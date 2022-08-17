Дороги портит и... ремонт

На площадке МИИР РК «Ашық сағат алаңы» состоялось совещание по вопросам готовности автодорог республики к зимнему сезону.

О том, что готовность спецтехники к функционированию в зимний период составляет лишь 74%, сообщили представители ТОО «Казахавтодор». По словам руководителя компании Самата Гилимова, для работы в предстоящий сезон необходимо привлечь порядка 400 единиц арендной техники из частной собственности.

– Нам нужно 2 836 единиц техники. В наличии же имеется только 1 117 единиц. 524 из них не подлежат ремонту, – сообщил он.

В компании также отметили, что, несмотря на повышение зарплат на 30%, существуют трудности с сохранением квалифицированных специалистов.

– При вашей поддержке мы увеличили оплату труда. Поэтому проблема нехватки рабочих постепенно уменьшается. Но есть вероятность оттока высококвалифицированных специалистов, – сказал Самат Гилимов.

Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос качества дорог. Например, перевозчик Кирилл Гадецкий пожаловался на состояние участка после пересечения границы между Кызылординской и Актюбинской областями.

– Ремонт делают, но латки вылетают через месяц. Там, где сплошным полотном асфальт уложили, через месяц образуются колеи глубиной до 40 сантимет­ров. Это плохо отражается на сроках доставки грузов, – заметил предприниматель.

Председатель КАД ответил, что участок Кызылорда – Аральск – Актобе действительно подвержен износу. Он очень загружен и не рассчитан под существующую нагрузку. Учитывая современную интенсивность транспортного потока, в ближайшей перспективе планируется осуществить реконструкцию участка с переводом в первую категорию. До начала работ будут проводиться поддерживающие мероприятия в виде краткосрочного ремонта, сказал председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин.

Общественник из Степногорска рассказал о проблеме разрушения дорог по причине их ремонта.

– Сегодня ведут ремонт асфальта в селе Бестобе. Асфальт везут за 300 километров, и, естественно, подрядчик доставляет его с перегрузом, иначе не рентабельно. Получается, одну дорогу делают, другие убиваются, – сообщил Артем Сочнев.

Председатель Комитета автомобильных дорог поблагодарил за обратную связь и пообещал направить комиссию, сообщается на сайте министерства.