Дорога к звездам

Житель Астаны Артур Гайдук уже десять лет знакомит детей с астрономией. Он руководит школой Astro Astana, где ребята изучают планеты и созвездия, наблюдают в телескоп небесные тела и узнают, как устроена Вселенная.

Артур Гайдук увлечен космосом с детства. Однажды отец показал ему подзорную трубу «Турист-3». Взглянув в нее, мальчик впервые близко увидел Луну.

– Я был настолько впечатлен, что захотел изучать звезды и планеты. Читал фантастические рассказы и смотрел фильмы о космосе. Та подзорная труба отца до сих пор со мной. Я приношу ее на занятия, и мы используем ее вмес­те с детьми, – начинает беседу Артур.

Однако серьезно связывать свою жизнь с астрономией он тогда не планировал. После школы выбрал профессию геодезиста, поступив в столичный Агротехнический университет им. С. Сейфуллина. Сейчас Артур Гайдук работает в научно-исследовательском институте «Астанагенплан».

Уже во взрослом возрасте, как признается наш собеседник, интерес к астрономии вернулся. В 2016 году Артур узнал, что в столице действует клуб астрономов-любителей. Его участниками были люди разных возрастов, профессий и этносов, но все были одержимы звездным небом. Вместе с ними наш герой впервые отправился на астрономический слет. Вдали от городского света участники установили в степи телескопы и наблюдали планеты, туманности, галактики и звездные скопления.

– После этого слета у меня внутри словно загорелось пламя, – вспоминает астроном-любитель. – Я понял, что мне обязательно нужен свой телескоп. Спус­тя несколько месяцев купил его, а затем появилось сильное желание делиться с другими тем, что я увидел, свои­ми знаниями, мыслями и чувствами.

Сначала Артур приглашал на наблюдения друзей и знакомых, показывал им Луну и планеты. Позже начал организовывать небольшие астрономические экскурсии с выездом за город, куда приезжали целыми семьями. Там у него впервые спросили, а есть ли такие увлекательные занятия для школьников. Так возник проект школы Astro Astana.

Артур по крупицам собирал учебные материалы, искал наглядные пособия, покупал модели планет и ракет, настольные игры. Начиналось все с небольшой комнаты и группы из трех-четырех детей.

– Первые занятия я очень волновался. Родители доверяли мне своих детей, потому что видели, насколько я сам увлечен этой темой. Постепенно учеников становилось больше, но формат занятий практически не изменился. По-прежнему не набираю большие группы и стараюсь уделить внимание каждому ребенку, – говорит основатель Astro Astana.

Сегодня в одной группе у преподавателя занимаются не больше 12 учеников. Дети разделены по возрасту: от шести до восьми лет, от девяти до 12 лет, а также подростки от 13 до 16 лет.

– У нас не совсем традиционные уроки, когда дети сидят за партами и слушают долгие лекции. С самого начала я делал упор на практику: это интерактив, просмотр видеороликов, презентаций, игры, наблюдения в телескоп. Дети постоянно задают вопросы, обсуждают увиденное, что-то делают своими руками, – отмечает учитель.

Всего школа предлагает три курса, каждый из которых состоит из шести занятий. Уроки проходят раз в неделю по субботам. Если ребенок последовательно освоит всю программу, обучение займет около полугода.

Первый курс посвящен Солнечной системе. На вводном занятии дети знакомятся с основами астрономии, изучают созвездия и знаки зодиака, учатся ориентироваться по звездам. Затем переходят к истории космичес­ких полетов, устройству ракет, первым космонавтам. К примеру, изучают интересные факты о полете Юрия Гагарина, Токтара Аубакирова или о собаках Белке и Стрелке.

Обязательная часть программы – наб­людение в телескоп. В один из вечеров Артур Гайдук приглашает учеников в городской парк. Направив телескоп на небо, можно увидеть Луну, планеты, созвездия. По словам учителя, дети не скрывают восторга, когда впервые видят лунные кратеры или кольца Сатурна.

В распоряжении школы четыре телескопа. Среди них – редкий солнечный телескоп Coronado.

– Второй курс посвящен звездам и черным дырам. Если на первом мы наб­людаем Луну и планеты, то на втором выставляем солнечный телескоп и изу­чаем Солнце. Дети видят его газовую структуру, пятна и протуберанцы. Одно дело посмотреть картинку в учебнике, и совсем другое – увидеть происходящее собственными глазами, – улыбается Артур Гайдук.

Самый большой прибор весит около 25 кг и в разложенном состоянии дос­тигает почти человеческого роста. Его Артур берет на загородные экскурсии. Благодаря большому диаметру объектива телескоп собирает больше света и позволяет наблюдать удаленные галактики, туманности и звездные скопления.

На третьем курсе дети знакомятся с экзопланетами: далекими объектами за пределами Солнечной системы, а также изучают различные образцы железных и каменных метеоритов под микроскопом.

Если происходит важное космичес­кое событие, новая информация появляется в программе. Для подготовки уроков Артур использует советские и современные книги по астрономии, казахстанские учебники физики и образовательные материалы NASA. Включил он в программу даже свою настольную книгу «Очерки о Вселенной» Бориса Воронцова-Вельяминова.

Артур Гайдук также окончил профильный курс «100 часов астрономии» Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ. Среди его преподавателей был известный популяризатор науки Владимир Сурдин.

Недавно Артур Гайдук встретил бывшего ученика Айтуара, который посещал его занятия около пяти-шес­ти лет назад. Сегодня юноша участвует в олимпиадах по астрономии, работает над школьными проектами и хочет связать будущее с космической индустрией.

– Я чувствую, что тоже внес небольшой вклад в его выбор, и очень этому рад. Возможно, не все мои ученики станут астрономами или инженерами. Но если ребенок после наших занятий начинает больше читать, задавать воп­росы и интересоваться устройством мира, значит, работа была проделана не зря, – считает Артур.

Среди учеников наше внимание привлек своей любознательностью восьмилетний Дахи Низамаддин. Он ходит в Astro Astana недавно, но уже многое знает об астрономии, в свободное время любит изучать ракеты и астероиды.

– Мне очень интересно. Скоро у нас будет мастер-класс о метеоритах. Космос я полюбил благодаря youtube-каналу «Шаранутый космос». В будущем хочу сам стать блогером, – рассказывает школьник.

Десятилетняя Мария Борулько пришла в астрономическую школу по предложению мамы. По ее словам, раньше она не интересовалась космосом, но после посещения мастер-класса Артура Гайдука о Марсе тут же записалась к нему.

Для Артура Гайдука школа астрономии – не просто увлечение или дополнительная работа. Здесь он, по собственному признанию, нашел свое призвание.

– У каждого человека должна быть своя стезя, – говорит он. – Кто-то становится первоклассным инженером, летчиком или философом. А я нашел себя в преподавании астрономии. Космос всегда был темой, которая мне близка, а работа с детьми оказалась тем, что у меня получается лучше всего!