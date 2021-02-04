Дорога добропорядочности

Вчера состоялось открытие региональных центров «Парасат жолы» (Дорога добропорядочнос­ти) при областных, районных и сельских библиотеках в рамках проекта «Адалдық алаңы». Структуры нацелены на продвижение идеологии добропорядочности в обществе при участии представителей научной и творческой интеллигенции.

Напомним, что еще в августе прошлого года Антикор на базе Национальной академической библиотеки запустил прямые эфиры с представителями научной и творческой интеллигенции, видными государственными и общественными деятелями, в ходе которых те рассказывали о важности продвижения принципов честности, справедливости и добропорядочности.

Такие встречи, получившие широкий отклик у населения, стали своего рода «фабрикой» антикоррупционных гражданских инициатив, местом встреч молодежи с известными поэтами, писателями, учеными, государственными и общественными деятелями.

Учитывая важность пропаганды и продвижения идеологии добропорядочности, принято решение распространить столичный опыт на все регионы страны, открыв повсеместно филиалы «Парасат жолы» на базе библиотек.

Присутствовавшие на встрече представители научной и творческой интеллигенции выразили большую надежду на то, что открытые сегодня центры станут точками притяжения добрых идей и инициатив во благо страны.

В ходе мероприятия председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и министр культуры и спорта Актоты Райымкулова подписали меморандум о взаимном сотрудничестве между двумя ведомствами. Стороны намерены объединить свой потенциал для оперативного взаимодействия по превенции и профилактике коррупции в гражданском обществе, формированию антикоррупционной культуры, укреплению принципов добропорядочности и честности среди граждан страны, проинформировала пресс-служба агентства.