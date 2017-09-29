Общество
Дороги Астаны защитят от "голосующих" новыми красивыми заборами
Красивые заборы будут установлены вдоль дорог в Астане, чтобы машины не останавливались резко и не создавали аварийных ситуаций, подъезжая к "голосующим", передает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

"В целях повышения безопасности пешеходов и предотвращения остановок вдоль дорог нелегальных таксистов предполагается установка ограждений. Обязательным условием будет эстетический вид", - сказал руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта города Астаны" Бекмырза Игенбердинов в ходе партийных слушаний городского филиала "Нұр Отан".

По задумке авторов проекта, благодаря новым заборам машины, резко останавливающиеся за пассажирами, больше не будут создавать аварийные ситуации.

Кроме того, в акимате сообщили, что продолжат работу по дифференциации рабочего графика предприятий и организаций для разгрузки транспортной сети города в часы пик.

По данным акимата, сегодня в Астане официально зарегистрировано более 350 тыс. транспортных средств. С учетом пригородного и иногороднего транспорта, на дорогах столицы порядка 400-450 тыс. автомобилей. Население столицы ежегодно растет в среднем на 5%, в то время как число автомобилей увеличивается на 9%, что является большой проблемой для транспортной системы города.

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