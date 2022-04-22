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Дорогие братья и сестры, жители земли казахстанской!

Христос воскресе! Этим радостным гимном победы жизни над смертью сердечно приветствую всех вас и поздравляю с праздником праздников и торжеством из торжеств – Светлым Христовым Воскресением.

Праздник Пасхи, или Воскресения Спасителя Христа, – главный день в жизни каждого верующего в Господа Иисуса Христа. Пасхой Господней двери райские отворяются, обновляется и обогащается наш духовный опыт, утверждается вера, укрепляется надежда. Мы не только слышим благую весть о воскресении Христа из мертвых, но и видим духовными очами Христа как солнце правды.

Воскресение Христа – это победа над смертью, это воскресение и вечная жизнь для всех верующих в Него людей. Как Христос воскрес из мертвых, так и мы, как призывает нас Библия, должны стать мертвыми для греха, но живыми для Бога. Ибо за каждого из нас Иисус­ Христос на кресте принес Себя в жертву чистую и непорочную.

Пасха святая, которую мы славим в праздничных песнопениях, должна наполнять своим светом все дни нашей жизни, укрепляя и ободряя к добрым делам. Любовь Христова, явленная нам в крестной смерти и Воскресении Спасителя, была деятельной, а потому и наш ответ на нее должен быть таким же – искренним, наполненным благими трудами во славу Божью, к пользе и радости ближнего. Всякий наш добрый поступок, совершаемый во славу Божью, всякий труд, освященный молитвой, всякое утешительное слово, всякое сострадание к несчастным и терпение к заблуждающимся – это чудеса веры, это лучи истинного света Христова в мире, погруженном в духовную тьму. Давайте вспомним слова Спасителя Христа: «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам». Сам Христос даровал нам возможность обращаться к Небесному Отцу в молитве, чтобы изменять к лучшему и самих себя, и окружающую действительность. «Все возможно верующему», – ободряет нас Господь, поэтому укрепимся в терпении и вере.

Нынешний год ознаменован исторической и духовно значимой датой – 150-летием учреждения на территории Казахстана Туркестанской епархии. Мы вспоминаем подвиги первого казахстанского иерарха – архиепископа Софонии (Сокольского), наименованного апостолом Центральной Азии и просветителем Туркестанского края, а также всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, кто своими трудами проповедовал веру в Распятого и Воскресшего Христа.

Поздравляю всех с торжеством Воскресения Христова и возглашаю радостный гимн победы жизни над смертью: Христос воскресе! – Воистину воскресе!

Глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

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