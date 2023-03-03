Дороги на тот свет

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Алла Серикбаева

Ежегодно в стране регистрируют свыше 13 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут более 2 тыс. человек и свыше 18 тыс. получают ранения.

Как отмечают в Министерстве внутренних дел, основная причина аварий – низкая транспорт­ная дисциплина. Только с начала текущего года в республике произошло свыше 1 700 ДТП, в которых погибли более 200 человек. Хотя есть и положительная тенденция – за последние пять лет отмечается динамика снижения аварийности.

В Казахстане в период с 20 по 24 февраля текущего года проведено ОПМ «Безопасная дорога», в ходе которого к админист­ративной ответственности привлечены более 74 тыс. нарушителей ПДД. Свыше 1,2 тыс. нарушений допущены водителями общественного транспорта, водворены на штрафные стоянки более двух тысяч автомобилей. Также было обследовано около четырех тысяч километров аварийно-опасных участков автодорог и дополнительно установлено 644 дорожных знака.

Как констатировали в МВД, в период ОПМ больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло в Алматы и Астане, со смертельным исходом – в Актюбинской, Алматинской областях.

Виновниками ДТП, по словам полицейских, в одинаковой степени являются водители и пешеходы. Из-за беспечности и халатности первых совершается 95% дорожных аварий. Последние, в свою очередь, зачастую переходят улицу в неположенном месте или на красный свет.

– Некоторые даже банально забывают, что, если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться автомобиль. В темное время суток не все водители могут заметить пешеходов, так как они редко используют светоотражающие элементы в одежде, и поэтому необходимо быть предельно осторожным и убедиться, что водители вас пропускают, – отметила в ходе пресс-конференции в СЦК старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

При этом она напомнила, что не стоит забывать о том, что транспортное средство, особенно современное, способно развивать огромные скорости и не может остановиться мгновенно.

Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Как правило, они получают тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Так, за отчетный период текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 25 несовершеннолетних и свыше 350 получили
увечья различной степени тяжести.

– Нередко из-за незнания правил дорожного движения или пренебрежения ими виновниками ДТП становятся дети, играющие на проезжей части, переходящие улицу в неустановленных местах, неправильно осуществляющие посадку в транспортные средства и высадку из них, – констатировала Актоты Боранова.

Министерство внутренних дел, сопоставив детскую аварийность, а также казах­станский и зарубежный опыт преподавания предметов, ориентированных на обучение несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дороге, пришло к выводу о существенном различии подходов в этом деле. В итоге ведомство направило в Министерство просвещения предложение о введении в школьную программу отдельного предмета по правилам дорожного движения.

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