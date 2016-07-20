​Дорога к здравнице

881
Светлана АБЕНОВА

Этим летом дорожное полотно на 19-километровом отрезке трассы, ведущей к всемирно известной здравнице, меняется в буквальном смысле на глазах. Ценители радонового лечения в санатории «Рахмановские ключи» не понаслышке знают о том, что раньше здесь не было асфальта. Тем более заметны происходящие на данном участке перемены. Нынче здесь бесперебойно работает асфальто-бетонный завод, неотъемлемой частью которого является передвижная лаборатория по контролю за качеством строительных материалов.

Ремонтные работы начались в 2014 году и продолжаются по сей день. За это время освоено более трети выделенных из республиканского бюджета средств. Общая стоимость проекта составляет 2 885 млн тенге.

По словам директора ТОО «Катон-Карагайский ПДУ», коллектив из 70 человек строго придерживается утвержденного графика ремонтных работ. В распоряжении подрядной организации 34 единицы тяжелой техники.

