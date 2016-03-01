Дорога к матери

В основу сюжета картины режиссера А. Сатаева легла история о силе материнской любви, которая помогла герою фильма справиться с ударами судьбы.

Действие фильма охватывает отрезок времени с 1930-х годов по наши дни. Основные события разворачиваются в непростой для казахского народа период: эпоха коллективизации, джут, военные и послевоенные годы.

Съемки исторической драмы проходили в Казахстане, Беларуси, Азербайджане. В общей сложности над созданием картины работали более 2 тыс. человек, сообщила пресс-служба Президента.