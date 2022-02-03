Дорога в мир будущих профессий Официально

Фото: zhuldyz.kz

Сегодня наша страна ставит перед собой новые масштабные задачи по социальной модернизации, форсированной инновационной индустриализации и взаимовыгодной экономической интеграции. В условиях глобальной нестабильности обеспечивать самих себя всем самым необходимым - уже не просто желание общества, но необходимость, поэтому сомнений в важности подготовки последующих поколений высококвалифицированных технических кадров просто нет.



Казахстану нужны свои опытные авиаконструкторы, нефтяники, механики, первоклассные летчики-испытатели, программисты, строители. Как раз на это совсем недавно обратил внимание казахстанцев Глава нашего государства К.К.Токаев: «Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Казахи, молодые казахи должны быть "технарями". Это мое глубокое убеждение».



Понятно, что реализовать намеченное в будущем придется инженерам, технологам и рабочим, которые сегодня учатся в школах, колледжах и вузах. И вот здесь немаловажная роль также принадлежит развитию технического творчества детей в системе дополнительного образования, которое по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства.



Как известно, одним из эффективных средств приобщения учащихся к техническому творчеству являются занятия в кружках и секциях на станциях, в центрах технического творчества детей, во Дворцах и Домах школьников, в других детских организациях. Сегодня в республике 210 Дворцов, домов школьников, центров развития, 20 станций юных техников, свыше 500 дворовых клубов, где ребята учатся креативно мыслить, решать проблемы и задачи, работать в команде. Эти учебные заведения нацелены на решение задач развития, воспитания и профориентации будущих квалифицированных кадров для реального сектора экономики страны.



Как правило, все значимое и большое начинается с малого. А начальные ступеньки в мир техники уже сегодня открыты во многих центрах и станциях дополнительного образования. Воспитание юных техногениев мы наблюдаем во многих внешкольных организациях нашей страны.



Так, например, модернизированный в прошлом году ЦЕНТР КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕРЕК», известный в Восточно-Казахстанской области, как Станция юных техников, обеспечивает занятость 800 школьников города. В образовательной зоне сегодняшнего Центра креативного образования - 14-квантумов (лабораторий) и hi-tech цеха: IN – квантум, робоквантум, промробоквантум, промдизайнквантум, энерджиквантум, аэроквантум, космоквантум, VR/AR квантум (дополненный и виртуальной реальности), автоквантум, биоквантум, геоквантум, медиаквантум, квантогейм, студия дизайнерского мастерства и «Школа бизнеса». Все лаборатории оснащены станками ЧПУ (числовым программным управлением) и компьютерной техникой. Когда-то об этом и мечтать не могли. Дух захватывает! А сегодня юные робототехники осваивают оборудование виртуальной реальности, в STEAM лаборатории они проектируют автомодели, причем не только стендовые и радиоуправляемые, но и программируемые на базе платформы Arduino.



Сегодня Центр креативного образования – это вводный курс для будущих студентов ВУЗов, площадка для дуального обучения студентов Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова.



ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН с его 38 филиалами в школах столицы – это место, где более 3 тысяч детей могут окунуться в мир фантазии и творчества в 17 кружках (авто, судо, авиамодельный, робототехника, юный рационализатор, технический дизайн и др). Это сказка, которая превращает самые тайные мечты юных «кулибиных» в явь с помощью рук, нехитрых приспособлений, терпения и помощи педагогов. На занятиях ребята самостоятельно программируют, учатся паять электрические схемы и разрабатывают проекты. Для развития технического творчества и вовлечения детей и молодежи столицы к конструкторско-изобретательской деятельности в п. Железнодорожный открыт новый филиал Центра «ТЕХАЛЕМ».



Главным предназначением ШКОЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. КОСТАНАЯ, которую сегодня посещают около 500 ребят от 6 до 18 лет, остается воспитание юных творцов-техников. Образовательные программы ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности.



Занимаясь конструированием, ребята изучают простые механизмы, учатся работать руками, они развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.



Занятия в объединениях также дают возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика и информатика.



В Школе технического творчества открыт кабинет цифровых технологий, способный дать возможность нашим ребятам развиваться на качественно новом уровне. Набирает обороты популярности ежегодный городской конкурс по робототехнике «Инженеры будущего», в котором принимают участие школьники города.



Техническим островком для 500 ребят в возрасте от 3 до 18 лет, желающих научиться мастерить, изобретать, является СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ ГОРОДА САРАНЬ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ.



Здесь все, как у взрослых, только в миниатюре. Кружковцы настолько увлечены и поглощены любимым делом, что порой забывают о времени. На занятиях кружков «STEM лаборатория» и «Основы электротехники» мальчики и девочки учатся самостоятельно программировать, паять электрические схемы, составлять проекты.



Вот уже на протяжении двух лет на станции действует интернет-лаборатория «Магия науки» с ее познавательными, яркими занятиями, экспериментами, лекциями и играми для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Станция юных техников - инициатор ежегодного проведения Недели науки и техники, Выставки технического творчества юных, городских и региональных соревнований по робототехнике, соревнований по картингу и городских конкурсов научно-проектной деятельности учащихся.



ШКОЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ГОРОДА ТЕМИРТАУ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ – это увлекательный мир, доступный каждому ребенку, это дорога в мир будущих профессий! Никаких скучных лекций и нудной зубрежки, только интересные задания и практическая работа в группах. IT- технологии, знакомство с системой трехмерного моделирования, методами и правилами выполнения 3D объектов, изучение программ Tinkercad, Google SketchUp, Autodesk 123d Design, изучение основных принципов программирования на языках HTML 5, JavaScript, CSS, овладение технологией разработки web-приложений, автомоделизм – все это пользуется большой популярностью у более 300 ребят-кружковцев. Развитие критического мышления не может происходить без умения творить и создавать что-либо своими руками. Именно на занятиях кружка «Начальное техническое моделирование» мальчишки и девчонки учатся держать в руках, моделировать несложные модели, а вот в Клубе технического конструирования уже создают свои макеты. Развитие технического мышления не может происходить без «покорения водной глади». «Клуб судомодельного спорта» имеет спортивно-техническую направленность, ориентирован на приобретение знаний, умений и навыков в судомоделировании. В Школе технического творчества есть и творческие мастерские «Ұлттық өнер» и «Ажур», в которых ребята учатся читать нехитрые схемы и чертежи, создавать игрушки и предметы быта.



И таких примеров немало. Подобные инновационные площадки дают возможность нашим детям реализовать свой творческий потенциал, воплотить смелые идеи в области научно-технического творчества.



В то же время вызовы современного общества заставляют нас сегодня по-новому взглянуть на возможности и пути развития научно-технического творчества детей и молодежи. А это предполагает активизацию процесса перехода от старой модели в ее новое качественное состояние.



Речь идет о переформатизации деятельности крупных Дворцов (дома, центры и др.) школьников, модернизации станций и центров технического творчества детей по образцу Центров креативных технологий других стран. При этом, обучение должно быть организовано по направлениям дополнительного образования с учетом интересов детей (анимация, разработка игр, веб-разработка и цифровые средства массовой информации, экология, танцы, пение, спорт, музыка, художественное, техническое творчество).



Промдизайн и авиамоделирование, робототехника и IT, БИО и НАНО-технологии - далеко не полный перечень направлений, в изучение которых смогут погрузиться школьники в детских технопарках, бизнес-инкубаторах, исследовательских площадках и интерактивных лабораториях. На базе наших крупных дворцов школьников уже сегодня открыты 33 технопарка и 25 бизнес-инкубаторов.



В настоящее время новое развитие переживает прикладная наука. В связи с этим, для любого работодателя важно, чтобы в их лаборатории и цеха пришли мотивированные специалисты. Но при этом нужно помнить, что цикл подготовки специалистов занимает ни один год. Многие наши внешкольные организации стараются найти и удержать квалифицированные педагогические кадры, пытаются обеспечить свои внешкольные организации 3Д принтерами, уникальными роботами, станками с ЧПУ, устройствами для погружения в виртуальную реальность и прочее. Как правило, средств для полного комплекта оборудованием не всегда хватает, да и специалистов еще надо поискать. А вот удержать интерес обучающихся одними 3Д очками или 3Д принтерами в течение целого учебного года вряд ли удастся. Возникает вопрос. Что необходимо предпринять для того, чтобы вовлечь, как можно больше ребят, в научно-техническое творчество?



Для этого нам предстоит разработать новое поколение программ дополнительного образования, подготовить соответствующие кадры, продумать новую систему мотивации школьников и их наставников.



Немаловажным является и объединение усилий крупного бизнеса, социальных предпринимателей и государства по созданию современных образовательных комплексов для детей, где они смогут решать реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям, смогут выбирать профессии, связанные с искусством, информатикой, механикой и другими инженерными специальностями.



Уверена, что сегодня у нас есть отличный шанс создать образовательное поле деятельности креативно мыслящих молодых людей, людей нового поколения, профессионально ориентированных.



Чтобы не остаться позади, есть только одно средство – идти вперед!

