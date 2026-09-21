Дороги, урбанистика и экокультура: в Кабмине обсудили новые задачи от Президента

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в выступлении в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» 19 сентября т.г., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

«Как отметил Глава государства, наша страна вступила в эпоху судьбоносных преобразований. Новая Конституция расширяет возможности дальнейшего развития Прогрессивного Казахстана. Масштабные реформы уже реализуются во всех сферах. В недавнем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед Правительством ряд задач в области оказания гражданам мер социальной поддержки, формирования высокой экологической культуры, обеспечения самого высокого качества строительства дорог городского и странового значений, масштабирования опыта Центра урбанистики Астаны», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он заслушал подходы министерств по достижению поставленных Президентом задач по курируемым направлениям.

«По поручению Президента государство неуклонно выполняет свои социальные обязательства. При этом нужно обратить внимание на то, что необходимая социальная помощь выплачивается только действительно нуждающимся гражданам. По всем указанным направлениям министры и акимы должны провести масштабную работу. Нужно широко информировать граждан о видах оказываемой им помощи, в регионах акиматам следует активизировать разъяснительную работу среди получателей социальных выплат», — отметил Премьер-министр.

Первое.

По вопросу оказания гражданам социальной помощи и льгот доложил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. По данным ведомства, на первом этапе формируется нормативная база для перехода к адресной модели государственной поддержки по 14 видам выплат (из 36 имеющихся) согласно принципу «помощь действительно нуждающимся».

В рамках второго этапа будет осуществлено объединение 13 видов социальной помощи местных исполнительных органов в 4 вида с учетом нуждаемости. Озвучены предложения по внедрению принципа адресности и нуждаемости в обеспечении целевого предоставления мер государственной поддержки ветеранам с начала 2027 года. Рассмотрены вопросы целесообразности предоставления государством отпуска по уходу за ребенком мужчинам, а также возможности изменения формата поддержки женщин в период ухода за ребенком в течение двух лет посредством предоставления мест в ясли-садах и решения дефицита нянь для детей младшего возраста.

Кроме того, доложено о результатах внедрения инструментов искусственного интеллекта в процесс оказания помощи лицам с инвалидностью. К примеру, выявлены 167 случаев подлога медицинских документов, по которым установлена инвалидность – факты переданы в правоохранительные органы. Также сформирован перечень из 18 647 случаев, в которых имеются идентичные данные у разных людей. Работа в данном направлении продолжается.

Вышеуказанными реформами будут охвачены получатели госпомощи, согласно данным системы «Цифровая карта семьи» относящиеся к категории «А» – высокий уровень благополучия и «В» – состоятельный уровень благополучия. В данном направлении акиматами проводится анкетирование граждан через информационную систему «Цифровая карта семьи». С 1 октября т.г. начнется поэтапное информирование населения об изменениях условий предоставления социальных выплат через SMS, eGov Mobile и мобильные приложения банков. По всем предложениям будут разработаны законодательные поправки и внесены на рассмотрение в Курултай.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству труда совместно с региональными акимами координировать работу для обеспечения адресного предоставления социальной помощи и пособий.

Второе.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о мерах по совершенствованию системы государственных социальных гарантий в здравоохранении.

В 2026 году на финансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) предусмотрено 1,6 трлн теңге, на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – 1,7 трлн теңге. Основные объемы финансирования направлены на стационарную, первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь.

Одновременно увеличены расходы на развитие сельского здравоохранения, оказание высокотехнологичной медицинской помощи и лечение онкологических заболеваний. При этом государство сохраняет широкий перечень медицинской помощи, предоставляемой в рамках ГОБМП, независимо от статуса застрахованности. За последние годы значительно расширен охват пациентов лекарственным обеспечением на амбулаторном уровне – с 1,9 млн человек в 2018 году до 3,4 млн человек в 2026 году, также обновлен перечень препаратов на более эффективные в лечении.

Касательно доступности слуховой реабилитации. По данным Министерства здравоохранения, на диспансерном учете состоят более 6 тыс. детей с нарушением слуха. С учетом данного контингента будет сформирована фактическая потребность в слухопротезировании с учетом возраста, степени нарушения слуха, наличия действующего аппарата, срока его эксплуатации и необходимости индивидуальной настройки.

Во исполнение поставленной Президентом задачи в срочном порядке наладить производство слуховых аппаратов для слабослышащих детей на территории страны Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам здравоохранения, промышленности и строительства разработать соответствующую Дорожную карту. В документе будет предусмотрено привлечение отечественных производителей, трансферт необходимых технологий и организация сервисного обслуживания. До запуска производства акиматам поручено обеспечить финансирование закупок слуховых аппаратов для детей за счет местных бюджетов и внебюджетных источников.

Созданный по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Фонд «Қазақстан халқына» на первом этапе с 2022 по 2025 годы исполнял свои обязательства по обеспечению пациентов лекарственными препаратами по отдельным нозологиям. Сегодня Фонд продолжает активно развивать инфраструктуру реабилитационных центров для детей с нарушениями развития: открыты 10 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, где помощь получают 1 250 детей.

Третье.

О действующих социальных гарантиях для детей доложила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. Школьным питанием охвачены порядка 1,4 млн учащихся 1-4 классов, также оно предусмотрено для 230 тыс. детей из социально уязвимых категорий, обучающихся в 5-11 классах. На эти цели в 2026 году заложено 210 млрд теңге. Для повышения прозрачности учет питания интегрирован с системой «Социальный кошелек»: автоматизированная система фиксирует факт, дату и время получения питания каждым учащимся.

По данным Министерства просвещения, экологическая тематика интегрирована в программы по естествознанию, географии, биологии, химии, физике и технологии. В школах действует более 4 тыс. объединений «Жасыл клуб», которыми охвачено свыше 125 тыс. детей. В республиканском конкурсе экологических проектов ProEko приняли участие 38,7 тыс. школьников. Принятие единого стандарта экологического просвещения в организациях образования планируется до конца текущего года. Практическим механизмом внедрения станет национальная модель «Жасыл мектеп». Сейчас модель апробируется в 85 школах, в дальнейшем ее планируется масштабировать до 1 тыс. школ.

Руководитель Правительства подчеркнул важность системных мер по экологическому просвещению в учебных заведениях. Министерствам просвещения, науки и высшего образования поручено усилить эту работу среди школьников и студентов.

Четвертое.

В рамках поручения Президента по разработке Национального стандарта чистоты министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров представил подходы к его формированию. Национальный стандарт предлагается сформировать как систему из пяти тематических направлений: экологическое просвещение, экологическое волонтерство, чистота и благоустройство населенных пунктов, их озеленение, а также чистота природных территорий. За разработку и внедрение каждого направления будет отвечать соответствующий госорган, общую координацию планируется осуществлять на уровне Правительства.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, с начала реализации «Таза Қазақстан» ликвидировано порядка 10 тыс. свалок, высажено 7 млн деревьев, реализовано более 2 тыс. волонтерских проектов. Проведено свыше 560 тыс. классных часов по экологическому воспитанию. Через TazaQazBot поступило более 57 тыс. обращений граждан по вопросам санитарного состояния и благоустройства территорий.

С учетом представленных подходов Олжас Бектенов поручил министерствам экологии и природных ресурсов, торговли и интеграции, культуры и информации, просвещения, науки и высшего образования совместно с акиматами подготовить единые требования по каждому из направлений. Стандарт должен содержать простые, понятные и измеримые требования. Кроме того, министерствам поручено принять комплексные меры по формированию в обществе высокой экологической культуры в рамках бренда «Таза Қазақстан».

Пятое.

Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев доложил, что работа по формированию экологической культуры ведется по нескольким направлениям: информационное сопровождение, вовлечение молодежи и волонтеров, поддержка гражданских инициатив и развитие общественного участия. С начала 2026 года в экологических акциях приняли участие порядка 2 млн молодых людей, проведено более 2 тыс. молодежных мероприятий. При государственной поддержке реализуется порядка 60 социальных проектов НПО, в том числе 34 экологической направленности. Сегодня в 3 городах работают специализированные эко-хабы: Алматы, Астана и Караганда. Они выступают эффективным инструментом мобилизации граждан вокруг экологической повестки. Разрабатывается Концепция развития волонтёрского движения до 2030 года и отдельная программа экологического волонтерства. Будет усилена работа по последовательному формированию повседневных экологических привычек.

Отдельным направлением осуществляется информационная работа по освещению масштабной государственной поддержки населения. Доложено о дальнейших мерах по усилению работы.

Премьер-министр отметил, что вопросы социальной поддержки, медицинской помощи и комплексной работы в сфере образования требуют проведения масштабной разъяснительной работы среди населения. Вместе с тем поручено организовать целенаправленную информационную работу по формированию в обществе высокой экологической культуры.

Шестое.

Отдельно рассмотрены меры по недопущению вандализма и порчи общественных пространств. МВД принимаются меры по пресечению фактов вандализма. За осквернение памятников культурного наследия и природных объектов расследовалось 11 уголовных дел. Совместно с волонтерами удалены 80 тыс. рисунков и надписей, так называемых нарко-граффити. За пропаганду и рекламу наркотиков возбуждено 81 уголовное дело, осуждено – 19 человек. В рамках работы цифрового сервиса «Нет наркотикам» граждане сообщили в полицию о 150 фактах нарушений. Также осуществляется мониторинг объектов с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ.

Министр внутренних дел Ержан Саденов представил предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере. В частности, предлагается установить запрет на нанесение надписей и рисунков на общественные здания и сооружения и предусмотреть административную ответственность за его нарушение.

Премьер-министр подчеркнул важность работы по пресечению проявлений вандализма и злостного хулиганства в городах. Даны соответствующие поручения.

«Министерству внутренних дел необходимо подготовить предложения по внесению изменений в законодательство в целях установления полного запрета на все виды «граффити», наносящие ущерб общественным местам, для недопущения вандализма и хулиганства», — поручил руководитель Правительства.

Седьмое.

О мерах по исполнению поручений Президента в области обеспечения высокого качества строительства доложил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Масштабное строительство социальной инфраструктуры будет осуществляться на основе принципа комплексного развития территорий. Усилен государственный архитектурно-строительный контроль с акцентом на предупреждение нарушений на ранней стадии. С начала года введен в действие единый портал строительства, обеспечивающий цифровое сопровождение процессов планирования, проектирования и строительства. Ведется работа по внедрению инструментов ИИ на стадии экспертизы проектов.

В рамках масштабирования опыта столичного Центра урбанистики в других регионах во всех областях созданы и работают профильные организации в сфере урбанистики. Акиматами утверждены дорожные карты на 2026-2027 годы, предусматривающие внедрение современных подходов к развитию городского пространства, создание комфортной среды и улучшение облика городов. Кроме того, новым Строительным кодексом закреплен дизайн-код в качестве обязательного инструмента формирования архитектурного облика населенных пунктов.

«Глава государства особо отметил, что Казахстан должен стать огромной строительной площадкой, территорией созидания и надо обеспечить высокое качество строительства. В этой связи Правительству необходимо обеспечить строгий контроль за строительством. Поручаю применить строгие меры ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству промышленности совместно с акимами регионов необходимо обеспечить строгий контроль и мониторинг каждого строительного объекта, соблюдение проектных стандартов, высокое качество строительства инфраструктурных и социальных объектов.

Даны поручения по организации работы масштабирования опыта Центра урбанистики.

«Указанный центр является важной структурой, разрабатывающей конкретные предложения по созданию комфортной среды для жителей города, рациональные решения и проекты по улучшению облика города, а также современные подходы к развитию городского пространства», — отметил Премьер-министр.

Восьмое.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев доложил о состоянии дорожной инфраструктуры и мерах по дальнейшему улучшению качества. По данным Министерства, требованиям соответствуют 94% дорог республиканского значения и 91% областных и районных дорог. По улицам населенных пунктов данный показатель составляет 71%. При этом порядка 58% поступающих обращений по состоянию дорожной сети приходится на местные дороги, в том числе 47% – на улицы населенных пунктов.

В целях дальнейшего повышения качества строительства и развития автодорожной отрасли создана единая база используемых материалов, пересмотрены подходы к применению битума, внедрен пятиступенчатый контроль качества при строительстве, повышена ответственность подрядчиков. Также планируется усилить ответственность местных исполнительных органов за расходование средств трансфертов общего характера с учетом приоритетности проектов.

Глава государства поручил обратить самое пристальное внимание на внутригородские дороги и дороги за пределами больших и малых городов. Министерству транспорта совместно с акиматами поручено усилить контроль за реализацией дорожных проектов, оперативно реагировать на обращения граждан и не допускать срыва сроков их реализации.

Координация работы по исполнению вышеуказанных поручений закреплена за Первым заместителем Премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.