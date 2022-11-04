Фото пресс-службы премьер-министра РК
Правительство , Экономика

"Дорога ложка к обеду" – премьер поручил ускорить "очистку" законодательства от излишних требований к бизнесу

Ход работы по решению проблемных вопросов бизнеса, а также пересмотру и сокращению необоснованных требований к субъектам предпринимательства рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что в настоящее время продолжается анализ регуляторных актов в 26 сферах деятельности из 44. Завершить эту работу планируется в первом квартале 2023 года. При этом госорганы уже приступили к процедуре внесения изменений и дополнений в подзаконные и законодательные акты по 18 проанализированным ранее отраслям, включая сельское хозяйство, строительство, добычу нефти, транспорт и торговлю.

Премьер-министр заострил внимание на необходимости ускорить анализ регуляторных актов в оставшихся сферах и поручил завершить эту работу уже до конца текущего года. При этом, по его словам, законодательные изменения для устранения излишних требований к бизнесу нужно вносить оперативно.

«Нам надо быстро продвигаться. По тем требованиям, по которым есть поддержка и подтверждение со стороны НПП «Атамекен», надо уже «чистить» законодательство: убирать эти нормы из приказов и постановлений. Не ждать, пока работа по анализу завершится. Выявили излишние требования – нужно сразу принимать меры по их устранению, чтобы они перестали работать», - сказал Алихан Смаилов.

На совещании также был рассмотрен ход исполнения поручений по решению проблемных вопросов бизнеса, в том числе поднятых на заседаниях Совета отечественных предпринимателей.

«Бизнес ставит перед Правительством проблемные вопросы, и мы даем по ним свою позицию. Не всегда у нас может быть общее мнение, так как Правительство принимает решения с учетом всей социально-экономической обстановки, с учетом возможностей бюджета. Но у предпринимателей всегда есть возможность сказать, что они с чем-то не согласны. Мы открыты к диалогу, будем обсуждать эти темы и принимать согласованные решения», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил составить четкий график по вопросам, находящимся в работе у госорганов, и обеспечить их рассмотрение совместно с Нацпалатой до конца года.

«Нужно придать динамику этому процессу, сократить сроки принятия решений. Дорога ложка к обеду: проблемы нужно решать уже сейчас. В конце концов, мы работаем для того, чтобы создать соответствующий бизнес-климат, чтобы люди могли запускать проекты, создавать рабочие места и улучшать социально-экономическую ситуацию в стране, повышать доходы населения. Все государственные органы, все наши коллеги должны исходить из этого», — заключил Алихан Смаилов.

В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов и другие.

Популярное

Все
Как живет село Кабланбек. Картинки с натуры.
Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем
​​​​​​​Зверь, пробуждающийся в угле
Одним из последних произведений, написанных народным писателем Казахстана Шерханом Муртазой, стал сборник его философских размышлений «Бір кем дүние» («Один изъян бытия»)
Национальный банк Казахстана договорился с международными платежными системами о снижении межбанковских комиссий
​​​​​​​Преодолеть языковой барьер можно
Привет из солнечного Узбекистана
Под боком у столицы
Хранитель истории Лепсинска
​​​​​​​Акт милосердия и гуманизма
Такие разные старушки
У каждого свой Шафер
Особое искусство – всем радость подарить
Не благодаря, а вопреки
​​​​​​​На каланче пожарной
Музыка скульптурных форм
​​​​​​​2 : 1 в нашу пользу
​​​​​​​Думать на казахском
Релокация-1919
Битва стилей
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Какие вопросы обсудят главы правительств СНГ в Астане
Здание Минобороны Казахстана горело в Астане. Видео
"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего
Антикор рассказал об инструментах возврата активов
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане
Две семейные пары мошенников задержали в Шымкенте
Упал в котлован на дороге мужчина в Алматы
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Читайте также

Экономика
Национальный банк Казахстана договорился с международными п…
Поручения , Правительство , Экономика
В Правительстве прошло совещание по реализации поручений пр…
Политика , Правительство
Жамаубаев провел совещание по вопросам децентрализации полн…
Поручения , Правительство
Рост цен на продукты: премьер поручил уволить главу Комитет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]