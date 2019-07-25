«Дорога в школу»: онлайн и круглый год

Марина Пархоменко

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в текущем году в формат акции внесены новшества: теперь «Дорога в школу» будет продолжаться в течение года. Министерство образования и науки совместно с Общественным объединением «Менің Атамекенім» пришли к соглашению об оказании онлайн-помощи. Теперь спонсоры могут помогать нуждающимся семьям по заявкам и спискам, размещенным на cайте atamekenim.kz. Нуждающимся в помощи по подготовке ребенка в школу нужно в режиме онлайн подать заявку для участия в акции. Для этого необходимо только указать ИИН учащегося и контактные данные отправителя. После верификации с базой МОН РК, по мере поступления средств от благотворителей, родители или опекуны смогут получить пакетные наборы в соответствии с очередностью подачи заявления.

Как отмечено на открытии, платформа «Дорога в школу» на портале «Менің Атамекенім» – это удобная и прозрачная сис­тема, позволяющая быстро реа­гировать на возникающие социальные проблемы населения, отслеживать онлайн поступление и использование средств. В рамках акции желающие параллельно смогут оказывать помощь через органы и организации образования традиционным способом.

Новый формат позволит помогать не только однократным приобретением школьной формы, но и обеспечивать сезонной и спортивной одеждой и всем необходимым для учебного процесса. Кроме того, будет налажена прямая связь между нуждающимися в помощи людьми и благо­творителями.

Призывал к участию в акции всех желающих на своей странице в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. «В любом деле важен собственный пример. Начинаю акцию с себя!» – написал министр.

Напомним, что акция «Дорога в школу» проводится с 2008 года для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году за счет этой акции 328 766 детей получили материальную и финансовую помощь на сумму 2 млрд 822 млн 846 тыс. тенге. Ранее акция проводилась только один раз в год – с 1 августа по 30 сентября.

Популярное

Все
Для учебы и спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]