Дорогами дружбы

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ
– Казбек Владимирович, какие пути привели вас в Казахстан?
– Впервые я приехал в Великую степь в 1958 году по комсомольской путевке из Владикавказа на уборку целинного урожая в зерносовхоз «КазЦИК» Шортандинского района Акмолинской области. Затем участвовал в борьбе за целинный хлеб в 1960 году уже в зерносовхозе «Золотая нива» Кокшетауской области. И после этого еще несколько раз бывал в целинных краях на уборке. Так Казахстан стал для меня второй родиной. Это было поистине героическое время, когда плечом к плечу на казах­станских полях трудились люди разных нацио­нальностей. Без преувеличения можно сказать, что целина стала своеобразной школой дружбы народов, которая показала, что великие дела можно вершить только сообща, всем вместе.
Поэтому мы, представители различных этносов, с таким воодушевлением восприняли идею Президента страны Нурсултана Назарбаева о создании в Казахстане уникального общественного института – Ассамблеи народа Казахстана, которая объединила под своим шаныраком порядка ста наций и народностей, проживающих на территории страны.
– Ваше объединение осетин – одно из самых молодых. Расскажите, пожалуйста, о нем.
– Да, нашему объединению в нынешнем году будет всего 5 лет. Оно было создано осенью 2009 года по решению инициативной группы, в которую вошли представители осетинского народа, проживающего в Казахстане.
– А какова численность осетинской диаспоры в нашей республике и вообще, как осетины попали в Казахстан? Ведь, насколько я знаю, этот народ не был депортирован сюда, как, например, немцы или корейцы.
– В советские времена в Казахстане проживало свыше 4 тысяч осетин, сейчас немногим более 2 тысяч, в Алматинской области порядка 340 человек. Что же касается того, как осетины попали в Казахстан, могу сказать одно: по-разному. Одни приехали сюда в поисках лучшей жизни, другие, как я, например, и таких большинство, попали в Казахстан в советские времена по направлению после окончания различных вузов или по комсомольским путевкам.
Надо сказать, что объединение осетин есть и в других регионах Казахстана, например «Алания» в Мангистауской области. Свое объединение мы решили назвать «Ирныхас», что в переводе означает «Совет Осетии», и главная наша цель – объединение людей, имеющих осетинские корни, а также тех, кто хотел бы больше узнать о нашем народе, его истории, культуре. Ну и, конечно, мы сразу же решили войти в состав Ассамблеи народа Казахстана, чтобы действовать сообща с другими этнокультурными объединениями.
– Живя и работая в Казахстане, представители вашего народа наверняка оставили свой след в его истории.
– Вы правы, в Алматы есть здания, улицы, которые связаны с Осетией. Вот, скажем, в самом центре города, на доме, что на углу улиц Абая и М. Тулебаева, есть памятная мемориальная доска в честь уроженца Осетии – геолога, члена-корреспондента Академии наук Казахской ССР, профессора, лауреата Ленинской и Сталинской премий Георгия Цараевича Медоева. А на здании Института геологических наук есть мемориальная доска, посвященная уроженцу Осетии, академику АН КазССР, доктору геолого-минералогических наук, лауреату Ленинской премии, соратнику выдающегося геолога Каныша Имантаевича Сатпаева – Рамазану Асланбековичу Борукаеву.
С Казахстаном связана и дея­тельность выдающегося осетинского ученого-этнолога профессора Вилена Савельевича Уарзиати. В книге «Символы и знаки Великой степи» (история культуры древних номадов), написанной им в соавторстве с Галиевым, он раскрыл глубинные основы меж­этнических отношений наших народов, написав: «Хорошо известные всем нам вещи раскрыли свою сокровенную глубинную суть, продемонстрировав культурно-генетические связи таких разных народов, как казахи и осетины».
В Турксибском районе Алма­ты есть улица, носящая имя основоположника осетинской художественной литературы, поэта и просветителя, этно­графа, публициста, первого осетинского художника-портретиста и пейзажиста Коста Хетагурова. И нам очень приятно, что Казахстан хранит память о наших соотечественниках.
– Чем сейчас занимается ваш центр?
– Вместе со всеми другими подразделениями Ассамблеи народа Казахстана мы готовимся к ее юбилею. Хотелось бы особо отметить, что благодаря этой уникальной модели межэтнического согласия представители всех этносов, проживающих в Казах­стане, сохраняют свою самобытность, культуру, имеют возможность изу­чать родной язык. Этому способствует проводимая Президентом страны Нурсултаном ­Назарбаевым национальная политика, которая основывается на принципах толерантности и межэтнического согласия.
Наш центр принимает участие во всех государственных и национальных праздниках, ведь мы считаем себя частью казахского народа, очень доброжелательного и гостеприимного, имеющего богатейшую историю. Кроме того, совместно с другими этнокультурными центрами – греческим «Эос», карело-финским «Суоми», кыргызским «Мекен», армянским «Луйс», чеченским «Даймокх» и другими – мы проводили различные «круглые столы», конференции, встречи…
Опыт нашего многонационального Казахстана показывает всему миру, как дружба и сотрудничество представителей различных национальностей позволяют стране уверенно двигаться вперед.
В наступившем 2015 году я желаю всем казахстанцам больших успехов, мира и согласия.

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