Дорогами дружбы

– Казбек Владимирович, какие пути привели вас в Казахстан?
– Впервые я приехал в Великую степь в 1958 году по комсомольской путевке из Владикавказа на уборку целинного урожая в зерносовхоз «КазЦИК» Шортандинского района Акмолинской области. Затем участвовал в борьбе за целинный хлеб в 1960 году уже в зерносовхозе «Золотая нива» Кокшетауской области. И после этого еще несколько раз бывал в целинных краях на уборке. Так Казахстан стал для меня второй родиной. Это было поистине героическое время, когда плечом к плечу на казахстанских полях трудились люди разных национальностей. Без преувеличения можно сказать, что целина стала своеобразной школой дружбы народов, которая показала, что великие дела можно вершить только сообща, всем вместе.
Поэтому мы, представители различных этносов, с таким воодушевлением восприняли идею Президента страны Нурсултана Назарбаева о создании в Казахстане уникального общественного института
– Ассамблеи народа Казахстана, которая объединила под своим шаныраком порядка ста наций и народностей, проживающих на территории страны.– Ваше объединение осетин – одно из самых молодых. Расскажите, пожалуйста, о нем.
– Да, нашему объединению в нынешнем году будет всего 5 лет. Оно было создано осенью 2009 года по решению инициативной группы, в которую вошли представители осетинского народа, проживающего в Казахстане.
– А какова численность осетинской диаспоры в нашей республике и вообще, как осетины попали в Казахстан? Ведь, насколько я знаю, этот народ не был депортирован сюда, как, например, немцы или корейцы.
– В советские времена в Казахстане проживало свыше 4 тысяч осетин, сейчас немногим более 2 тысяч, в Алматинской области порядка 340 человек. Что же касается того, как осетины попали в Казахстан, могу сказать одно: по-разному. Одни приехали сюда в поисках лучшей жизни, другие, как я, например, и таких большинство, попали в Казахстан в советские времена по направлению после окончания различных вузов или по комсомольским путевкам.
Надо сказать, что объединение осетин есть и в других регионах Казахстана, например «Алания» в Мангистауской области. Свое объединение мы решили назвать «Ирныхас», что в переводе означает «Совет Осетии», и главная наша цель – объединение людей, имеющих осетинские корни, а также тех, кто хотел бы больше узнать о нашем народе, его истории, культуре. Ну и, конечно, мы сразу же решили войти в состав Ассамблеи народа Казахстана, чтобы действовать сообща с другими этнокультурными объединениями.– Живя и работая в Казахстане, представители вашего народа наверняка оставили свой след в его истории.
– Вы правы, в Алматы есть здания, улицы, которые связаны с Осетией. Вот, скажем, в самом центре города, на доме, что на углу улиц Абая и М. Тулебаева, есть памятная мемориальная доска в честь уроженца Осетии – геолога, члена-корреспондента Академии наук Казахской ССР, профессора, лауреата Ленинской и Сталинской премий Георгия Цараевича Медоева. А на здании Института геологических наук есть мемориальная доска, посвященная уроженцу Осетии, академику АН КазССР, доктору геолого-минералогических наук, лауреату Ленинской премии, соратнику выдающегося геолога Каныша Имантаевича Сатпаева – Рамазану Асланбековичу Борукаеву.
С Казахстаном связана и деятельность выдающегося осетинского ученого-этнолога профессора Вилена Савельевича Уарзиати. В книге «Символы и знаки Великой степи» (история культуры древних номадов), написанной им в соавторстве с Галиевым, он раскрыл глубинные основы межэтнических отношений наших народов, написав: «Хорошо известные всем нам вещи раскрыли свою сокровенную глубинную суть, продемонстрировав культурно-генетические связи таких разных народов, как казахи и осетины».
В Турксибском районе Алматы есть улица, носящая имя основоположника осетинской художественной литературы, поэта и просветителя, этнографа, публициста, первого осетинского художника-портретиста и пейзажиста Коста Хетагурова. И нам очень приятно, что Казахстан хранит память о наших соотечественниках.– Чем сейчас занимается ваш центр?
– Вместе со всеми другими подразделениями Ассамблеи народа Казахстана мы готовимся к ее юбилею. Хотелось бы особо отметить, что благодаря этой уникальной модели межэтнического согласия представители всех этносов, проживающих в Казахстане, сохраняют свою самобытность, культуру, имеют возможность изучать родной язык. Этому способствует проводимая Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым национальная политика, которая основывается на принципах толерантности и межэтнического согласия.
Наш центр принимает участие во всех государственных и национальных праздниках, ведь мы считаем себя частью казахского народа, очень доброжелательного и гостеприимного, имеющего богатейшую историю. Кроме того, совместно с другими этнокультурными центрами – греческим «Эос», карело-финским «Суоми», кыргызским «Мекен», армянским «Луйс», чеченским «Даймокх» и другими – мы проводили различные «круглые столы», конференции, встречи…
Опыт нашего многонационального Казахстана показывает всему миру, как дружба и сотрудничество представителей различных национальностей позволяют стране уверенно двигаться вперед.
В наступившем 2015 году я желаю всем казахстанцам больших успехов, мира и согласия.