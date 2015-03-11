Новый продукт студии "Казахфильм" и кинокомпании "Коркем фильм", снятый по заказу Министерства культуры и спорта РК, еще до общенациональной премьеры сумел добиться публичного признания. Фильм впервые был показан на 10-м Международном кинофестивале "Евразия" в 2014 году и сразу же получил "Приз зрительских симпатий". А совсем скоро эту картину смогут оценить по достоинству все казах­станцы – с 19 марта фильм "Дорога домой" выходит в массовый прокат.На брифинге в Службе центральных коммуникаций картину представляли ее создатели – вице-президент и главный редактор АО "Казахфильм" Дидар Амантай и режиссер-постановщик Рашид Сулейменов. А также актеры, сыгравшие в фильме ведущие роли, – Санжар Мадиев, Аружан Джазильбекова и Обонна Эндэбуезе.История, которую рассказывает фильм, – это история о возможностях, которые сегодня есть у казахстанской молодежи благодаря политике, проводимой Президентом Нурсултаном Назарбаевым.– В картине рассказывается о том, как молодой человек, долго живший за рубежом и добившийся там определенных успехов, возвращается на родину и видит, что в его стране происходят огромные изменения, которые благоприятно сказываются на судьбах тысяч и тысяч молодых людей, – рассказал Д. Амантай. – Главой нашего государства только за последние годы выдвинут ряд важнейших для страны программ – это "Казахстан-2050", "Нұрлы жол" и другие. Так вот, философию, которая заложена в этих стратегиях развития, мы постарались заложить в основу нашего фильма. Но при этом, хочу подчеркнуть, это не идеологическая картина – это прекрасный художественный фильм, интерес­ный, с отличной драматургией и актерскими ролями, которая должна понравиться молодым людям. Потому что в ней отражена та реальная действительность, в которой мы живем.Сюжет фильма, действительно, будет близок молодому поколению казахстанцев. Главный герой Максат (Санжар Мадиев) – молодой специалист, ученый-микробиолог, работающий за рубежом и не слишком горящий желанием вернуться на родную землю. Но смерть деда, жившего затворником в далеком ауле, заставляет героя приехать в Казах­стан, чтобы разобраться с наследством, а заодно – и со своей жизнью, которая, как в результате понимает Максат, неразрывно связана с его Родиной. Через историю героев картины показаны преобразования, произошедшие в стране за годы независимости, и рассказано о том, какие возможности дает страна своей молодежи для того, чтобы раскрыть и реализовать свой потенциал.Сценарий "Дороги домой" был написан ее режиссером Р. Сулейменовым в соавторстве с известным казахстанским ученым, журналистом Багланом Майлыбаевым.– На создание этой картины нас вдохновил Нурсултан Абишевич, его безграничная любовь к родной стране. Как говорит Глава государства, быть пат­риотом – это значит носить Казахстан в своем сердце. Я надеюсь, что своей картиной мы сможем донести до зрителя эту мысль, – отметил Р. Сулейменов.Эта ответственная задача – раскрыть идею фильма – была возложена на плечи актеров, играющих главные роли. Как режиссер Р. Сулейменов высоко оценил работу задействованных в фильме артистов, подчерк­нув их профессионализм и великолепное соответствие задуманным сценаристами образам.На брифинге в СЦК Санжар Мадиев, Аружан Джазильбекова и Обонна Эндэбуезе поведали о своем опыте участия в съемках фильма "Дорога домой".Как рассказал С. Мадиев, готовясь к роли, он много общался со стипендиатами президентской программы "Болашак", поняв, что среди них можно найти прекрас­ную почву для создания запоминающегося и многостороннего образа Максата. А. Джазильбекова (она играет школьную учительницу, с которой герой знакомится, приехав в аул) отметила, что сценарий покорил ее с первого прочтения – настолько близкой показалась ей история. Она также рассказала, что, несмотря на то, что за ней закрепилось амплуа больше комедийной актрисы, за такую серьезную драматическую роль она взялась без страха и с большим интересом. Как призналась Аружан, в подготовке к роли ей помогло одно фундаментальное общее качество с ее героиней – любовь к Родине.– Я бы хотела от лица молодого поколения выразить благодарность Главе государства за возможности, которые у нас есть сегодня, за любовь к родине, которая в нас живет, и за страну, в которую всегда хочется вернуться, – сказала А. Джазильбекова.В свою очередь О. Эндэбуезе (он играет однокурс­ника Максата), рассказал, что в фильме его тронуло, прежде всего, то, что "Дорога домой" – это не имитация, а реальное отображение той жизни, которой живет современный Казахстан. Он подчеркнул, что наша страна, благодаря своему Лидеру, стала сильной, динамично развивающейся, и казахстанцам сегодня есть чем гордиться. Актер также выразил надежду, что новый продукт отечественной кинопромышленности будет показан также и за рубежом, чтобы зрители всего мира смогли лучше узнать и понять Казахстан.Стоит отметить, что Р. Сулейменов – опытный режиссер-документалист, что соответственно сказывается на его художественных работах. Его игровые фильмы получаются очень достоверными, близкими и узнаваемыми для зрителя с точки зрения тех реалий, в которых разворачивается рассказываемая история. Более того, по его словам, даже сами сюжеты зачастую и придумывать не надо – так много интересных историй подкидывает современная жизнь.Кстати, стремясь представить максимально правдивую картину казахстанской современной действительности, создатели нашли любопытный способ показать метаморфозы в жизни и душе героя через… язык, на котором говорит Максат в течение фильма.– В картине "Дорога домой" звучат три языка – казахский, русский, английский, и трансформацию владения языком наш главный герой проходит в течение всего фильма. В самом начале, только прилетев в Казахстан, он говорит на английском. Потом, будучи человеком, который знал казахский язык, но за годы жизни за границей подрас­терял навыки общения на нем, говорит на русском. А ближе к финалу мы уже видим его стремление возродить знание родного языка, – рассказал Р. Сулейменов, при этом акцентировав внимание на том, что использование каждого из трех языков строго мотивировано.Отдельного упоминания заслуживает место, где снималась большая часть картины – это небольшое село Турар в Алматинской области. О нем и его жителях с большой теплотой и уважением отзывались абсолютно все участники съемочного процесса.– В поселке Турар мы полностью погрузились в жизнь его жителей, – вспоминает С. Мадиев. – Было в этом месте что-то особенное для нас, почти сакральное. Когда мы возвращались в город для других съемок, то чувствовали, что оставляем частичку себя в этом ауле, и нас тянуло обратно к этой жизни, к этому спокойствию. Думаю, само это место помогло мне раскрыть характер героя.Местные жители, кстати, принимали в съемочном процессе самое активное участие, что только добавило фильму искренности и правдивости. Те улицы, дворы, дома и интерьеры, в которых происходит действие фильма, – это не съемочные площадки, а места, где на самом деле живут люди. А мальчишки и девчонки, бегающие по коридорам школы, в которой преподает героиня А. Джазильбековой – это реальные ученики реальной средней школы. Словом, выйдя на экран, фильм "Дорога домой»" исполнит обещание, данное его создателями жителям поселка, и прославит на всю страну этот маленький, но прекрасный уголок Казахстана.