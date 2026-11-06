Дорога в меднорудный край

фото из личного архива Толегена Букурова

Как все начиналось

Недавняя историко-познавательная экспедиция «По следам академика Каныша Сатпаева», организованная при поддержке акиматов области Улытау и города Жезказгана, стала одним из главных событий юбилейного года. О подробностях путешествия рассказал его участник – почетный металлург Казахстана, почетный гражданин Жезказгана и Карагандинской области Толеген Букуров.

– В автоэкспедицию отправились ветераны производства, историки-краеведы, представители литературы и культуры, молодежь и журналисты – всего 25 человек. Мы попытались не просто повторить маршрут ученого, но и почувствовать место, в котором начиналась история Большого Жезказгана. Старались понять масштаб личности человека, сумевшего увидеть будущее края задолго до того, как оно стало очевидным, – отметил Толеген Нурмагамбетович.

Но фактически это путешествие началось сто лет назад, в тот момент, когда молодой горный инженер-геолог, только что окончивший Томский технологический институт, впервые ступил на эту землю.

– Путь нашей экспедиции пролегал через Кызылорду и Жосалы, – рассказал о путешествии ветеран производства. – В Кызылорде состоялась встреча с представителями интеллигенции. В библиотеке им. Абдильды Тажибаева говорили о жизни Сатпаева, истории Карсакпайского медеплавильного завода и древнем караванном пути, связывавшем Жосалы и Карсакпай. Кстати, к встрече присоединилась первый сек­ретарь Посольства Великобритании в Казахстане Кэти Кеттелл.

Отдельное внимание участники экспедиции уделили самой дороге. Ведь именно по ней в 1926 году молодой инженер отправился навстречу своей судьбе. От Жосалы до Карсакпая были обозначены исторические посты старой дороги. Первая станция – Теректы – находится в 27 км от Жосалы. Здесь установили гранитную памятную доску с названием станции. Такие памятные знаки теперь установлены на 18 пунктах маршрута Сатпаева.

Старая дорога когда-то получила новую жизнь, а сегодня можно говорить о перспективе создания здесь историко-познавательного туристического маршрута, уверены члены экспедиции.

В поселке путешественники посетили дом-музей Каныша Сатпаева.

– Именно здесь особенно ясно понимаешь, что перед тобой не только фото­графии, документы и вещи ученого, – отметил Толеген Букуров. – Это место, где когда-то действительно жил и работал человек, которому предстояло изменить представление о минеральных богатствах Центрального Казахстана. Стоя на этой земле, живо представляешь молодого инженера, приехавшего сюда в 1926 году. Перед ним не было современных лабораторий и высокоточного оборудования. Но был огромный край, который требовал изучения, а главное – геологического мышления и веры в науку.

Сатпаев приехал в Карсакпай изучать недра и определить масштабы медных запасов Жезказгана. Но очень скоро его работа вышла далеко за рамки обычной геологической разведки. Он увидел богатство там, где другие видели степь.

– В 1928 году в статье «Карсакпайский район и его будущее» Сатпаев писал о нем как об одном из самых богатых в мире, – рассказал почетный металлург. – Он предполагал, что в будущем Жезказган сможет конкурировать с крупнейшими меднорудными районами Урала и Америки. Смелый научный прогноз для того времени. Сегодня, спустя десятилетия, масштаб этого предвидения становится особенно очевидным.

За 15 лет работы Сатпаева в Карсакпае и Жезказгане регион получил совершенно новое научное значение. Ученый доказал огромный потенциал Центрального Казахстана и сформировал научное представление о его недрах.

В этом, пожалуй, одна из главных особенностей личности Сатпаева. Для него геология не заканчивалась у забоя или на карте месторождения. За цифрами запасов он видел будущие рудники, заводы, город, научные цент­ры и людей.

Он фактически проектировал будущее региона на основании науки. Именно поэтому путь Сатпаева из Карсакпая нельзя рассматривать только как эпизод его биографии. Это начало большого пути казахской науки.

На десятилетия вперед

И сегодня мир внимательно смотрит на минеральные ресурсы, редкие и стратегические металлы. А наследие Сатпаева приобретает новое звучание. Ведь Жезказган – это не только медь.

– Каныш Сатпаев при составлении прогнозной металлогенической карты Центрального Казахстана научно доказал, что Жезказганский регион богат не только медью, – напомнил Толеген Нурмагамбетович. – Руда содержит свинец, цинк, золото, серебро, кадмий, сурьму, селен, теллур, рений, осмий и многие другие химические элементы. Мы иногда кратко говорим: «Жезказганское богатство – это медь». На самом деле, недра Жезказгана намного сложнее и богаче. Поэтому наша сегодняшняя задача – взять из руды основной металл, а остальное не рассматривать как отходы. Необходимо максимально производить весь ценный компонент руды. Моя специальность – металлург. Я проработал в этой сфере более 40 лет. С 1991 года тесно сотрудничал с научно-исследовательскими институтами металлургии и обогащения, геологии в Алматы, Карагандинским химико-металлургическим институтом.

В результате совместных исследований с учеными в цехе редких металлов Жезказганского медеплавильного завода на опытно-промышленных установках из отходов медного производства получен ряд ценных продуктов. В 1991 году была произведена рениевая кислота. В 1992 году был получен свинцовый сурик. А 15 мая 1995 года впервые в мире был получен чистый металл осмия-187. В 1998 году был произведен чистый металлический рений с химической чистотой – 99,999%. Затем были разработаны новые технологии извлечения рения и осмия из отходов производства.

В 1998 году Толеген Букуров защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и разработка технологии извлечения осмия из ренийсодержащих аммиачно-сульфатных растворов». В ходе проведения научной работы он получил 16 авторских свидетельств от казахстанских органов по патентованию. В отечественных и зарубежных изданиях опубликовано 57 научных статей.

– Я не считаю это личным достижением – это результат научного потенциала Жезказгана, – подчеркнул он. – Кстати, еще в 1930-е годы Сатпаев указывал на перспективность таких участков, как Жаманайбат-1, Жаманайбат-2, Сымтас-1, Сымтас-2, Туйемойнак, Жыланды, Талдысай. Сегодня добыча медных руд на Жаманайбате и Жыланды подтверждает многие из этих прогнозов. Геологи выявили значительные запасы медных руд и вдоль реки Дуйсенбай в районе Карсакпая. Именно потому открытие геологического кластера в Жезказгане – важный шаг в продолжении этой работы. Региону необходимы новые геологоразведочные исследования, современные технологии и специалисты, способные продолжить изучение недр.

И снова заседание Академии наук

В 1961 году в Жезказгане прошла выездная научная сессия Академии наук Казахстана под руководством Каныша Сатпаева. На ней обсуждались проблемы и перспективы Большого Жезказгана.

Минуло 65 лет. И Жезказган вновь стал площадкой для выездного заседания президиума Национальной академии наук Казахстана.

По словам Толегена Букурова, на заседании «Сильная региональная наука – сильный регион» ученые, руководители научно-исследовательских институтов и представители научного сообщества обсуждали вопросы развития региона. В работе приняли участие и ученые из Китая.

Одним из практических результатов стало подписание меморандума об открытии Форсайт-центра на базе геологического кластера области Улытау.

– Есть ощущение, что сложился свое­образный диалог через десятилетия, – описал Толеген Нурмагамбетович два события. – В 1961 году Сатпаев вместе с коллегами обсуждал будущее Жезказгана. Сегодня ученые вновь собираются здесь, чтобы определить перспективы региона.

Меняются технологии, появляются новые задачи, но сама идея остается прежней: судьба промышленного региона должна определяться не только добычей, но и наукой.

Именно поэтому сегодня особенно важно укреплять связь науки и производства. Ученые должны знать реальные проблемы предприятия. Производство, в свою очередь, должно быть готово воспринимать и внедрять научные разработки.

Для Улытауского региона это означает необходимость двигаться от простой добычи сырья к глубокой переработке.

– Среди первоочередных задач – ускорение строительства сернокислотного цеха по новой технологии на Жезказганском медеплавильном заводе, – считает почетный металлург. – Внедрение гидрометаллургических технологий переработки руд с низким содержанием меди и техногенных отходов, максимальное извлечение попутных металлов. Отдельное направление – возможность производства редкоземельных металлов, содержащихся в урановом сырье. Не менее важно привлекать инвестиции в геологоразведку, добычу и переработку минерального сырья.

Все эти задачи, по сути, продолжают один принцип, которому следовал Сатпаев: сначала изучить богатство земли, затем научно обосновать возможности его использования и только после этого строить промышленное будущее.

Главный наказ

Наверное, именно поэтому особенно весомо сегодня звучат слова Сатпаева, сказанные в 1961 году на выездной сессии Академии наук в Жезказгане, подчеркнул Толеген Нурмагамбетович. Он говорил жителям города о том, сколько труда было вложено в изучение степи, доказательство богатства ее недр и строи­тельство большого города. И призывал беречь Жезказган.

Смысл этого обращения не потерял актуальности. Богатство недр не безгранично, а значит, задача нового поколения – не просто добывать больше. Нужно извлекать больше полезных компонентов, перерабатывать отходы, осваивать редкие металлы, развивать технологии и одновременно беречь природу.

И самое главное – передать богатство потомкам не только в виде оставшихся запасов, но и в виде знаний, технологий, научных школ и специалистов.

Возможно, настоящий смысл экспедиции «По следам академика Каныша Сатпаева» заключается в том, чтобы напомнить об этом завете человека, для которого богатство родной земли имело смысл только тогда, когда оно служило народу.

Для молодых ученых и специалистов судьба Сатпаева остается своеобразным профессиональным ориентиром.

Геологу важно знать историю своей земли. Металлургу – понимать реальные задачи производства. Ученому – не бояться испытывать новые разработки на практике. Производству – быть открытым достижениям науки.

Перед областью Улытау сегодня стоят большие возможности, но для развития нужны не только инвестиции и технологии. Нужны люди, которые, как когда-то сказал Сатпаев, способны смотреть далеко вперед.

Путь Каныша Сатпаева из Карсакпая – это не только трудовой путь одного человека, это путь казахской науки, путь Жезказгана и это путь в будущее Улытау.