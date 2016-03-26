​Дорога к облакам

На вернисаже посетители словно встретились со старым другом. Кругом были дорогие Геннадию Дурову вещи – альпинистское снаряжение и отснятые им фотографии любимых гор, которые забрали его навсегда – 16 марта прошлого года он погиб со своим товарищем Шамилем Ихсановым при восхождении на пик Октябренок в Малом Алматинском ущелье.

Его супруга Любовь к этой дате подготовила выставку. Она призналась, что «не испытывает ненависти к горам, которые отняли у нее любимого человека, поскольку он сам не мог без них жить, без разряженного горного воздуха, без адреналина и физических нагрузок…» Наоборот, она заставила себя прожить эмоционально эту трагедию, поскольку решила перенести на холст фотографии гор, сделанные Геннадием. В пейзажах художница сумела передать их величественность, стойкость, некую суровость. Все свои работы Любовь подписала инициалами супруга.

У Геннадия Дурова было главное увлечение жизни – горы. Он был трехкратным чемпионом Казахстана по альпинизму. Его имя узнали, когда в 2011 году он в паре с Денисом Урубко совершил восхож­дение по сложному маршруту на пик Победы (высшая точка Тянь-Шаня – 7 439 метров). Тогда оба альпиниста были удостоены высшей континентальной награды «Золотой ледоруб Азии». Он, как и многие люди, влюбленные в горы, был очень творческим человеком: увлекался фотографией, писал стихи, делал записи.

На выставке также состоялась презентация его поэтичес­кого сборника. И еще одну книгу, посвященную памяти товарища, подготовили и издали его друзья.