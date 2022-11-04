"Дорога ложка к обеду" – премьер поручил ускорить "очистку" законодательства от излишних требований к бизнесу

Ход работы по решению проблемных вопросов бизнеса, а также пересмотру и сокращению необоснованных требований к субъектам предпринимательства рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что в настоящее время продолжается анализ регуляторных актов в 26 сферах деятельности из 44. Завершить эту работу планируется в первом квартале 2023 года. При этом госорганы уже приступили к процедуре внесения изменений и дополнений в подзаконные и законодательные акты по 18 проанализированным ранее отраслям, включая сельское хозяйство, строительство, добычу нефти, транспорт и торговлю.

Премьер-министр заострил внимание на необходимости ускорить анализ регуляторных актов в оставшихся сферах и поручил завершить эту работу уже до конца текущего года. При этом, по его словам, законодательные изменения для устранения излишних требований к бизнесу нужно вносить оперативно.

«Нам надо быстро продвигаться. По тем требованиям, по которым есть поддержка и подтверждение со стороны НПП «Атамекен», надо уже «чистить» законодательство: убирать эти нормы из приказов и постановлений. Не ждать, пока работа по анализу завершится. Выявили излишние требования – нужно сразу принимать меры по их устранению, чтобы они перестали работать», - сказал Алихан Смаилов.

На совещании также был рассмотрен ход исполнения поручений по решению проблемных вопросов бизнеса, в том числе поднятых на заседаниях Совета отечественных предпринимателей.

«Бизнес ставит перед Правительством проблемные вопросы, и мы даем по ним свою позицию. Не всегда у нас может быть общее мнение, так как Правительство принимает решения с учетом всей социально-экономической обстановки, с учетом возможностей бюджета. Но у предпринимателей всегда есть возможность сказать, что они с чем-то не согласны. Мы открыты к диалогу, будем обсуждать эти темы и принимать согласованные решения», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил составить четкий график по вопросам, находящимся в работе у госорганов, и обеспечить их рассмотрение совместно с Нацпалатой до конца года.

«Нужно придать динамику этому процессу, сократить сроки принятия решений. Дорога ложка к обеду: проблемы нужно решать уже сейчас. В конце концов, мы работаем для того, чтобы создать соответствующий бизнес-климат, чтобы люди могли запускать проекты, создавать рабочие места и улучшать социально-экономическую ситуацию в стране, повышать доходы населения. Все государственные органы, все наши коллеги должны исходить из этого», — заключил Алихан Смаилов.

В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов и другие.