Дороги, которые мы выбираем

Одна из глобальных проблем в дорожной отрасли – дефицит кадров. Дорожники сетуют: через несколько лет просто некому будет строить и содержать автомобильные дороги. Дошло до того, что специалистам приходится активно агитировать школьников идти учиться на дорожные специальности. Но и профильных вузов не так много, и в науке немало проблем…
Я б в дорожники пошел!
Жара, каток, рабочий с лопатой – именно такой стереотип о жизни автодорожника останавливает многих от выбора этой профессии.
– Сегодня я была удивлена тем, что, оказывается, с дипломом дорожника можно освоить более шестидесяти профессий! – искренне восхищается девятиклассница. – Недавно слушала выступление Касым-Жомарта Токаева о том, что его не устраивает качество дорог. Работы в этой сфере очень много.
– Было представление, что это больше физический труд, но после встречи я понял, что тут участвует наука, физика особенно. В наше время все автоматизировано, разные технологии применяются. Нужно не руками работать, а головой, – заявляет интеллигентного вида мальчуган.
Это два девятых класса физико-математического направления Назарбаев Интеллектуальной школы пришли на экскурсию в Национальный центр качества дорожных активов. Такие встречи уже стали традиционными: автодорожники ходят в школы, вузы, приглашают молодежь к себе. А как еще пополнить свои редеющие ряды?
На сегодняшний день сотрудники НЦКДА провели более 5 тыс. встреч со школьниками по всему Казахстану. Меморандумы подписаны со столичными РФМШ и BINOM SCHOOL. В лабораториях Центра качества регулярно проводятся дни открытых дверей для школьников, где на практике показывают, как определяется состояние дороги. Это всегда вызывает живой интерес.
– Залог качественных дорог – хорошие материалы и уплотнение. Сложность в том, что это линейное сооружение, которое длится сколько-то километров. Поэтому нужно контролировать большое количество работ, – лаборант столичного филиала Сати Терекбаев пытается как можно проще объяснить, из чего состоит дорога и как проверять ее качество. – Важные показатели асфальтобетона – это коэффициент уплотнения и водонасыщение. Амплитуда температур в Казахстане большая, и если в асфальте вода, при воздействии на него минусовых температур она расширяется, и происходит разрушение.