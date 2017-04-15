Дороги закрыты в трех регионах Казахстана

На участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областей действуют ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".
Сегодня в ВКО сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Семей – Кайнар" 8-166 км (размыв на 27 км).
Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу "Семей – Карауыл".
На автодороге "Караганда – Аягуз – Бугаз" размыло водопропускную трубу и земляное полотно шириной 5 м. Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.
В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Самара – Шымкент" 2217-2235 км (мост на 2229 км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р.Арысь.
Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.
В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:
"Акчатау – Агадырь" 90-195 км (размыв дорожного полотна). Объезд осуществляется по трассе "Караганда – Аксу – Аюлы – Агадырь"; "Караганда – Аягоз – Бугаз" 17-217 (переливы на 43-м,141-м, 169-м, 174-м, 178-м км), участок от Караганды до Каркаралинска; "Бастау – Актау – Темиртау" 1-12 км, участок от с.Бастау до п.Актау (перелив на 11 км).
На участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, организовано круглосуточное дежурство.