве регионов ожидается выше или около нормы, в целом предполагаемый прогноз погоды создает предпосылки для нормального проведения уборочных работ, – заключил замминистра сельского хозяйства Сапархан Омаров.
В Кызылорде мать семерых детей исключили из очереди на жилье
За семь с половиной месяцев житель столицы смог обмануть более ста человек почти на сто миллионов тенге
Модернизация ЖКХ: с учетом утвержденных тарифов
Земельный хай-пай
И доверие, и ответственность
Заглянем в запасники
Гуманист и реформатор
Новый спорткомплекс в Астане
Поэт, признанный миром
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Победа в гостях
Льготные микрокредиты с 2023 года смогут получать казахстанцы: кто и как
Подвижник
Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом хотят продлить в Казахстане
В Сеть попали шокирующие кадры с живодером, насмерть забившим кота в Павлодаре
Президент ждет от нас справедливых решений – Смаилов на заседании по демонополизации экономики
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря
У акимов станет больше заместителей
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года
На 85-м году ушел из жизни Булат Аюханов – народный артист Казахстана, однокашник и близкий друг легендарного Рудольфа Нуреева
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Тепла в голосах требует аким Павлодарской области от всех, к кому обращаются за помощью экибастузцы
В Правила возмещения части затрат казахстанским экспортерам внесли изменения
Рост бедности продолжается в Казахстане
Глава Мажилиса созвал совместное заседание палат Парламента
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Кыргызстану вновь продлят срок модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции