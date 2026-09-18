Дорога к истокам степной цивилизации

Статьи,Наука,ЖАСSTAR
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

На рабочем столе ученого секретаря музея-заповедника «Бозоқ» Олжаса Мысыра лежат документы, которые редко увидишь вместе: проекты охранных зон древних городищ, международные сог­лашения ПРООН и юридические экспертизы земельных отводов. В этом сочетании – суть ежедневной работы исследователя. В обществе принято представлять хранителя древности с кисточкой в раскопе или у книжных стеллажей. Но нынешние реалии требуют иного подхода.

фото из архива Олжаса Мысыра

Будучи юристом по образованию, наш герой уверен, что главная угроза памятникам прошлого сегодня кроется в юридической незащищенности. Поскольку без четко определенных границ, зарегистрированных охранных зон и правового статуса уникальные курганы и средневековые поселения рискуют исчезнуть под гусеницами строительной техники.

Фундаментальное юридическое образование Олжас Мысыр получил в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете Семея. А магистратуру окончил уже в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева. Пройдя школу практических судебных процессов, он направил свои знания на защиту исторического наследия Казахстана.

– Памятник истории – это не только объект исследования, – убежден Олжас. – Это правовой статус, охранная зона, земля, собственник, обязательства государства. Юридическая подготовка приучила меня к тому, что каждое утверждение требует доказательной базы. В работе с прошлым действует тот же принцип. Нужны первоис­точники, архивные документы, результаты строгих экспертиз.

Опорой внутреннего порядка для него стала малая родина – Абайская область. Духовное наследие великого Абая с юности сформировало его жизненные ориентиры. «Слова назидания» научили Олжаса ответственности за слово, уважению к труду и глубокой связи с родной землей. Его личные правила просты: не знаешь – спроси, обе­щал – сделай, ошибся – признай и исправь. Здесь нет погони за быстрым хайпом или легким финансовым успехом, есть честное служение государству.

За его плечами – участие в крупных науч­ных проектах по линиям министерств науки и высшего образования, культуры и информации, ПРООН. В их числе – исследования по истории Улуса Джучи, сакральной географии Сарыарки, нумизматике плюс международная инициатива по реинтродукции туранского тигра в Улытау. Медаль «Ауылдың болашағы – жастар» и ведомственные награды стали лишь подтверждением зрелости его подхода.

Куда же устремлена его дорога сегодня? Сейчас Олжас совмещает должность ученого секретаря с учебой в докторантуре Alikhan Bokeikhan University. Он движется к воплощению новой модели музейного дела Казахстана. Его главная цель – вместе с коллегами превратить древний «Бозоқ» под Астаной в крупнейший международный научно-образовательный и туристический центр. Он стремится доказать миру, что история столицы уходит корнями в глубокое средневековье.

На ближайшие 10–15 лет Олжас ставит перед собой и своими коллегами стратегическую задачу: отечественная музейная наука должна перестать копировать чужие образцы. Казахстану необходимо самому задавать высокие международные стандарты, сочетая цифровые 3D-технологии, открытые лаборатории и безупречную правовую защиту каждого сакрального объекта Великой степи.

Патриотизм Олжаса Мысыра лишен громкого пафоса. Он выражается в ежедневной ювелирно точной работе по сохранению культурного кода страны. Его пример показывает: служение национальной истории требует твердого юридического расчета, системного мышления и бесконечной верности родной земле.

#наука #Бозоқ #ЖасStar #Олжас Мысыр

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