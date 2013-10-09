Дороги как психологическое зеркало

Со времен Древнего Рима наличие и состояние путей сообщения считается одним из важнейших показателей развития государства. В Северо-Казахстанской области общая протяженность дорог составляет 8 998 км. Из них на дороги республиканского значения приходятся 1 468, областного – 2 427 и районного – 5 103 км. Несмотря на весомость постоянно произносимого слова «тысячи», это не очень много.

Двадцать лет назад доктор экономических наук Иван Кендюх, ратуя за крупнотоварное сельскохозяйственное производство, выпустил книгу, в которой приводил сравнительные данные протяженности путей сообщения в развитых странах, СССР, Казахстане и СКО в частности (в последнем случае сопоставление особенно уместно, поскольку Северо-Казахстанская область невелика по размеру, практически вся ее территория пригодна к использованию, в ней нет огромных пустующих пространств, где хватает одной сквозной дороги или людям вообще нечего делать). Так вот, все сравнения оказались не в нашу пользу. Хотя очевидно, что развитая система коммуникаций и стимулирует развитие местного производства, и придает региону привлекательность в глазах инвесторов, с тех пор дорожная сеть количественно не приросла. Используем то, что было. И как?

Для полноты картины: 4 489 км североказахстанских дорог имеют черное покрытие, то есть могут считаться современными, 2 625 – гравийное, способное на некоторое время обеспечить водителям независимость от погоды. И 1 884 км представляют собой грунтовки, постоянно норовящие превратиться из дорог в направления. А уж в распутицу... раз проехавший между селами – поймет. В данном случае вынесем их за скобки, как и республиканские трассы – тем уделяется постоянное внимание, там свой источник финансирования. Сосредоточимся на дорогах областного значения как объектах, зависимых и от республиканского, и от местного бюджетов. Обычно, говорят специалисты, на их ремонт и содержание из государственной казны поступает от 2,5 до 3 млрд. тенге, в основном такой суммой и оперировали.

Нынче же, если по республиканской линии на эти цели поступило 2,8 млрд. тенге, что находится в установившихся рамках годового финансирования, то из областного бюджета выделено 2 млрд. 635 млн. тенге. Такого еще никогда не бывало, по этому направлению соотношение республиканского и областного финансирования всегда находилось в пропорции 9:1. Однако зимой, сразу по вступлении в должность акима области, Самат Ескендиров назвал дороги в ряду приоритетных задач и, как видим, весомо подкрепил свое слово. Кратное увеличение участия региона, фактически до соотношения 50:50, дало возможность включить в планы 2013 года еще четыре трассы областного значения на средний ремонт. Водители, безусловно, заметят и оценят улучшение.

Вместе с тем надо признать, что, несмотря на громадные средства, вкладываемые в отрасль, речь можно вести только об улучшении. И даже не повсеместном, а на отдельных участках трасс от амбициозной мечты иметь пути сообщения, приличествующие развитым странам, мы так же далеки, как и двадцать лет назад. Весной, когда в селе Шаховском (наша газета рассказывала о том) разгорелось недовольство по поводу разбитой дороги, стоило упомянуть о трассе на село Долматово, и накал страстей мигом снизился, люди закивали: да, есть бедолаги, которым еще хуже приходится. Сошлюсь на личный опыт: года три назад я пытался добраться по ней до археологической экспедиции, но нарвался на такие ухабы, что пришлось повернуть назад – не на вездеходе езжу. В прошлом году было отремонтировано 1,5 км дороги Петропавловск – Долматово, в текущем – 3,3, а ее протяженность составляет 36 км. При таком раскладе с ветерком вряд ли в обозримом будущем удастся проехать.

От частного к общему: как рассказал руководитель отдела эксплуатации и контроля качества управления автодорог и пассажирского транспорта Галым Тасбулатов, в текущем году профинансированы реконструкция 9,4 км дорог, 25 капитального и 58,3 км среднего ремонта. Вмес­те с тем из 2 427 км областных трасс в капитальном ремонте нуж­даются 1 130 и в среднем – 691. Плюс имеющие опасные дефекты 230 из 1 507 входящих в систему водопропускных труб и 12 находящихся в аварийном состоянии мостов – ровно треть имеющихся. Простое сопоставление потребнос­тей и возможностей не оставляет сомнений в том, что ремонту за износом не угнаться.

И выхода при существующем порядке не просматривается. Судите сами. Весной и осенью специалисты управления проводят осмотр покрытий, труб и мостов. По результатам ревизии составляется проектно-сметная документация. Почему-то ПСД полагается отлежаться год, преж­де чем она поступит в респуб­ликанское ведомство. Там свои порядки и сроки, и в результате от обнаружения дефектов до финансирования проходит три года. Меж тем процесс не стоит на месте, дефекты усугубляются, сложность ремонта возрастает – это находит отражение в корректировке ПСД: в итоге там, где сразу можно было обойтись тысячами, на заключительной стадии нужны миллионы. Вряд ли это способно радовать кого-либо, кроме самих ремонтников, но ведь освоение средств и конечный результат – понятия не всегда равнозначные.

Эффективность затрат – тоже тема для размышлений. Даже если условиться, что все подрядчики идеально выполняют свои обязательства. Помянув в начале материала древних римлян, припомним, что проложенные ими дороги служили века. С современными трассами на такое не замахнешься, у нас гарантийный срок – пять лет. Столько, надо полагать, на полотне не должно появляться видимых дефектов (или хотя бы слишком уж досадных). Техусловия предполагают использование транспортных средств с нагрузкой на ось 8 тонн. Но, говорят дорожники, если КамАЗы соответствуют расчетам, то во множестве расплодившиеся китайские фуры все их перечеркивают: у них и своя масса больше, и загружают их часто сверх всякой меры – жадность ни с чем не считается. Пронесется такая, вслед за ней с утроенной интенсивностью начинают действовать природные факторы, а попавшая в трещины вода при замерзании рвет асфальт с мощностью отбойного молотка, и чем дальше, тем быстрее.

А ведь была возможность замедлить этот процесс, тут целая история разыгралась. На Петропавловской ТЭЦ-2 в ходе производства используется герметик АГ-4И. Не углубляясь в детали: это жидкость, в реакцию ни с чем не вступающая, не замерзающая и не высыхающая. По последней причине после использования ее нельзя выбросить, положено захоранивать, а это – дорогое удовольствие. Тратиться, понятно, никто не любит, вот несколько лет назад энергетики и обратились в СКГУ им. М. Козыбаева с просьбой: нельзя ли куда-нибудь сей герметик пристроить? Ученые, вспоминает заведующая кафедрой химии Антонина Дюрягина, выполнили заказ за смешную цену, считай даром, их вдохновляла необычность задачи, азарт первопроходцев. И нашли-таки оригинальное решение: оказалось, при незначительной доработке герметик без изменения технологического процесса можно добавлять в асфальт.

Незамерзающий и невысыхаю­щий, он надежно заполняет микротрещины, существенно продлевая срок службы покрытия (для окружающей среды из-за нейтральности он совершенно безвреден). Прорывная технология, достойная распространения, повышающая престиж вуза и области, – за нее, казалось, все немедленно ухватятся. И что же? Когда через некоторое время я спросил в университете, как ноу-хау внедряется в производство, с удивлением услышал: никак. На момент подачи заказа энергетики были бы рады сбагрить свой АГ-4И кому угодно, лишь бы избежать затрат на захоронение, в принципе, даже приплатив, они оставались бы в выигрыше. А узнав, что герметик на что-то годен, заломили за свои отходы такую цену, что производители асфальта едва на ногах устояли. Ну, не анекдот ли? Только смеяться не тянет: и тут жадность перевесила все соображения.

Повторим: для ремонта и содержания дорог в СКО делается немало, на сегодня – по максимуму. Но, наверное, сегодня по вчерашним нормативам перестает вмещаться в сознание. За годы развития мы крепко поверили в свои возможнос­ти. Раньше, если кто-то поминал, что в развитых странах даже меж селами вьются отменные дороги, полагалось, возведя очи, вздохнуть: «Так то ТАМ, а то у нас...» Слышится подобное и нынче, но все чаще в ответ раздается: «А мы-то чем хуже?»

Валерий МЕРЦАЛОВ, Петропавловск