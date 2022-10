Статьи Дорога экономических перспектив Адина Нурберген

Широкий круг друзей



В эти дни Пекин готовится принять первый форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс, один путь» (One Belt, One Road), который будет проходить в китайской столице 14 и 15 мая. Эту встречу по объему экономик участвующих стран международные СМИ уже сравнивают с саммитом G20. Впрочем, и сами организаторы форума по-особенному относятся к его формату.



– Инициатива «Один пояс, один путь» является не членским клубом, а широким кругом друзей, – отмечал ранее министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию. – Китай не будет очерчивать OBOR четкими геогра­фическими границами, потому что эта стратегия по сути своей – инициатива международного сотрудничества, которую можно и нужно открывать для близких по духу стран и регионов.



Видимо, из соображений максимальной открытости Китай пригласил участвовать в форуме не только представителей стран, находящихся на маршруте Шелкового пути, а вообще всех желаю­щих. В «широком кругу друзей» оказались главы как минимум 28 государств и правительств и более 100 представителей уровня министров. Всего организаторы ожидают более 1 200 делегатов.



Говоря о наиболее активно включенных в проект странах СНГ и Евразийского экономичес­кого союза, необходимо отметить участие в форуме представляющих их президентов: Казахстана – Нурсултана Назарбаева и России – Владимира Путина, глав Узбекистана – Шавката Мирзиеева и Беларуси – Александра Лукашенко. Помимо этого, ожидается участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеров Аргентины и Чили. Что касается европейских стран, на форум прибудут президенты Чехии и Швейцарии, глава кабмина Италии, премьер-минист­ры Венгрии, Греции, Испании, Польши и Сербии. От международных организаций участие подтвердили президент Всемирного банка Джим Ен Ким и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Из политических «тяжеловесов» на форуме ждут Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



О том, какое значение Китай придает этой встрече, можно судить по тому, что, согласно программе, открывать форум будет лично Председатель КНР Си Цзиньпин, который также намерен участвовать и в работе «круг­лого стола».



Центральной идеей встречи по OBOR, как и подразумевает суть проекта, будут развитие транспортной инфраструктуры и расширение путей транзита товаров через континент из Китая в Европу. В том числе сопряжение транспортных стратегий Поднебесной с казахстанской программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол», российским проек­том «Трансевразийский пояс RAZVITIE» (ТЕПР), включение в трансконтинентальные коридоры программ развития инфраструктуры других стран.



Но «Один пояс, один путь» не ограничивается только этими вопросами. Как сообщили китайские СМИ, в повестке форума 8 актуальных тем: инфраструктурные объекты, инвестиции в производство в различных отраслях, торгово-экономическое сотрудничество, энергоресурсы, финансовое сотрудничество, культурный обмен, экология и взаимодействие на море.



Встреча высокого уровня в рамках форума планируется в формате «1 + 6» – пленарное заседание и 6 параллельных тематических секций по вопросам политической координации, стыковки инфраструктуры, беспрепятственной торговли, финансовой интеграции, обмена идеями между «мозговыми центрами» и гуманитарных связей.



Большие артерии для континента



На мировой уровень идею «Одного пояса, одного пути» впервые вывел Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Астане в сентябре 2013 года. А в октябре того же года он объявил о второй половине проекта – создании «Морского Шелкового пути XXI века».



«Сердце» инициативы OBOR составляют 4 транспортных коридора. Первый западный маршрут проходит от железнодорожной станции Алашанькоу (Хоргос) в КНР через территорию Казах­стана, затем стыкуется с Транссибирской железнодорожной магистралью в России и по территории РФ и Беларуси может пройти до границ Евросоюза. Второй западный маршрут также начинается из Алашанькоу через Казахстан с выходом на Туркменистан и затем – Иран и Турцию с возможным продолжением в Европу. Третий западный маршрут из города Кашгар в КНР идет до Оша в Кыргызстане, затем – через Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию и далее в ЕС. Четвертый маршрут – восточный – минует Центральную Азию и проходит от города Эрен-Хото в автономном районе КНР – Внутренней Монголии, соединяется с российским Транссибом и идет в Европу через РФ.



Помимо этого, в рамках инициа­тивы «Морской Шелковый путь XXI века» прорабатываются еще 2 коридора в направлениях Китай – Индокитай и Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма.



Одним из перспективных проек­тов в рамках OBOR эксперты называют строительство единой высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Пекин – Алматы – Москва. Ожидает­ся, что трансконтинентальный маршрут приведет к увеличению мобильности населения прилегающих городов, появлению новых рабочих мест, станет импульсом к созданию агломераций. По этой дороге путь от Пекина до Москвы займет всего двое суток, а от Алматы до Москвы – менее 24 часов благодаря скорости движения поездов от 200 до 400 км в час. Проект также будет стимулировать развитие высоких технологий, поскольку потребует максимума в сфере IT для обслуживания скоростной дороги.



В целом «Один пояс, один путь», по официальным данным КНР, затрагивает большую часть Евразии, объединяя новые экономики и развитые страны. Территория OBOR охватывает 63% населения планеты, а примерный масштаб экономик задействованных стран превышает 21 трлн долларов.



Для реализации OBOR Китай учредил в ноябре 2014 года Фонд экономического пояса Шелкового пути, вложил в него 40 млрд долларов в качестве уставного капитала и планирует довести объем инвестиций до 100 млрд. Также для обеспечения финансовой основы проекта создан Азиат­ский банк инфраструктурных инвестиций с размером уставного капитала порядка 100 млрд долларов, официальный старт деятельности которого дан 16 января 2016 года. Помимо этого, проект может рассчитывать на поддержку Банка развития БРИКС в Шанхае.



Стратегии и ожидания



Если же рассматривать более раннюю историю, то идея о современных трансконтинентальных коридорах была озвучена еще в 2007 году на совете иностранных инвесторов. Нурсултан Назарбаев предложил возродить Шелковый путь, связывающий восточные порты КНР с Европой. Глава государства отметил, что к тому моменту общий объем товарооборота между европейскими и азиатскими странами, по данным международных институтов, уже достигал уровня 700 млрд долларов в год при доходах от транзита ежегодно до 40–50 млрд долларов.



– Однако доходы транспортных компаний Казахстана от транзита товаров находятся на уровне 500 миллионов долларов в год, что составляет всего 1% от общего рынка транзитных перевозок между Европой и Азией, – подчеркивал Президент Казахстана. – Для максимального использования транзитного потенциала страны необходимы прорывные проекты и, соответственно, новые подходы к их реализации. У Казахстана есть все предпосылки для того, чтобы стать важным межрегиональным транзитным центром.



Нурсултан Назарбаев поручил Государственной комиссии по модернизации экономики увязать все планы и стратегии Казахстана по развитию инфраструктуры в единую систему транзита. За 5 лет из этого «сплава» программных документов родился проект «Новый Шелковый путь», будущий мост между Европой и Азией. Президент предложил эту обновленную стратегию развития инфраструктуры в 2012 году, и в ее основе было становление нашей страны как крупнейшего делового и транзитного хаба для всего Центрально-Азиатского региона.



– Казахстан, располагаясь в самом сердце Евразийского континента, связывает крупнейшие рынки Китая, Европы, России, стран СНГ и обеспечивает транс­портные маршруты в страны Центральной Азии и Персидского залива, – констатировал Глава государства. – Транзитный марш­рут из Китая в Европу через Казахстан имеет неоспоримое преимущество: он значительно короче по сравнению с морским маршрутом через Суэцкий канал.



Конкурентное преимущество проекта «Новый Шелковый путь» Глава государства предложил основать на «принципе 5С» – скорость, сервис, стоимость, сохранность и стабильность. Главный элемент «Нового Шелкового пути» – транспортно-логистический хаб, согласно стратегии формировался вокруг ряда ключевых проектов.



Во-первых, предусматривалось создание на базе «Казахстан темир жолы» мультимодальной транспортно-логистической компании мирового уровня. Во-вторых, ставка делалась на развитие международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос – Восточные ворота» на границе с КНР и реализацию на западе Казахстана проектов по расширению морского порта «Актау» и строительству логистического центра в Актобе. В-третьих, создавалась ключевая транспорт­ная артерия – «Трансконтинентальный коридор Западная Европа – Западный Китай», и, в-четвертых, было продолжено расширение пропускной способности железнодорожной сети страны. В рамках проекта началась работа по налаживанию движения регулярных контейнерных поездов между Китаем и Казахстаном.



Инициатива Нурсултана

Назарбаева по созданию трансконтинентальных коридоров получила новое развитие в конце 2014 года, когда Президент предложил программу «Нұрлы жол». В ее основу заложен пятилетний план инфраструктурного развития регионов. Также выдвинута инициатива по строительству и эксплуатации новой скоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу через страны ЕАЭС протяженностью 4,5 тыс. км – проект «Нұрлы жол транзит». В дальнейшем этот проект стал одной из первых точек стыковки «Нұрлы жол» и «Один пояс, один путь».



Таким образом, сегодня Казахстан является одним из самых активных участников стратегии OBOR. Наша страна, помимо инфраструктурных проектов, работает над рядом программ по открытию совместных с КНР производств. Поэтому от форума в Пекине Казахстан ожидает конкретных результатов. Помимо возможности в секционных заседаниях обсудить действующие и предложить новые совместные проекты, казахстанские операторы транзитно-транспортной инфраструктуры ожидают выработки четких правил взаимодействия. Они будут изложены в «дорожной карте» реализации инициативы OBOR, разработка и рассмотрение которой планируются на первом форуме «Один пояс, один путь».



Что касается ожиданий КНР, то, по предварительным данным, Китай намеревается подписать договоры о сотрудничестве с 20 странами и 20 международными организациями. Кроме того, китайская сторона также рассчитывает на формулирование в рамках одного документа четких принципов, планов и целей взаимодействия в рамках OBOR.