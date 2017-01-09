​Дорога, соединяющая страны

Любовь Доброта, Шымкент

Движение по автодороге М-39, проходящей через территорию Мактааральского района и известной как бетонка, было закрыто в 2006 году. Вопрос о возобновлении движения на трассе М-39 обсуждался в Южно-Казахстанском областном акимате в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Узбекистан Ерика Утембаева с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РУ Ильхомом Нематовым. Во встрече приняли участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр и аким ЮКО Жансеит­ Туймебаев. Стороны заключили Протокол между двумя странами, предполагающий возобновление движения на обновленной автодороге М-39, и строительство пункта пропуска на этом участке. Реконструкцию автодороги планируется завершить и сдать в эксплуатацию уже в феврале.

Это догожданное событие для жителей приграничных районов обеих стран. После закрытия дороги было осложнено передвижение местного населения из Узбекистана в Казахстан и наоборот. Жителям соседней страны приходилось делать крюк, передвигаясь между областями внутри республики. Теперь расстояния и время в пути заметно сократятся. К примеру, жителям Ташкента, чтобы попасть в Самарканд, не придется пользоваться объездной дорогой через Джизак. Тем самым сократится расстояние с 89 до 24,5 км.

Участники встречи сошлись во мнении, что открытие движения по трассе будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя государствами, развитию торговли и туризма. Кроме того, усилится связь между столицей Узбекистана и Южно-Казахстанской областью. По словам Ерика Утембаева, в приграничной зоне будет построен специальный пост для проверки перевозимых из страны в страну грузов, которые не будут облагаться налогом.

В завершение встречи Ильхом Нематов поблагодарил казахстанскую сторону за оказанную поддержку в вопросе восстановления движения по приграничной трассе и отметил, что состоявшийся контакт является хорошим примером развития сотрудничества с соседними странами.

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