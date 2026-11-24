Надежность автострад зависит не только от правильного их проектирования и строительства, но и от последующей эксплуатации, сохранности покрытия и контроля над движением тяжеловесного транспорта. О том, как в Казахстане намерены повышать качество автомобильных дорог и укреплять транзитный потенциал республики, рассказал руководитель управления науки и качества работ Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Мейирхан Бекесов.

фото предоставлено пресс-службой МТ РК

– Мейирхан Нурланулы, после критики Президента, вызванной недостаточным качеством автомобильных дорог, какие меры прини­маются отраслевым ведомством по устранению выявленных недостатков?

– Правительством оперативно была создана рабочая группа с участием центральных государст­венных органов, акиматов, нацио­нальных компаний, научных организаций, проектировщиков и подрядчиков. На сегодня сос­тоялось несколько заседаний, потому как до 1 декабря необходимо выработать предложения и внести их на рассмотрение Правительства.

Сейчас прорабатываются воп­росы пересмотра нормативной базы, совершенствования требований к дорожному строительству и повышения ответственности всех участников процесса.

– Казахстан стремится стать одним из основных транзитных узлов между странами Азии и Европы. Какие проекты помогут увеличить поток грузоперевозок?

– Одна из наших главных целей – стать полноценным транзитным хабом, и среди приоритетов деятельности как раз находится­ развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

В частности, планируется строительство участка Бейнеу – Сексеул, который позволит сократить маршрут примерно на 800 километ­ров. Ранее транспортный поток проходил в объезд через Актобе и Атырау в направлении Актау. Теперь же новый маршрут поз­волит обеспечить более прямое сообщение и повысить эффективность транзитных перевозок. Также претворяется в жизнь проект «Центр – Запад», который соединит Астану с Актобе, а ранее был завершен проект «Центр – Юг» по направлению Астана – Алматы. Развиваются дорожные проекты и в Восточном Казахстане, в том числе Талдыкорган – Усть-Каменогорск.

В утвержденном Министерством транспорта трехлетнем плане предусмотрено развитие крупных транспортных коридоров, включая направления Кызылорда – Актобе, Кызылорда – Актау, Караганда – Жезказган и строительство обхода Сары­агаша. Последний имеет важное значение для перевозки грузов в Узбекистан и далее в страны Центральной Азии.

– Одним из главных вопросов остается долговечность дорожного покрытия. Почему даже новые дороги иногда быстро разрушаются?

– На качество дорог влияет множество факторов, и один из основных – это правильное их содержание после ввода в эксплуа­тацию. Если через два-три года появляются первые дефекты, их необходимо устранять на ранней стадии. Именно небольшие трещины, оставленные без внимания, со временем превращаются в серьезные повреждения.

Ранее из-за недостаточного финансирования не всегда удавалось своевременно проводить такие работы. Сейчас же ситуа­ция меняется к лучшему. Например, в текущем году за счет пос­туплений от платных участков обеспечивается финансирование содержания республиканской сети дорог. Аналогичный подход планируется применять и на местной сети. Этот вопрос сейчас прорабатывается в рамках реформирования системы содержания автомобильных дорог.

Еще одна серьезная проб­лема – неконтролируемое движение тяжеловесного транс­порта. Они создают­ повышенную нагрузку на покрытие и ускоряют его разрушение. Один из примеров – это как раз дорога Талдыкорган – Усть-Каменогорск, которая подверглась критике Президента. На отдельных ее участках, где передвигается карьерная техника, были выявлены повреждения. Теперь для контроля весовых параметров внедряется автоматизированная система измерения массы автотранспортных средств. На сегодняшний день установлено уже более 70 таких комплексов.

– Какие требования сегодня предъявляются к компаниям-подрядчикам при строительстве дорог? Изменились ли гарантийные обязательства?

– В дорожном строительстве внедряется механизм EPC (Engineering, Procurement, Construction), или проектирование и строительство, что называется под ключ. Его суть зак­лючается в том, что подрядчик самостоятельно проектирует и строит дорогу, а затем отвечает за ее содержание в течение установленного периода.

В связи с внесением изменений в законодательство и принятием Строительного кодекса гарантийные сроки увеличены с двух до пяти лет, а по отдельным видам работ – с трех до семи. Это важный шаг к повышению ответственности подрядных организаций и долговечности дорожной инфраструктуры.

– Можно ли установить универсальную толщину асфальта, которая бы гарантировала надежность дороги?

– Нельзя однозначно определить, что надежная дорога должна иметь конкретную толщину покрытия. Все зависит от интенсивности движения, климатических условий и проект­ных характеристик. Например, для сельской дороги, по которой ежедневно проезжает 100–200 автомобилей, строительство чрезмерно мощной дорожной конс­трукции будет экономически нецелесообразным.

На транзитных направлениях, напротив, проектируются дороги более высоких категорий с увеличенным запасом прочности. Перед проектированием изучается транспортная интенсивность и прогнозируется ее изменение на ближайшие 20 лет. Вместе с тем учитываются планы развития населенных пунктов, строительство заводов, индустриальных зон и других объектов, которые могут увеличить грузопоток.

Также важно понимать, что надежность дороги зависит не только от толщины асфальта, но и от качества проектирования, соблюдения технологий строительства, содержания и контроля над транспортными нагрузками.

– Какие новые материалы и технологии уже применяются в Казахстане?

– Существует единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий. В ней зарегистрировано более двухсот материалов и технологий, из которых свыше семидесяти получили зеленый статус. Это означает, что они прошли необходимую апробацию и могут применяться при строительстве автомобильных дорог.

Одно из перспективных направлений сейчас – технология Superpave, которую можно условно назвать технологией суперасфальта. Она меняет подход к проектированию асфальтобетонного покрытия и предъявляет новые требования к используемым материалам, в том числе к щебню и другим минеральным компонентам. С 2024 года ведется разработка нормативной базы. На сегодня уже принято восемь национальных стандартов СТ РК, еще три планируется утвердить, а со следующего года предполагается начать опытное внедрение технологии. Это поз­волит оценить ее эффективность в разных климатических условиях. В предыдущие годы уже были уложены экспериментальные участки в северных, южных и центральных регионах республики.

– Насколько наши требования к дорожному строительству отличаются от стандартов других стран?

– Наши дороги проектируются с достаточно большим запасом прочности и рассчитаны на более высокие осевые нагрузки. Например, в Казахстане проектная нагрузка составляет до 13 тонн на ось, тогда как в ряде других стран этот показатель ниже.

РГП «Национальный центр качества дорожных активов» тес­но сотрудничает с зарубежными научными организациями Японии, Южной Кореи, Китая, Германии, Испании, Франции и США. С некоторыми уже зак­лючены меморандумы. При этом зарубежные технологии не внед­ряются автоматически. Сначала они проходят испытания, изу­чается их эффективность, пос­ле чего решения адаптируются к климатическим условиям и национальным требованиям Казахстана.

– Какие цифровые решения появятся для автомобилистов?

– Одним из них станет внедрение цифровой системы E-Joldar, которая позволит гражданам получать информацию о состоянии автомобильных дорог и проводимых ремонтных работах. Для каждой трассы будет доступен своеобразный паспорт с данными о том, когда она в последний раз ремонтировалась. Таким образом пользователи смогут отслеживать ход ремонтных работ, знакомиться с информацией об испытаниях и технических характеристиках, а для водителей предусмотрен отдельный модуль с информацией о придорожных сервисных зонах и заблаговременными предупреждениями о закрытии дорог. К системе планируется подключить дорожные камеры, чтобы пользователи могли наблюдать за ситуацией на отдельных участках в режиме реального времени.

– За счет каких средств будут осуществлены все эти планы? Потребуются ли дополнительные бюджетные расходы?

– Здесь необходимо разделять несколько направлений. Поступ­ления от платных дорог направляются прежде всего на их содержание и эксплуатацию. А для строительства крупных автомобильных дорог привлекаются международные финансовые институты, также используются механизмы EPC и другие формы финансирования.

Что касается повышения качест­ва, совершенствования нормативной базы и внедрения новых требований, эти мероприя­тия будут выполняться силами подведомственных организаций в рамках государственных заданий и текущей деятельности. Дополнительное финансирование непосредственно на эти мероприятия не планируется.