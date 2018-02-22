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​Дорогами Азии
Юрий Макаров

Две бронзовые медали на чемпионате Азии по велоспорту на треке завоевал казахстанец Артем Захаров. Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, член шоссейной команды Astana Pro Team, Захаров в малайзийском городе Нилай стал третьим призером в омниуме и индивидуальной гонке преследования на 4 км. Хотя, по словам самого Захара, надеялся побороться за «золото» сразу в 3 видах программы. Но неожиданно заболел перед чемпио­натом, а потому был рад и двум бронзовым наградам.

А вчера для казахстанской велокоманды «Астана» начались новые испытания. В многодневную гонку «Абу-Даби Тур» (Объединенные Арабские Эмираты, 21–25 февраля) заявлен такой состав: Пельо Бильбао (Испания), Дарио Катальдо, Риккардо Минали и Давиде Виллелья (все – Италия), Йеспер Хансен (Дания), Мигель Анхель Лопес (Колумбия) и Андрей Зейц (Казахстан). 

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