В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит персональная выставка художника, графика, дизайнера и «труженика мысли», как называют Сабиджана Бабаджанова.



Куратор выставки и руководитель отдела прикладного искусства Казахстана Наталия Баженова напомнила, что казахстанскому зрителю уже знакомо творчество заслуженного деятеля культуры Кыргызстана Сабиджана Бабаджанова. Его персональная выставка «По следам уходящего каравана» проходила в Музее им. А. Кас­теева в 2012 году. Следующую выставку художник посвятил Чингизу Айтматову – «Он был небом, и землей, и горами», наполнив картины образами и символизмом творчества писателя.



Сегодняшнюю экспозицию под названием «Дорога в облака» составили великолепные пейзажи, сюжетные, жанровые композиции, графические зарисовки, портреты выдающихся людей нашего времени и прошлых эпох: казахского общественного деятеля, поэта и писателя Олжаса Сулейменова, композитора и музыковеда Абдулазиза Хашимова, уйгурского поэта Абдурахима Низари... Всего представлено свыше 60 работ.



– Художник прекрасно владеет различными техниками и приемами, – продолжила куратор. – Мы видим акварельные листы, работы, выполненные тушью и пером, маслом на холсте, картоне и бумаге, в смешанной технике. В произведениях много света и воздуха, они словно пронизаны солнцем. Некоторым работам свойственны яркость красок и темпераментное письмо, другим – сдержанность и моно­хромность. Но во всех чувствуются искренность и любовь художника к делу своей жизни, красоте и искусству.



Внимательный зритель откроет для себя целый мир образов, скрытый в изгибах рек, рисунках скалистых гор и кучевых облаках. Время на полотнах словно растворяется, перенося в мир грез, легенд и мифов. Куратор обратила внимание, что название выставки отсылает нас к такому природному явлению, как облака. Мастер как будто призывает поднять взор и устремить сердца к величию небес, или «небесному зодчеству», как называл облака художник Николай Рерих. Наталия Баженова в связи с этим привела слова Николая Константиновича о том, что «одни умеют радоваться небесному зодчеству, а для других оно молчит, или, вернее, сердца их безмолвствуют».



Сабиджан Бабаджанов родился в 1941 году в Кульдже, КНР. В 1955-м семья переехала в Киргизию, где Сабиджан окончил Фрунзенское художественное училище, затем в Москве пять лет обучался на дизайнера. Его приняли в Союз художников СССР, он стал почетным членом международной Калифорнийской академии наук, индустрии, образования и искусства. Произ­ведения художника находятся в частных коллекциях и музеях многих стран, в том числе Кыргызстана, Казахстана, России, Франции, Италии, Германии, Канады, Турции, Ирана и Японии.