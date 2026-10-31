Дорога домой

коллаж Натальи Ляликовой с помощью ИИ

Еще десять лет назад в Казахстане практически не было системы профессиональной поддержки граждан, желавших усыновить ребенка или принять его в семью, поэтому будущим родителям приходилось самостоятельно разбираться в законодательстве, собирать документы и искать ответы на интересующие их вопросы.

По этой причине в 2016-м появилось Национальное агентство по усыновлению (НАУ). И сегодня его работа вышла далеко за рамки обычных консультаций для будущих родителей.

– В то время в Казахстане работали 10 иностранных организаций, связанных с усыновлением, но не было отечественной структуры, которая бы бесплатно сопровождала казахстанские семьи на всех этапах сложного процесса, – рассказывает руководитель НАУ ОФ «Ана үйі» Фарида Рахметова.

Постепенно агентство стало одним из участников формирования новой культуры семейного устройства, когда не просто передают ребенка приемным родителям, но и помогают последним подготовиться к такому ответственному шагу. При участии НАУ за 2016–2026 годы в семьи устроены 2 283 несовершеннолетних, а решение взять на себя ответственность за воспитание детей приняли 1 540 пар.

Всего же за 10 лет численность воспитанников детских домов и интернатных учреждений сократилась примерно с 10 до 4 тыс. человек. На это повлияло несколько факторов, в том числе работа НАУ. Впрочем, проблема сиротства в стране осталась. По-прежнему важно помогать семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создавать условия, при которых ребенок не будет разлучен с близкими без необходимости.

Если же несовершеннолетний не может воспитываться родными матерью и отцом, надо обеспечить ему заботу и поддержку со стороны других взрослых. Поэтому одним из значимых направлений работы агентства стала подготовка будущих приемных родителей. Дети, пережившие разлуку с близкими или длительно пребывавшие в учреждении, могут нуждаться в особом внимании. Чтобы помочь им адаптироваться в семье, необходимо не только желание заботиться о них, но и специальные знания, терпение и понимание особенностей их жизненного опыта.

– Мы инициировали обязательное обучение кандидатов в приемные семьи, и это дало свои плоды, – говорит Фарида Рахметова. – С 2016 по 2020 год кандидаты обучались по желанию, а с 2020-го в Казахстане вступили в силу поправки в статью 89 Закона «О браке (супружестве) и семье», которые обязали людей, претендующих на усыновление, проходить Школу приемных родителей.

Обучение помогает им оценить свои возможности, лучше понять потребнос­ти детей и подготовиться к возможным трудностям адаптации. Это позволяет будущим родителям более осознанно подойти к принятию ребенка в семью и ответственно выполнять свои обязанности.

Совершенствуется и сама система усыновления. Важным шагом стали цифровизация и развитие Республиканского банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

– Переход к цифровым инструментам сделал процесс более прозрачным. Информация о несовершеннолетних стала доступнее кандидатам, а многие процеду­ры перестали зависеть от бумажных очередей и посредников. Хочу отметить, что создание Республиканского банка данных детей-сирот тоже было одной из инициатив фонда, – подчеркивает руководитель НАУ.

Вместе с совершенствованием системы усыновления в Казахстане развиваются и другие формы семейного устройства детей. Одним из направлений стало введение института профессиональных приемных семей, который официально начал работать 1 июля 2025 года. Он предусматривает временное пребывание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в специально подготовленном окружении. Такой подход позволяет обеспечить ему заботу и поддержку в сложный период жизни, а в некоторых случаях – избежать помещения в интернатное учреждение. Чтобы эта система работала эффективно, необходимы качественная подготовка приемных мам и пап, единые методики работы и постоян­ная профессиональная поддержка.

– Наше агентство участвовало в продвижении этого направления. Сегодня эксперты НАУ работают над единой методикой подготовки кандидатов в профессиональные приемные семьи. Мы также обучаем тренеров для школ приемных родителей, – добавляет Фарида Рахметова.

За 10 лет агентство сформировало сеть консультационных кабинетов в 20 городах Казахстана. Это позволяет­ получать помощь не только жителям столицы и крупных центров, но и

семьям в регионах. Однако потребность в профессиональном сопровождении все еще остается высокой.

– Сегодня сопровождения приемных семей на государственном уровне не существует. Есть органы опеки и попечительства, но они в основном несут функцию контроля и мониторинга. Мы же сопровождаем ограниченное количество семей, потому что нас на всех не хватает. И сейчас продвигаем работу над тем, чтобы это было закреплено законодательно, – поясняет наша собеседница.

В период адаптации ребенка в

семье родителям могут понадобиться консультации психолога, педагога, юридическая помощь. Система семейного устройства, помимо прочего, должна предусматривать и доступное профессиональное сопровождение семьи уже после появления в ней нового члена.

По данным Национального агентства по усыновлению, за годы его существования консультации были оказаны 22 626 гражданам, а 7 494 человека смог­ли пройти обучение в Школе приемных родителей.