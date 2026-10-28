Дороги как основа экономического роста: как раскрыть транзитный потенциал Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева я бы особо выделил два взаимосвязанных направления — развитие предпринимательства и раскрытие транспортно-логистического потенциала Казахстана. На первый взгляд, это разные задачи. Однако в действительности они тесно связаны: без развитой инфраструктуры бизнесу сложнее расти, выходить на новые рынки и создавать рабочие места, а без активного предпринимательства транспортные коридоры не смогут в полной мере реализовать свой экономический потенциал.

Экономический рост не должен ограничиваться статистическими показателями. Важно, чтобы он сопровождался появлением новых предприятий, расширением действующих производств, созданием рабочих мест и ростом доходов населения. Именно предпринимательство превращает экономические возможности страны в конкретные результаты.

Поэтому особое значение имеет не только стимулирование деловой активности, но и защита предпринимателей, формирование предсказуемой деловой среды, устранение административных барьеров и обеспечение доступа бизнеса к финансированию и рынкам сбыта.

Особенно важна поддержка малого и среднего бизнеса. Крупные инфраструктурные проекты способны обеспечить значительный экономический эффект, но для его распространения на регионы необходима широкая сеть местных предприятий: перевозчиков, сервисных компаний, складских операторов, производителей, торговых организаций и предприятий сферы услуг.

Задача государства — создать условия, при которых предприниматели смогут не просто пользоваться результатами экономического роста, но и сами становиться его движущей силой.

Отдельно следует выделить сельское хозяйство как одно из ключевых направлений экономического развития Казахстана. Государство уже оказывает аграрному сектору значительную поддержку, в том числе через субсидии. Однако, как отметил Президент, необходимо пересматривать сам подход к развитию отрасли и делать больший упор на технологии, инфраструктурные и инвестиционные проекты.

Современное сельское хозяйство должно становиться более производительным, устойчивым и эффективным. Для этого важно внедрять цифровые решения, автоматизацию и технологии искусственного интеллекта, которые позволяют точнее планировать посевные работы, контролировать состояние почвы и урожая, рациональнее использовать технику, удобрения и воду.

У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых лидеров по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции. Но для этого необходимо развивать не только само производство, но и всю связанную инфраструктуру: системы хранения и переработки, транспортную логистику, орошение, доступ к финансированию и современные каналы сбыта.

В этом контексте сельское хозяйство напрямую связано с развитием дорог и транспортных коридоров. Качественная инфраструктура позволяет быстрее доставлять продукцию на внутренние и внешние рынки, снижать потери и себестоимость перевозок, а также повышать конкурентоспособность отечественных производителей.

Важной проблемой остаётся дефицит воды. Как подчеркнул Токаев, этот вопрос требует системных мер и рационального подхода. Вода является стратегическим ресурсом, поэтому необходимо исключать её нецелевое и неэффективное использование. Особенно недопустимо расходовать питьевую воду там, где можно применять техническую или очищенную воду, в том числе на автомойках.

Водная экономика должна формироваться уже сегодня. Для этого нужны цифровые инструменты учёта и контроля, современные системы мониторинга, автоматизация водоснабжения и орошения, а также прозрачное управление водными ресурсами. Внедрение таких решений позволит снизить потери, повысить эффективность сельского хозяйства и обеспечить более устойчивое развитие регионов.

Полностью разделяю акцент на развитии транспортно-логистической отрасли. Казахстан обладает уникальным географическим положением между крупнейшими рынками Азии и Европы. Наша территория может служить важным звеном международных транспортных маршрутов.

Но само по себе географическое положение ещё не гарантирует экономических преимуществ. Для этого необходимы качественные автомобильные дороги и железнодорожные магистрали, современные логистические центры, эффективная работа пограничных переходов, складская инфраструктура и цифровые системы управления грузопотоками.

Иными словами, транзитный потенциал необходимо не просто декларировать, а последовательно превращать в доходы, инвестиции и новые рабочие места.

Развитие международных коридоров должно приносить пользу не только транспортным компаниям. Вокруг них могут формироваться новые деловые экосистемы: предприятия по обслуживанию грузового транспорта, центры хранения и переработки продукции, оптовые площадки, производственные предприятия и туристические объекты.

Чем больше добавленной стоимости создаётся внутри страны, тем значительнее экономический эффект от транзита. Если же Казахстан будет преимущественно предоставлять территорию для проезда грузов, значительная часть потенциальных выгод останется нереализованной.

Особое внимание к Арало-Каспийскому региону считаю принципиально важным. Это территория, которая имеет значение не только для транспортной связанности страны, но и для развития западных и юго-западных регионов Казахстана, промышленности, туризма и приграничного сотрудничества.

Однако именно здесь особенно заметно, насколько инфраструктурные ограничения могут сдерживать использование имеющихся возможностей.

Недавно мне довелось побывать в Аральском регионе. На отдельных участках маршрута разница в качестве и пропускной способности дороги производит удручающее впечатление. После современной четырёхполосной трассы до Кызылорды дальнейший путь проходит по значительно более узкой двухполосной дороге. Это не только снижает комфорт поездки, но и создаёт дополнительные риски для безопасности движения.

Более того, я лично наблюдал заторы в направлении Аральска, где возможности узкой дороги ограничивают движение транспорта.

Возникает закономерный вопрос: если мы рассчитываем на увеличение грузопотоков и укрепление транзитной роли Казахстана, насколько существующая дорожная инфраструктура готова к этой нагрузке?

Разумеется, развитие дорог требует значительных инвестиций и поэтапного планирования. Не каждый участок обязательно должен быть четырёхполосным: параметры строительства следует определять с учётом интенсивности движения, прогнозируемого грузопотока, безопасности и экономической целесообразности. Но стратегические направления должны развиваться с опережающим учётом будущих потребностей.

Особенно важно не допускать ситуации, когда отдельные участки международного или межрегионального маршрута становятся узким местом, ограничивающим эффективность всей транспортной системы.

Качественная дорога — не просто полотно, по которому движутся автомобили. Это экономическая связь между производителем и потребителем, предпринимателем и рынком, населённым пунктом и центром деловой активности.

Для бизнеса состояние дорожной инфраструктуры напрямую влияет на себестоимость перевозок, сроки доставки, сохранность товаров и возможность выполнять обязательства перед клиентами. Чем менее предсказуем маршрут, тем выше сопутствующие издержки. В конечном счёте они отражаются на конкурентоспособности предприятий и стоимости продукции.

Есть и другой аспект. Хорошие дороги расширяют возможности регионального предпринимательства. Они позволяют сельхозпроизводителям быстрее доставлять продукцию, малым предприятиям — выходить на новые рынки, а туристическим компаниям — предлагать маршруты, которые прежде были недостаточно доступны.

Для Аральского региона это особенно актуально. Его природное и историческое наследие обладает туристическим потенциалом, однако привлекательность территории для путешественников зависит не только от самих достопримечательностей, но и от того, насколько удобно и безопасно туда добираться.

Таким образом, развитие дорожной сети способно одновременно поддерживать несколько направлений экономики — от торговли и логистики до туризма и сферы услуг.

При реализации инфраструктурных проектов необходимо уделять внимание не только объёмам финансирования и темпам строительства, но и качеству работ, соблюдению сроков, последующему содержанию дорог и прозрачности контроля.

Для государства важно оценивать эффективность вложений по конкретным результатам: как изменились время и стоимость перевозок, насколько повысилась безопасность движения, выросла ли доступность населённых пунктов, появились ли новые предприятия и рабочие места.

Не менее важно согласовывать развитие автомобильных дорог с железнодорожной инфраструктурой, логистическими центрами и пограничными пунктами пропуска. Только комплексный подход позволит избежать ситуации, когда модернизация одного элемента транспортной системы не приводит к ожидаемому эффекту из-за ограничений на другом участке.

Здесь есть и пространство для участия частного капитала. При прозрачных правилах государственно-частное партнёрство и другие рыночные механизмы могут помочь привлекать инвестиции, внедрять современные технологии и повышать качество обслуживания инфраструктуры. При этом распределение рисков и обязательств между государством и инвесторами должно быть понятным, а использование бюджетных средств — контролируемым.

В перспективе Казахстану важно перейти от понимания транзита как простого перемещения грузов через территорию страны к модели, при которой международные перевозки стимулируют развитие отечественного производства и услуг.

Для этого необходимо развивать придорожный сервис, складские и распределительные центры, цифровые логистические решения, сервисное обслуживание транспорта и подготовку квалифицированных кадров. Отдельное внимание следует уделять возможностям малого и среднего бизнеса включаться в цепочки поставок крупных транспортных и промышленных проектов.

Это особенно важно для регионов, удалённых от крупнейших городов. Инфраструктурные инвестиции должны создавать для местных предпринимателей реальные возможности, а не ограничиваться временной занятостью на период строительства.

В конечном счёте успех транспортной политики определяется не только количеством километров построенных дорог или объёмом прошедших через страну грузов. Необходимо учитывать, насколько инфраструктура способствует экономической активности, повышению производительности, развитию территорий и улучшению качества жизни граждан.

У Казахстана есть все предпосылки для укрепления своей роли в евразийской транспортной системе. Но для реализации этого потенциала необходимы последовательные решения, основанные на долгосрочном планировании и практических потребностях бизнеса и населения.

Поэтому внимание Президента к развитию предпринимательства, сельского хозяйства, водной экономики и транспортно-логистической инфраструктуры следует рассматривать в единой экономической логике. Хорошие дороги открывают рынки, современные технологии повышают эффективность производства, рациональное управление водой укрепляет устойчивость экономики, а развитый бизнес обеспечивает долгосрочный эффект от инфраструктурных инвестиций.

Именно такая взаимосвязь позволит превратить географическое преимущество Казахстана в конкурентное преимущество его экономики.