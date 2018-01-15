Дороги закрыты из-за непогоды в 2 областях Казахстана

Общество
В Акмолинской, Павлодарской областях закрыли дороги для движения автотранспорта, передает Inform.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".
Так, в Акмолинской области 14.01 с 23:30 в связи с метелью закрыто движение на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты (16-205 км, от Астаны до границы Павлодарской области) для всех видов автотранспортных средств.
В Павлодарской области 14.01 с 23:50 закрыто движение на участке автотрассы Астана – Шидерты (205-259 км, от поселка Шидерты до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспортных средств.
Так, в Акмолинской области 14.01 с 23:30 в связи с метелью закрыто движение на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты (16-205 км, от Астаны до границы Павлодарской области) для всех видов автотранспортных средств.
В Павлодарской области 14.01 с 23:50 закрыто движение на участке автотрассы Астана – Шидерты (205-259 км, от поселка Шидерты до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспортных средств.