Дорога без препятствий

Инфраструктура
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В регионе полностью завершены ремонтные работы автомобильной дороги республиканского значения Семей – граница Российской Федерации протяженностью 111 км. Эта трасса имеет важное значение не только для передвижения жителей области, но и для грузоперевозок и развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Россией.

Фото: пресс-служба облакимата

Автомобильная дорога ведет к пункту пропуска «Ауыл» на границе с РФ. Это крупнейший из четырех пунктов пропуска, расположенных на границе. По этому участку ежедневно проезжает более 1 650 автомобилей. Обновление дорожной инфраструктуры позволит обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей региона. Ремонтные работы охватили три участка дороги. Были обновлены ниж­ний и верхний слои дорожного покрытия, приведены в порядок обочины, нанесена дорожная разметка.

Кроме того, отремонтированы существующие и установлены новые водопропускные трубы. Для повышения безо­пасности дорожного движения вдоль трассы установлено 10 тыс. метров ограждений, препятствующих выходу скота на проезжую часть. Также установлены два новых автопавильона и обустроена площадка для отдыха. Обновление дороги будет способствовать развитию экономики Бородулихинского района, созданию новых рабочих мест и активизации объектов придорожного сервиса в селах Новопок­ровка, Дмитриевка и Ауыл.

#область Абай #граница #РФ

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