Дороги фронтовые Свежий выпуск 495 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

В октябре 1943 года семья получила горькую весть: Маху Абдуллаев пропал без вести. Тогда это было равносильно – «погиб». Но уже через несколько месяцев Маху прислал письмо, в котором сообщал, что он жив-здоров, правда, находится в госпитале после тяжелого ранения. Время было такое, много было путаницы.

– До этого ранения он служил в 36-й гвардейской танковой бригаде. А после госпиталя вернулся уже в состав 2-й гвардейской армии, в 5-й стрелковый полк. И прошел через Новочеркасск, Донецк, Приднестровье, через Днепр, участвовал в освобождении Севастополя и дошел до Восточной Пруссии, – говорит Нурнияз Абдуллаев, его племянник.

Маху прошел практически всю войну, 9 раз был ранен. О времени, когда он воевал в составе 36-й гвардейской танковой бригады, данных нет. А начиная с 1943 года известно, что Маху Абдуллаев был награжден орденами Славы II и III степеней, причем эти ордена он получил с разницей всего в несколько дней.

– Наградные листы я нашел на сайте «Подвиг народа», – рассказывает Н. Абдуллаев.

«В бою по прорыву обороны противника в районе Завелюкино товарищ Абдуллаев действовал смело и решительно. Вражеский пулемет вел сильный огонь по наступающим войскам. Товарищ Абдуллаев получил приказ – очистить путь пехоте. Выбрав позицию, он несколькими выстрелами уничтожил пулемет вместе с расчетом. Зайдя во фланг противника, товарищ Абдуллаев подбил две повозки с боеприпасами», – эта запись в наградном листе сохранилась в архивах.

Через несколько дней наши войска уже были в районе Норденбурга (сейчас это местность Крылово в Калининградской области).

– Я посмотрел по картам – расстояние между двумя населенными пунктами – 54 километра. Весь этот путь они проделали пешком, – говорит Нурнияз Аюпович.

Здесь Маху Абдуллаев вновь совершает геройский поступок, получает орден Славы II степени, а через неделю погибает в жестоком бою в Восточной Пруссии.

– Мой дядя переписывался со своим товарищем Туресаем, он, к слову, лишь недавно ушел из жизни в Жанаозене. Туресай в то время лежал в госпитале, и его собирались комиссовать. Последнее письмо от Маху он получил как раз в 1945 году перед выпиской из госпиталя. Тогда же наша семья получила похоронку, – отмечает Н. Абдуллаев.

В семейном архиве семьи Абдуллаевых хранятся письма от погибшего фронтовика. Их всего три. Первое датируется 25 октября 1944 года.

«Сейчас наша задача – перейти реку Неман, а она уже считается территорией Германии. Ширина реки – 600 метров. Если останусь жив, напишу еще. Нет времени много писать».

Второе письмо от 14 декабря 1944 года.

«Мама, папа, брат, женеше. Все, кто знает меня, всем привет. Я жив, здоров, нахожусь в Латвии. 12 дней участвовали в боях и скоро вернемся в Литву по направлению к Пруссии. Получил осколочное ранение плеча, но очень легкое. В Латвии погода очень пасмурная, день и ночь идет дождь. Находиться в окопе по колено в грязи и в лужах очень тяжело. Пишу в походе. С момента выхода из госпиталя от вас не получал письма. У вас все хорошо?»

Незадолго до гибели Маху умерла его мать. Правда, парню об этом не сообщали. В третьем письме (оно стало последним) он интересуется здоровьем матери.

«Получил от вас письмо, обрадовался. Скоро будет общее наступление. Буду жив, напишу. Есть у меня вопрос: почему вы не пишите о матери? О ней не говорите вот уже как полгода. В чем причина? Если нет в живых, если болеет, то возьмите справку. Меня могут отпустить в отпуск. Почему пишете коротко? В чем причина?»

33 года назад Нурнияз Абдуллаев попытался узнать место захоронения своего дяди, писал в архив Подольска. Оттуда получил письмо, в котором говорилось, что Маху Абдуллаев погиб под Гвардейском (Калининградская область).

– Мы с моим другом тогда поехали туда, пришли в военкомат, там нам показали все карточки, все записи. И сказали, что он похоронен именно в Гвардейске, в братской могиле. Возложив цветы, мы уехали. Но до отъезда я поинтересовался, как раньше называлась эта местность? Мне сказали, что Штаббелькен. Тогда я еще поду­мал: «Странно, а в похоронке было написано, что мой дядя похоронен в 50 метрах южнее станции Пентлак в Восточной Пруссии». Сейчас есть в Интернете справочники, благодаря им я нашел старые и новые названия населенных пунктов в Калининградской области. Оказалось, что Пентлак – это прежнее название Крылово. Он граничит с Польшей. Я связался с местной администрацией, и оттуда пришел ответ, что действительно мой дядя похоронен именно там. Есть даже мемориальная доска – в числе фамилий есть и Маху Абдуллаев. Мою радость было просто не передать словами. Вы представляете – спустя 70 лет узнать настоящее место захоронения погибшего родственника! – говорит Нурнияз Аюпович.

В конце января нынешнего года Нурнияз написал письмо главе Калининградской области. В нем он благодарил местные власти и жителей за то, что мемориальный комплекс ухожен, в целости и сохранности.

– Я получил от них ответ уже в начале февраля. Они просят меня отсканировать все до­кументы, связанные с моим дядей, и собираются отправить это в Музей боевой славы. То, что произошла такая путаница с местом захоронения, я думаю, это из-за того, что когда-то были перезахоронения. Но я рад, что нашел именно то мес­то, где покоится мой дядя. В этом году собираюсь поехать и поклониться могиле моего родственника, – говорит Нурнияз Абдуллаев.

К слову, на этом поиски Нурнияза не оканчиваются. Он планирует найти документы, датируемые 41–43 годами, когда его дядя воевал в составе 36-й гвардейской танковой бригады.

– У нас в семье также воевал и старший брат моего отца – Магрупа. Благодаря архиву Министерства обороны России я узнал, что он похоронен в Калининской области, сейчас это Тверская область. Магрупа был на фронте всего несколько месяцев – в феврале 1943-го его призвали, а в ноябре он погиб. Есть еще один документ – он касается старшего брата моей матери Жолашева Утегали. Он погиб 10 февраля 1943 года и был похоронен в Новочеркасске.

В поисках родственников Нурниязу помогал его друг – Нурлыбай Нурманов. Наверно, нет ни одной семьи, в которой бы во время Великой Отечественной войны не погиб кто-нибудь из родни. У Нурлыбая на войне погиб отец Сагин Нурманов. Но по стечению обстоятельств он так и не был признан участником Великой Отечественной войны.

– В каком году мой отец призвался, я не знаю. Но он говорил, что у него была бронь – родители умерли, а он остался один с младшим братом на руках. Но его все равно призвали на фронт. В конце 1943 года они форсировали реку Днестр. Там были одни новобранцы, и на другом берегу реки их уже ждали фашисты. Мой отец попал в плен. До 1945 года он находился в плену. После освобождения военнопленных пешком отправили в Москву, где они работали на восстановлении города. За хорошую работу отца отправили домой, в отпуск. Он поехал и обратно не вернулся – не смог оставить младшего брата. Его разыскали, и он еще 2 года отсидел в тюрьме в Ашхабаде. Когда получил на руки военный билет, в нем не было ни слова о том, где он воевал, в каких войсках. Я писал в Подольск, в Красноводский военкомат, но там спрашивают, в каком году призвался отец. Этого я не знаю, его давно нет в живых, но мне за него очень обидно. Я хотел добиться, чтобы ему все же дали статус участника войны, – рассказывает Нурлыбай Нурманов.

Из Мангистауской области на войну отправились более 6 тыс. человек. 4 800 из них погибли, умерли от ран в госпиталях или пропали без вести на полях сражений.

Трое мангистаусцев стали Героями Советского Союза. Это Жумагали Калдыгараев, Мади Бегенов, Билал Калиев. Полным кавалером ордена Славы стал Кемер Онгалбаев. Известно также и о двух кавалерах ордена Ленина – Исатае Суйеубаеве и Картбае Бекжанове. В архиве сохранились данные о подвиге мангистаусца Исатая Суйеубаева. Он один уничтожил из автомата 182 фашиста и 7 дзотов. Исатай был представлен к званию Героя Советского Союза, однако получил только орден Ленина.



