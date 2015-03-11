Статьи
Дорога домой
Лилия СЫЗДЫКОВА
Новый продукт студии "Казахфильм" и кинокомпании "Коркем фильм", снятый по заказу Министерства культуры и спорта РК, еще до общенациональной премьеры сумел добиться публичного признания. Фильм впервые был показан на 10-м Международном кинофестивале "Евразия" в 2014 году и сразу же получил "Приз зрительских симпатий". А совсем скоро эту картину смогут оценить по достоинству все казах­станцы – с 19 марта фильм "Дорога домой" выходит в массовый прокат.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций картину представляли ее создатели – вице-президент и главный редактор АО "Казахфильм" Дидар Амантай и режиссер-постановщик Рашид Сулейменов. А также актеры, сыгравшие в фильме ведущие роли, – Санжар Мадиев, Аружан Джазильбекова и Обонна Эндэбуезе.

История, которую рассказывает фильм, – это история о возможностях, которые сегодня есть у казахстанской молодежи благодаря политике, проводимой Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

– В картине рассказывается о том, как молодой человек, долго живший за рубежом и добившийся там определенных успехов, возвращается на родину и видит, что в его стране происходят огромные изменения, которые благоприятно сказываются на судьбах тысяч и тысяч молодых людей, – рассказал Д. Амантай. – Главой нашего государства только за последние годы выдвинут ряд важнейших для страны программ – это "Казахстан-2050", "Нұрлы жол" и другие. Так вот, философию, которая заложена в этих стратегиях развития, мы постарались заложить в основу нашего фильма. Но при этом, хочу подчеркнуть, это не идеологическая картина – это прекрасный художественный фильм, интерес­ный, с отличной драматургией и актерскими ролями, которая должна понравиться молодым людям. Потому что в ней отражена та реальная действительность, в которой мы живем.

Сюжет фильма, действительно, будет близок молодому поколению казахстанцев. Главный герой Максат (Санжар Мадиев) – молодой специалист, ученый-микробиолог, работающий за рубежом и не слишком горящий желанием вернуться на родную землю. Но смерть деда, жившего затворником в далеком ауле, заставляет героя приехать в Казах­стан, чтобы разобраться с наследством, а заодно – и со своей жизнью, которая, как в результате понимает Максат, неразрывно связана с его Родиной. Через историю героев картины показаны преобразования, произошедшие в стране за годы независимости, и рассказано о том, какие возможности дает страна своей молодежи для того, чтобы раскрыть и реализовать свой потенциал.

Сценарий "Дороги домой" был написан ее режиссером Р. Сулейменовым в соавторстве с известным казахстанским ученым, журналистом Багланом Майлыбаевым.

– На создание этой картины нас вдохновил Нурсултан Абишевич, его безграничная любовь к родной стране. Как говорит Глава государства, быть пат­риотом – это значит носить Казахстан в своем сердце. Я надеюсь, что своей картиной мы сможем донести до зрителя эту мысль, – отметил Р. Сулейменов.

Эта ответственная задача – раскрыть идею фильма – была возложена на плечи актеров, играющих главные роли. Как режиссер Р. Сулейменов высоко оценил работу задействованных в фильме артистов, подчерк­нув их профессионализм и великолепное соответствие задуманным сценаристами образам.

На брифинге в СЦК Санжар Мадиев, Аружан Джазильбекова и Обонна Эндэбуезе поведали о своем опыте участия в съемках фильма "Дорога домой".

Как рассказал С. Мадиев, готовясь к роли, он много общался со стипендиатами президентской программы "Болашак", поняв, что среди них можно найти прекрас­ную почву для создания запоминающегося и многостороннего образа Максата. А. Джазильбекова (она играет школьную учительницу, с которой герой знакомится, приехав в аул) отметила, что сценарий покорил ее с первого прочтения – настолько близкой показалась ей история. Она также рассказала, что, несмотря на то, что за ней закрепилось амплуа больше комедийной актрисы, за такую серьезную драматическую роль она взялась без страха и с большим интересом. Как призналась Аружан, в подготовке к роли ей помогло одно фундаментальное общее качество с ее героиней – любовь к Родине.

– Я бы хотела от лица молодого поколения выразить благодарность Главе государства за возможности, которые у нас есть сегодня, за любовь к родине, которая в нас живет, и за страну, в которую всегда хочется вернуться, – сказала А. Джазильбекова.

В свою очередь О. Эндэбуезе (он играет однокурс­ника Максата), рассказал, что в фильме его тронуло, прежде всего, то, что "Дорога домой" – это не имитация, а реальное отображение той жизни, которой живет современный Казахстан. Он подчеркнул, что наша страна, благодаря своему Лидеру, стала сильной, динамично развивающейся, и казахстанцам сегодня есть чем гордиться. Актер также выразил надежду, что новый продукт отечественной кинопромышленности будет показан также и за рубежом, чтобы зрители всего мира смогли лучше узнать и понять Казахстан.

Стоит отметить, что Р. Сулейменов – опытный режиссер-документалист, что соответственно сказывается на его художественных работах. Его игровые фильмы получаются очень достоверными, близкими и узнаваемыми для зрителя с точки зрения тех реалий, в которых разворачивается рассказываемая история. Более того, по его словам, даже сами сюжеты зачастую и придумывать не надо – так много интересных историй подкидывает современная жизнь.

Кстати, стремясь представить максимально правдивую картину казахстанской современной действительности, создатели нашли любопытный способ показать метаморфозы в жизни и душе героя через… язык, на котором говорит Максат в течение фильма.

– В картине "Дорога домой" звучат три языка – казахский, русский, английский, и трансформацию владения языком наш главный герой проходит в течение всего фильма. В самом начале, только прилетев в Казахстан, он говорит на английском. Потом, будучи человеком, который знал казахский язык, но за годы жизни за границей подрас­терял навыки общения на нем, говорит на русском. А ближе к финалу мы уже видим его стремление возродить знание родного языка, – рассказал Р. Сулейменов, при этом акцентировав внимание на том, что использование каждого из трех языков строго мотивировано.

Отдельного упоминания заслуживает место, где снималась большая часть картины – это небольшое село Турар в Алматинской области. О нем и его жителях с большой теплотой и уважением отзывались абсолютно все участники съемочного процесса.

– В поселке Турар мы полностью погрузились в жизнь его жителей, – вспоминает С. Мадиев. – Было в этом месте что-то особенное для нас, почти сакральное. Когда мы возвращались в город для других съемок, то чувствовали, что оставляем частичку себя в этом ауле, и нас тянуло обратно к этой жизни, к этому спокойствию. Думаю, само это место помогло мне раскрыть характер героя.

Местные жители, кстати, принимали в съемочном процессе самое активное участие, что только добавило фильму искренности и правдивости. Те улицы, дворы, дома и интерьеры, в которых происходит действие фильма, – это не съемочные площадки, а места, где на самом деле живут люди. А мальчишки и девчонки, бегающие по коридорам школы, в которой преподает героиня А. Джазильбековой – это реальные ученики реальной средней школы. Словом, выйдя на экран, фильм "Дорога домой»" исполнит обещание, данное его создателями жителям поселка, и прославит на всю страну этот маленький, но прекрасный уголок Казахстана.

54ff94697d6521426035817.jpeg

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Медали – для чистого удовольствия
По коням, опера!
Беречь, а не уничтожать
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Просто легенда – Асанали Ашимов
Без ложных ожиданий
Начать с себя
Усыпальницы Великой степи
Ответственное и компетентное участие
Будем с водой
Интерес большой
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Статьи
Усыпальницы Великой степи
Статьи
По коням, опера!
Статьи
Беречь, а не уничтожать
Статьи
Просто легенда – Асанали Ашимов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]