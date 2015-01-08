Дорога цветов 691 Елена ИВАНОВА, Кокшетау

Юные живописцы с особым трепетом готовились к дебюту. И он удался – гости вернисажа из зимних будней словно вернулись в жаркий июльский полдень. На полотнах расцвели ромашки, лютики, розы, лилии, хризантемы, ирисы, тюльпаны – настоящая цветочная дорога в лето.

Работы выполнены с применением разных техник и материалов: акварель, гуашь, цветной карандаш, масло. Самым маленьким художникам – всего 5 лет, но они уже привыкли к строгой оценке наставников посетителей вернисажа.

– В воспитании детей большое внимание должно уделяться развитию художественного вкуса. Рисование, лепка, вышивание – ребенок должен определить, что ему по душе. А мы лишь открываем дорогу в мир искусства, – говорит преподаватель кружка по ИЗО «Шабыт» Дана Рахимжанова. – В процессе обучения рисованию или какому-либо другому изобразительному искусству улучшается мелкая моторика, вырабатывается ряд важных психологических установок. Кроме того, дополнительные знания, полученные в нашем клубе, расширяют кругозор, создадут необходимую базу для развития более глубоких творческих способностей.

Теплую атмосферу вернисажа в зимний вечер поддержали юные музыканты и любители поэзии. В зале, где развернулась выставка, звучали домб­ра, гитара, стихи на казахском, русском и французском языках.